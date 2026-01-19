आधी कसोटी, आता वनडे... गंभीर-गिल युगात टीम इंडियाचा आणखी एक लज्जास्पद विक्रम!
न्यूझीलंडनं पहिल्यांदाच भारतीय भूमीवर वनडे मालिका जिंकली. सात वनडे मालिका आणि 37 वर्षांनंतर अखेर कीवींना असं करता आलं.
Published : January 19, 2026 at 10:50 AM IST
इंदूर Gautam Gambhir : रविवारी इंदूर इथं झालेल्या वनडेमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाला 338 धावांचं लक्ष्य गाठता आलं नाही. विराट कोहलीचं शतक आणि हर्षित राणाच्या अर्धशतकामुळं पराभवाचं अंतर कमी झालं. यासह न्यूझीलंडनं पहिल्यांदाच भारतीय भूमीवर वनडे मालिका जिंकली. सात वनडे मालिका आणि 37 वर्षांनंतर अखेर कीवींना असं करता आलं. इंदूरमध्ये पराभव झाल्यानंतर, टीम इंडियानं न्यूझीलंडविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका 2-1 अशी गमावली.
History made in Indore as New Zealand clinch their first ODI series in India with a clinical performance in the third ODI 💥— ICC (@ICC) January 19, 2026
More 👉 https://t.co/L1TfXCoiLd pic.twitter.com/9cBoMDClbS
कोहलीच्या शतकानंकरही भारताचा पराभव : कीवींनी इंदूरमध्ये खेळलेला शेवटचा सामना 41 धावांनी जिंकला. भारतासमोर विजयासाठी 338 धावांचं लक्ष्य होतं. विराट कोहलीच्या 124 धावांच्या खेळीनंतरही, टीम इंडिया 46 षटकांत 296 धावांवर गारद झाली. डॅरिल मिशेलच्या 137 आणि ग्लेन फिलिप्सच्या 106 धावांच्या खेळीमुळं न्यूझीलंडनं आठ विकेट्सवर 337 धावा केल्या होत्या.
Two great New Zealanders 🤝#INDvNZ pic.twitter.com/YQ8aE5T32D— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 18, 2026
गंभीरच्या नावावर आणखी एक लज्जास्पद विक्रम : ऑक्टोबर 2024 मध्ये प्रशिक्षकपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यांनी, गंभीर कमीत कमी तीन सामन्यांच्या घरच्या मालिकेत व्हाईटवॉश होणारा पहिला भारतीय प्रशिक्षक बनला. 1955-56 मध्ये पहिल्यांदा भारत दौऱ्यावर आलेल्या न्यूझीलंडनं भारतात कधीही कसोटी मालिका जिंकली नव्हती. मात्र, यावेळी कीवी संघानं 3-0 असा विजय मिळवला. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली 2024 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारतीय संघाला 0-3 असा पराभव पत्करावा लागला. कसोटी क्रिकेट इतिहासात भारतीय संघानं घरच्या मैदानावर तीन किंवा त्याहून अधिक सामन्यांच्या मालिकेत क्लीन स्वीप केल्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्याचप्रमाणे, वनडे मालिकेत भारताचा विक्रम खालावला. 37 वर्षे आणि सात वनडे मालिकांनंतर, न्यूझीलंडनं भारतात वनडे मालिका जिंकली.
Gautam Gambhir as ICT coach:— Noah (@PantasticNoah) January 18, 2026
- Lost BGT 4-1 after.
- Lost odi series vs sri lanka.
- Lost home test series vs nz.
- Lost home test series vs sa.
- Lost ODI series vs NZ C team.
- First time white washed in home Test series.
Worst coach ever. Sack him immediately. pic.twitter.com/6neTGvvmEt
भारत-न्यूझीलंड वनडे मालिकांचा इतिहास : दोन्ही देशांमधील 50 षटकांच्या मालिकेचा इतिहास डिसेंबर 1988 मध्ये सुरु झाला. तेव्हापासून, एकूण सात द्विपक्षीय मालिका खेळल्या गेल्या आहेत. भारतानं प्रत्येक वेळी न्यूझीलंडचा पराभव केला आहे. 1987 च्या विश्वचषकात न्यूझीलंडचा संघ भारतीय भूमीवर वनडे खेळण्यासाठी भारतात आला होता, परंतु तो बहु-राष्ट्रीय स्पर्धा होता. मात्र, कीवी संघानं पहिल्यांदा डिसेंबर 1988 मध्ये वनडे मालिका खेळली, जेव्हा भारतानं त्यांना चार सामन्यांच्या मालिकेत 4-0 नं पराभूत केलं. जानेवारी 2023 मध्ये, न्यूझीलंड वनडे मालिका खेळण्यासाठी भारतात आला, ज्यात भारतानं क्लीन स्वीप केलं होतं. पण आता न्यूझीलंडनं मालिका 2-1 नं जिंकली आहे.
What a devastating resume for any coach.💔— Mr. Athar🏏 (@cricdrugs) January 19, 2026
A golden era turned into a record-breaking nightmare.
Under Gautam Gambhir, India didn’t just lose matches; they rewrote history the wrong way.
Home fortresses fell. Records collapsed. Pride shattered.
This isn’t a transition. This is… pic.twitter.com/Y7rkcx1Zf5
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड भारतात झालेल्या वनडे मालिकांचा निकाल :
- 1988/89: भारतानं न्यूझीलंडचा 4-0 नं पराभव केला
- 1995/96: भारतानं मालिका 3-2 नं जिंकली
- 1999/00: भारताचा 3-2 नं विजय
- 2010/11: भारतानं न्यूझीलंडचा 5-0 नं पराभव केला
- 2016/17: भारतानं मालिका 3-2 नं जिंकली
- 2017/18: भारतानं 2-1 नं मालिका जिंकली
- 2023: भारतानं न्यूझीलंडचा 3-0 नं पराभव केला
- 2026: न्यूझीलंडनं मालिका 2-1 नं जिंकली
