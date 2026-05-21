ETV Bharat / sports

फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होण्यापूर्वी ब्राझीलला धक्का; नेमार ज्युनियर पुन्हा जखमी

फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होण्यापूर्वीच ब्राझीलला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार खेळाडू नेमार पुन्हा जखमी झाला आहे. त्याची नुकतीच ब्राझीलच्या विश्वचषक संघात निवड झाली होती.

Neymar Injured
फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होण्यापूर्वी ब्राझीलला धक्का (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Neymar Injured : फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होण्यापूर्वीच ब्राझीलला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार खेळाडू नेमार पुन्हा जखमी झाला आहे. त्याची नुकतीच ब्राझीलच्या विश्वचषक संघात निवड झाली होती. प्राप्त वृत्तानुसार, 34 वर्षीय सँटोसचा हा स्टार खेळाडू दुखापतीमुळं बुधवारी सॅन लोरेन्झोविरुद्धचा आपल्या संघाचा घरच्या मैदानावरचा कोपा सुदामेरिकाना सामना खेळू शकला नाही. मात्र, ब्राझीलच्या क्लबनं नेमारची दुखापत गंभीर असल्याचं म्हटलेलं नाही. सँटोस संघाचे डॉक्टर रॉड्रिगो झोगाइब यांनी सांगितलं की, हा फॉरवर्ड खेळाडू 27 मे रोजी होणाऱ्या ब्राझीलच्या विश्वचषकापूर्वीच्या पहिल्या सराव सत्रासाठी तयार असेल.

कधी करणार संघात पुनरागमन : ओ ग्लोबोने झोगाइब यांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे की, "नेमार पूर्णपणे तंदुरुस्त किंवा जवळपास पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यावरच राष्ट्रीय संघात सामील होईल. पुढील मंगळवारी डेपोर्टिव्हो कुएंकाविरुद्ध तो खेळण्याची शक्यताही आहे." 128 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 79 गोलांसह ब्राझीलचा आघाडीचा गोलंदाज असलेला नेमार, ऑक्टोबर 2023 मध्ये ब्राझीलसाठी शेवटचा सामना खेळला होता. उरुग्वेविरुद्धच्या विश्वचषक पात्रता सामन्यात त्याच्या गुडघ्यातील अँटेरियर क्रुशिएट लिगामेंट फाटली होती. बार्सिलोना आणि पॅरिस सेंट-जर्मेनचा हा माजी आक्रमक खेळाडू तेव्हापासून दुखापतींशी झुंजत आहे; गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये आपल्या बालपणीच्या क्लब सँटोसमध्ये परतल्यापासून, त्यानं 38 सामन्यांमध्ये केवळ 17 गोल केले आहेत.

नेमारचा हा चौथा विश्वचषक : हा नेमारचा चौथा फिफा विश्वचषक असेल, यापूर्वी तो 2014, 2018 आणि 2022 च्या विश्वचषकांमध्ये खेळला आहे. या स्पर्धेत सर्वाधिक सामने खेळणारा ब्राझीलचा खेळाडू म्हणून तो कॅस्टिलो, जाल्मा सँटोस, निल्टन सँटोस, पेले, इमर्सन लिओ, काफू, रोनाल्डो आणि थियागो सिल्वा यांच्या पंक्तीत सामील होईल.

13 रोजी ब्राझीलचा पहिला सामना : नेमारला पेले यांच्या पंक्तीत सामील होण्याची आणि चार वेगवेगळ्या विश्वचषकांमध्ये ब्राझीलची 10 क्रमांकाची जर्सी परिधान करणारा दुसरा खेळाडू बनण्याची संधी देखील आहे. नेमारनं विश्वचषकात 13 सामने खेळून आठ गोल केले आहेत आणि तीन असिस्ट दिले आहेत. ब्राझील आपल्या स्पर्धेतील मोहिमेची सुरुवात 13 जून रोजी न्यू जर्सीमध्ये मोरोक्कोविरुद्ध करेल, त्यानंतर गट 'क' मध्ये हैती आणि स्कॉटलंडविरुद्ध सामने होतील.

हेही वाचा :

  1. 35 वर्षीय WWE दिग्गजाला अटक अन् जामिनावर सुटका; कारण काय?
  2. मुंबईच्या पराभवानंतर हार्दिक पांड्यावर बीसीसीआयची मोठी कारवाई; कारण काय?
  3. खळबळजनक! क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या घरावर गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

TAGGED:

NEYMAR INJURED
HUGE BLOW FOR BRAZIL
NEYMAR INJURED AGAIN
WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.