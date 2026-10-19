आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत पहिल्या 2 चेंडूवर 2 विकेट! 20 वर्षीय मुलीनं भारतीय क्रिकेटमध्ये लिहिला नवा इतिहास
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात झिम्बाब्वेला 9 गडी राखून पराभूत केलं. या सामन्यात टीम इंडियाची गोलंदाज निक्की प्रसादनं एक नवीन विक्रम रचला.
Published : October 19, 2026 at 10:16 AM IST
रायपूर Niki Prasad World Record : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात झिम्बाब्वेला 9 गडी राखून पराभूत केलं. रायपूर इथं खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात भारतीय महिला संघानं झिम्बाब्वेला 103 धावांवर रोखलं. त्यानंतर स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा या जोडीनं हे लक्ष्य सहज गाठलं. मात्र या सामन्यात टीम इंडियाची 20 वर्षीय युवा गोलंदाज निक्की प्रसादनं एक नवीन विक्रम रचला. तिनं या सामन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रथमच गोलंदाजी केली आणि एक ऐतिहासिक कामगिरी केली, जी यापूर्वी पुरुष किंवा महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणत्याही भारतीय गोलंदाजानं केली नव्हती.
निक्की प्रसादनं सलग दोन चेंडूंवर घेतल्या 2 विकेट : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात निक्की प्रसाद 15 व्या षटकात गोलंदाजीसाठी आली. तिनं आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिल्याच चेंडूवर झिम्बाब्वेची सर्वात धोकादायक फलंदाज आणि सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू चिपो तिरिपानोला (34) बाद केलं. यामुळं ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपल्या पहिल्याच चेंडूवर बळी घेणारी पहिली भारतीय महिला गोलंदाज ठरली. त्यानंतर तिनं दुसऱ्याच चेंडूवर विरोधी फलंदाजाला बाद केलं. यासह, निक्की प्रसाद आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात (पुरुष आणि महिला दोन्ही) आपल्या पहिल्या दोन चेंडूंवर दोन बळी घेणारी पहिली भारतीय क्रिकेटपटू ठरली. हॅट-ट्रिक हुकली असली तरी, तिनं आपल्या छोट्याशा स्पेलमध्ये सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
✌️ in ✌️ That's how Niki Prasad opened her International wicket tally ✅ Updates ▶️ https://t.co/kECmCQJzty #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/wVgHTYJDXa— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
पहिल्या टी-20 सामन्यातील निक्कीची फलंदाजीची कामगिरी : निक्की प्रसादनं या सामन्यात अत्यंत किफायतशीर गोलंदाजी करत आपल्या दोन षटकांत केवळ 7 धावा देऊन दोन महत्त्वाचे बळी घेतले. आपल्या उत्कृष्ट ऑफ-स्पिन गोलंदाजीनं आणि दबावाखाली शांत राहण्याच्या क्षमतेनं, तिनं सिद्ध केलं आहे की ती भारतीय महिला क्रिकेटचं भविष्य आहे. तिच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीत केलेल्या स्फोटक कामगिरीनं हे दाखवून दिलं आहे की ती भविष्यात संघाच्या सर्वात विश्वासार्ह अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक बनू शकते. विशेष म्हणजे, पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातही तिनं 39 धावांची शानदार खेळी केली, ज्यामुळं टीम इंडियानं 4 गडी राखून विजय मिळवला.
The Niki Prasad show has only just begun 💙❤️ https://t.co/Y0JaCroLDp— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 18, 2026
दुसऱ्या सामन्यात काय झालं? : भारत आणि झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट संघांमधील दुसरा टी-20 सामना रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला गेला, ज्यात टीम इंडियानं 9 गडी राखून विजय मिळवला. या विजयामुळं टीम इंडियानं मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात झिम्बाब्वेनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 102 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारतानं 8.5 षटकांत 1 गडी गमावून 103 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. या सामन्यात शेफाली वर्मानं टीम इंडियासाठी शानदार अर्धशतकी खेळी केली.
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