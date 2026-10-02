2016 मध्ये केलं होतं पदार्पण; आता पुन्हा 10 वर्षांनी संघात मिळालं स्थान
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या आगामी मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या कसोटी संघात दोन नवीन खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
Published : October 2, 2026 at 9:15 AM IST
मुंबई Nic Maddinson : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या आगामी मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या कसोटी संघात दोन नवीन खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. फलंदाज निक मॅडिसन आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज सॅम हार्पर यांचा कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे. मॅडिसनसाठी हा एक विशेष प्रसंग आहे, कारण 2025 मध्ये कर्करोगावरील उपचारानंतर त्याचं ऑस्ट्रेलियन संघात पुनरागमन झालं आहे. जोश इंग्लिसच्या दुखापतीमुळं ऑस्ट्रेलियाला हा बदल करावा लागला आहे. वनडे मालिकेदरम्यान बोटाला फ्रॅक्चर झाल्यामुळं इंग्लिस पहिल्या कसोटीतून बाहेर झाला आहे. अष्टपैलू कॅमेरॉन ग्रीनच्या तंदुरुस्तीबद्दलही शंका आहे. 30 सप्टेंबर रोजी पोटचेफस्ट्रूम इथं झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान ग्रीनला पोटाला दुखापत झाली होती.
मॅडिसननं 2016 मध्ये खेळला होता शेवटचा कसोटी सामना : 34 वर्षीय मॅडिसननं यापूर्वी 2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी तीन कसोटी सामने खेळले होते, त्याचा शेवटचा कसोटी सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होता. मात्र, कर्करोगावरील उपचारांनंतर तो कोणताही प्रथम-श्रेणी क्रिकेट खेळलेला नाही. त्यानं 2025-26 हंगामात सिडनी थंडरकडून बिग बॅश लीगमध्ये आणि न्यू साउथ वेल्सच्या सेकंड इलेव्हन संघाकडून एक सामना खेळला. मॅडिसननं गेल्या आठवड्यात वनडे चषकात व्हिक्टोरियाविरुद्ध 126 धावांची शानदार खेळी करुन आपला फॉर्म दाखवला. गेल्या महिन्यात त्याची न्यू साउथ वेल्सच्या शेफिल्ड शील्ड कर्णधारपदीही नियुक्ती झाली. नवीन शील्ड हंगाम पुढील आठवड्यात सुरु होत आहे.
South Africa bound! #SAvAUS— cricket.com.au (@cricketcomau) October 1, 2026
Australia have brought in two players to their Test squad: https://t.co/LGdjcLU7sE pic.twitter.com/nwo6ATlY4j
काय म्हणाले निवडकर्ता : दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण न केलेला सॅम हार्पर ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघासोबत भारत दौऱ्यावर होता. त्यानं दुसऱ्या चार दिवसीय सामन्यात 128 धावांची शानदार खेळी करुन कसोटी संघात आपलं स्थान निश्चित केलं. हार्परनं आपल्या शेवटच्या आठ प्रथम-श्रेणी डावांमध्ये तीन शतकं झळकावली आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य निवडकर्ता, जॉर्ज बेली म्हणाले, "जोश बरा होईपर्यंत सॅम आम्हाला यष्टीरक्षणाचा पर्याय देतो, तर निक फलंदाजीच्या क्रमात लवचिकता प्रदान करतो." अंतिम वनडे सामन्यादरम्यान झालेल्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर मॅट रेनशॉलाही तंदुरुस्त घोषित करण्यात आलं आहे. तो पहिल्या कसोटीत डावाची सुरुवात करेल अशी अपेक्षा आहे. दुसऱ्या कसोटीपूर्वी इंग्लिशच्या दुखापतीचं पुन्हा मूल्यांकन केलं जाईल, त्यामुळं तो दौऱ्यात नंतर सामील होण्याची शक्यता आहे.
मालिका 9 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार : ऑस्ट्रेलियाला आशा आहे की 9 ऑक्टोबर रोजी डर्बनमध्ये सुरु होणाऱ्या पहिल्या कसोटीसाठी ग्रीन तंदुरुस्त असेल. मात्र, जर तो फक्त फलंदाज म्हणून उपलब्ध असेल, तर त्याच्या गोलंदाजीच्या भूमिकेबद्दलचा निर्णय नंतर घेतला जाईल. तिसऱ्या वनडे सामन्यात कॉर्बिन बॉशच्या फुलटॉस चेंडूनं ग्रीनच्या पोटाला दुखापत झाली होती. दुखापत असूनही, त्यानं पुढच्याच चेंडूवर षटकार मारला, पण त्यानंतर लगेचच बाद झाल्यावर तो वेदनेनं विव्हळताना दिसला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी, ऑस्ट्रेलिया शनिवारी आणि रविवारी पोटचेफस्ट्रूम इथं सीएसए इन्विटेशनल इलेव्हनविरुद्ध दोन दिवसीय सराव सामना खेळेल. पहिली कसोटी 9 ऑक्टोबर रोजी डर्बनमध्ये सुरु होईल.
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