WTC च्या अंतिम सामन्याची तारीख जाहीर; कुठं होणार फायनल सामना?
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना पुढील वर्षी खेळला जाईल. या सामन्याची तारीख आणि ठिकाण जाहीर करण्यात आलं आहे.
Published : July 23, 2026 at 3:42 PM IST
WTC 2027 Final : जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना पुढील वर्षी खेळला जाईल. त्याची तयारी आधीच सुरु झाली आहे. विजेतेपदाचा सामना अद्याप व्हायचा असला आणि अंतिम सामन्यात कोणते संघ खेळतील हे अद्याप निश्चित झालं नसलं तरी, डब्ल्यूटीसी (WTC) अंतिम सामन्याची तारीख आणि ठिकाण आधीच जाहीर करण्यात आलं आहे. या वेळीही अंतिम सामना इंग्लंडमध्येच खेळला जाईल हे निश्चित झालं आहे.
कधी आणि कुठं होणार फायनल सामना : सध्या, डब्ल्यूटीसीची (जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप) चौथी फेरी सुरु आहे. दरम्यान, आयसीसीनं (ICC) घोषणा केली आहे की अंतिम सामना पुढील वर्षी आयोजित केला जाईल. गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असलेल्या दोन संघांमध्ये विजेतेपदाचा सामना खेळला जाईल. सामन्याची तारीख 9 जून असेल. अंतिम सामना 9 ते 13 जून दरम्यान 'द ओव्हल' इथं खेळला जाईल. यापूर्वीचे सर्व अंतिम सामने इंग्लंडमध्येच आयोजित करण्यात आले होते. या वेळीही असंच चित्र पाहायला मिळेल. मात्र, अंतिम सामना प्रथमच 'द ओव्हल' इथं आयोजित केला जाईल.
The countdown is on 👀— ICC (@ICC) July 23, 2026
The venue and dates for the #WTC27 Final have been locked in 🏏https://t.co/Ee62S7i8uA
ऑस्ट्रेलिया जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी : सध्या ऑस्ट्रेलियन संघ जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. या संघाने आतापर्यंत आठ सामने खेळले असून, त्यात सात जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. त्यांचा पीसीटी (PCT) सध्या 87.50 आहे. दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यांनी चार सामने खेळले असून, त्यात तीन जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. त्यांचा पीसीटी (PCT) सध्या 75.00 आहे. न्यूझीलंड तिसऱ्या आणि बांगलादेश सध्या चौथ्या स्थानावर आहे.
भारतीय संघ सध्या गुणतालिकेत 5व्या क्रमांकावर : भारतीय संघानं या डब्ल्यूटीसी (WTC) चक्रात नऊ सामने खेळले असून, त्यात केवळ चार जिंकले आहेत, चार गमावले आहेत आणि एक अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळं, त्यांचा पीसीटी (PCT) सध्या 48.15 आहे. भारतीय संघ आता ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेचा दौरा करणार आहे. तिथं दोन कसोटी सामन्यांची मालिका होईल, जी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग असेल. त्या मालिकेत विजय मिळवल्यास संघाला गुणतालिकेत वर जाण्याची संधी मिळेल. मात्र, ही मालिका अजिबात सोपी नसेल. श्रीलंका मालिकेचं वेळापत्रक आधीच जाहीर झालं आहे.
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