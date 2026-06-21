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कीवींनी इंग्रजांना 253 धावांनी हरवत जिंकली ओव्हल कसोटी; WTC गुणतालिकेत मोठा बदल

इंग्लंड आणि न्यूझीलंड कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना लंडनच्या केनिंग्टन ओव्हलवर खेळला गेला. पाहुण्या कीवी संघानं सामन्याच्या पाचव्या दिवशी 253 धावांनी हा सामना जिंकला.

New Zealand Won Ovel Test
कीवींनी इंग्रजांना 253 धावांनी हरवत जिंकली ओव्हल कसोटी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 5:17 PM IST

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लंडन New Zealand Won Ovel Test : इंग्लंड आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना लंडनच्या केनिंग्टन ओव्हलवर खेळला गेला. पाहुण्या कीवी संघानं सामन्याच्या पाचव्या दिवशी 253 धावांनी हा सामना जिंकला. या विजयामुळं न्यूझीलंडनं मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी केली आणि जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या गुणतालिकेत आपली गुणांची टक्केवारीही सुधारली. सामना सुरु होण्यापूर्वी सातव्या क्रमांकावर असलेला इंग्लंड, एक टक्केवारी गुण (PCT) गमावून त्याच स्थानावर कायम आहे.

न्यूझीलंड चौथ्या स्थानावर कायम, ऑस्ट्रेलिया गुणतालिकेत अव्वल स्थानी : सध्याच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानी आहे, ज्यांनी या चक्रात खेळलेल्या आठपैकी सात सामने जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे, त्यांची गुणांची टक्केवारी 87.50 आहे. दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर असून, सध्या त्यांची एकूण गुणांची टक्केवारी 75 आहे. श्रीलंका आणि न्यूझीलंड अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर असून, दोन्ही संघांची गुणांची टक्केवारी 66.67 आहे. डब्ल्यूटीसी 2025-27 मध्ये बांगलादेशनं आतापर्यंत लक्षणीयरीत्या चांगली कामगिरी केली असून, 58.33 टक्के गुणांसह ते पाचव्या स्थानावर आहेत.

भारतीय संघ सहाव्या, तर इंग्लंड सातव्या स्थानावर कायम : डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्राच्या गुणतालिकेत भारतीय संघाचं स्थान सध्या सहावं आहे. भारतीय संघानं नऊ सामने खेळले असून, त्यात चार विजय, चार पराभव आणि एक बरोबरी साधली आहे. परिणामी, भारतीय संघाची गुणांची टक्केवारी सध्या 48.15 आहे. ओव्हल कसोटी गमावल्यानंतर सातव्या स्थानावरील इंग्लंडची गुणांची टक्केवारी आता 37.38 झाली आहे. तर पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज गुणतालिकेत शेवटच्या दोन स्थानांवर आहेत.

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