IPL जिंकल्यानंतरही RCB च्या एकाही खेळाडूचा भारतीय संघात समावेश नाही; सर्वाधिक खेळाडू कोणत्या संघाचे?
2026 च्या टी-20 विश्वचषकानंतर, भारतीय संघ या फॉरमॅटमधील आपली पुढील मालिका आयर्लंडच्या दौऱ्यावर खेळेल, जिथं 26 जूनपासून दोन सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल.
Published : June 7, 2026 at 3:18 PM IST
मुंबई NO player from RCB : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकानंतर, भारतीय संघ या फॉरमॅटमधील आपली पुढील मालिका आयर्लंडच्या दौऱ्यावर खेळेल, जिथं 26 जूनपासून दोन सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. यानंतर, भारतीय संघ 1 जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-30 मालिका खेळेल. बीसीसीआयनं 6 जून रोजी या दोन्ही मालिका आणि 2026 च्या आशियाई खेळांसाठी भारतीय संघाचा संघ जाहीर केला.
भारतीय संघात मोठे बदल : बीसीसीआयनं संघ जाहीर करताना काही महत्त्वपूर्ण बदल केले, ज्यात आयपीएल 2026 हंगामात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली, तर काही खेळाडू निराश झाले. भारतीय संघाकडे पाहता, 10 पैकी नऊ आयपीएल संघांमधील किमान एक खेळाडू भारतीय संघात आहे, तर सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलेला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर हा एकमेव संघ आहे, ज्याचा एकही खेळाडू भारतीय संघात नाही.
NO player from RCB's IPL 2026 winning team made it to India's T20I squad 😲 pic.twitter.com/WqOmVhSo85— Cricbuzz (@cricbuzz) June 7, 2026
SRH चे सर्वाधिक खेळाडू : टी-20 मालिका आणि 2026 च्या आशियाई खेळांसाठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात सनरायझर्स हैदराबादमधून सर्वाधिक खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे, ज्यात अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि नितीश कुमार रेड्डी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सहा संघांना भारतीय संघातून प्रत्येकी दोन खेळाडू मिळाले आहेत. पंजाब किंग्समधून नवीन टी-20 कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि अर्शदीप सिंग यांचा समावेश आहे, तर राजस्थान रॉयल्सने वैभव सूर्यवंशी आणि रवी बिश्नोई यांचा संघात समावेश केला आहे.
दोन संघांचे 1-1 खेळाडू : मुंबई इंडियन्स संघात तिलक वर्मा, ज्याला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे, आणि केवळ आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होणाऱ्या जसप्रीत बुमराहची निवड झाली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सनं शिवम दुबे आणि संजू सॅमसन यांची निवड केली आहे. गुजरात टायटन्सनं मोहम्मद सिराज आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचा समावेश केला आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सकडून वरुण चक्रवर्तीचा समावेश करण्यात आला आहे, तसंच दुखापतीमुळं बराच काळ संघाबाहेर असलेल्या हर्षित राणाचाही संघात समावेश आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा अक्षर पटेल आणि लखनऊ सुपर जायंट्सचा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादव यांचाही संघात समावेश आहे.
आरसीबीच्या रजत पाटीदारला संधी मिळण्याची होती अपेक्षा : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरनं आयपीएल 2026 हंगामात मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी करत आपल्या विजेतेपदाचं यशस्वीपणे रक्षण केलं. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारनं या हंगामात 15 सामन्यांमध्ये 504 धावा करत फलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि त्याची भारतीय टी-20 संघात निवड होण्याची आशा होती, पण तसं झालं नाही. इतकंच नव्हे तर 9 जूनपासून श्रीलंकेत सुरु होणाऱ्या 'अ' संघाच्या वनडे तिरंगी मालिकेसाठी भारतीय संघात आरसीबीच्या एकाही खेळाडूचा समावेश नाही.
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