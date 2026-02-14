दारूच्या व्यसनापासून ते आयर्न मॅन बनण्यापर्यंतचा नितीन घोरपडे यांचा प्रवास; पाच वेळा जिंकली खडतर स्पर्धा
प्रचंड इच्छाशक्तीच्या बळावर नितीन घोरपडे यांनी व्यसनावर मात करून आपलं जीवन पूर्णपणे बदलून आयर्न मॅन किताब पाच वेळा जिंकला आहे.
Published : February 14, 2026 at 6:43 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : व्यसनाधीन झाल्यावर अनेक जण देशोधडीला लागतात याची अनेक उदाहरणं आहेत. मात्र त्यातूनही मार्ग काढता येतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणून शहरातील नितीन घोरपडे यांच्याकडं बघितलं जातं. एकेकाळी व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या नितीन घोरपडे यांनी स्वतःला त्या परिस्थितीमधून बाहेर काढलंच शिवाय पाच वेळा आयर्नमॅन स्पर्धा जिंकून आदर्श निर्माण केला. "आज व्यसनाधीन झालेल्या युवकांना नवी दिशा देण्यासाठी मी कार्यरत आहे. मी अशा परिस्थितीतून बाहेर पडू शकतो तर सर्वच जण त्यातून बाहेर पडू शकतात. मात्र त्यासाठी स्वतःची तयारी असली पाहिजे," अशी भावना त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केली.
एकेकाळी झाले होते व्यसनाधीन : शहरातील प्रतिष्ठितीत आणि व्यायामाप्रती जागरूक असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणून नितीन घोरपडे यांच्याकडं बघितलं जातं. एक काळ असा होता की नितीन घोरपडे व्यसनांच्या जाळ्यात अडकले होते. मद्यप्राशन केल्याशिवाय त्यांचा दिवस उजाडत नव्हता. "लहान वयात व्यसन करण्याची सवय लागली, त्यात दारू, सिगारेट सारखं सर्व व्यसन लागलं. त्याकाळात सुरू असलेला चांगला व्यवसाय देखील बरबाद झाला. आरोग्यावर घातक परिणाम देखील झाला. लिव्हर सोरायसिस सारखा आजार जडल्यावर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. कुटुंबीयांसह मित्र परिवाराला प्रचंड त्रास झाला. स्वतःला झालेल्या वेदना देखील असह्य झाल्या होत्या. घरात आई, पत्नी, लहान मुलं अशा परिस्थितीत स्वतःला सावरण्याचं आव्हान निर्माण झालं होतं," अशी भावना नितीन घोरपडे यांनी व्यक्त केली.
तो काळ वेदनादायी : "व्यसनांमुळं आरोग्यावर झालेल्या परिणामामुळं कुटुंब बारा महिने दुःखात असायचं. त्यांचं हसू कुठंतरी हरवलं होतं. उपचारासाठी दीड महिने रुग्णालयात असताना अनेक वाईट अनुभव आले. व्यसन करण्याची सवय असताना अनेक वेळा जोरात ओरडून गाणं गायचो, जोरजोरात ओरडायचो. उपचारासाठी स्वतःला जाता येत नव्हतं. त्यावेळी मला पत्नी उचलून घेऊन जायची. त्यावेळी अपमानास्पद वाटायचं. माणसासारखा माणूस असून पत्नीला अशा यातना दिल्या म्हणून आतूनच वाईट वाटू लागलं. दीड दोन महिने उपचार सुरू असताना व्यसन केलं नाही. त्यामुळं त्यावर थोडं नियंत्रण आलं होतं. आता यातून बाहेर यायचं असा निश्चय केला आणि व्यसनमुक्ती केंद्रांचा आधार घेतला. तिथं अनेक मित्र मिळाले. त्यांच्या माध्यमातून व्यसनापासून दूर राहण्याचा मार्ग सुचला," असं नितीन घोरपडे यांनी सांगितलं.
आजारानं बनवलं आयर्न मॅन : "व्यसनांपासून दूर झाल्यानंतर दीड दोन वर्षात वजन खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं. त्यातून वेगळे आजार जडायला सुरुवात झाली. थोडं जरी चाललं तरी दम लागू लागला. या आजारातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक उपाय करायला सुरुवात केली. वैद्यकीय सल्ला घेतला, औषधं घेतली मात्र सर्वांनी एकच उपाय सुचला तो म्हणजे शरीराला तंदुरुस्त ठेवणं आणि त्यासाठी व्यायाम करणं. त्यातूनच सुरू झाला व्यायाम करण्याचा नवान प्रवास, सुरुवातीला धावणं आणि सायकल चालवायला सुरुवात केली. पुढं जाऊन पोहण्याचा देखील सराव सुरू केला आणि पाहता पाहता त्यांनी आयर्न मॅन स्पर्धेत सहभाग घेतला. एक दोन वेळा नाही तर तब्बल पाच वेळा त्यांनी आयर्न मॅन स्पर्धा पूर्ण केली. आज अनेक व्यसनाधीन युवकांसाठी पुन्हा नव्या प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी प्रेरणास्थान ठरत आहेत. अनेक ठिकाणी मार्गदर्शक म्हणून आपलं योगदान देत असून भविष्यात कोणाला मार्गदर्शन लागल्यास संपर्क करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
