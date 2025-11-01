'कीवीं'कडून साहेबांचा धुव्वा... 3-0 नं दणदणीत मालिका विजय
तिसऱ्या वनडे सामन्यात न्यूझीलंडनं इंग्लंडचा दोन विकेट्सनं पराभव करत तीन सामन्यांची मालिका 3-0 अशी जिंकली.
Published : November 1, 2025 at 3:52 PM IST
वेलिंग्टन NZ Beat ENG 3rd ODI : वेलिंग्टनमधील स्काय स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडनं इंग्लंडचा दोन विकेट्सनं पराभव केला आणि तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत 3-0 असा विजय मिळवला. इंग्लंडच्या आघाडीच्या फलंदाजांना त्यांच्या सातत्यपूर्ण अपयशामुळं केवळ 222 धावा करता आल्या. मात्र न्यूझीलंडनं 44.4 षटकांत या कमी धावसंख्येचा पाठलाग केला, जरी त्यांना शेवटपर्यंत संघर्ष करावा लागला. सामन्याच्या पहिल्या डावात न्यूझीलंडच्या प्रभावी कामगिरीमुळं त्यांना महत्त्वपूर्ण फायदा झाला.
New Zealand whitewash England 3-0 in an ODI series for only the second time in their history after doing it first in 1983 🙌 pic.twitter.com/DqIZjqh1CS— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 1, 2025
इंग्लंडचं टॉप ऑर्डर अपयशी : या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, इंग्लंडची सुरुवात निराशाजनक झाली. संघाच्या पहिल्या पाच फलंदाजांपैकी कोणीही 12 धावांचा टप्पा ओलांडू शकला नाही, ज्यामुळं धावफलकावर मोठा दबाव निर्माण झाला. इंग्लंडनं फक्त 44 धावांत पाच विकेट्स गमावल्या. खरं तर, न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनरनं सामन्याच्या पहिल्या 14 षटकांत फक्त दोन गोलंदाजांचा वापर केला. हे दोन गोलंदाज जेकब डफी आणि झाचेरी फॉल्केस होते. या दोन खेळाडूंनी इंग्लंडला बराच त्रास दिला.
टिकनर आणि डफीची दमदार कामगिरी : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी पुन्हा एकदा इंग्लिश फलंदाजांना वादापासून दूर ठेवलं. ब्लेअर टिकनर पुन्हा एकदा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 64 धावांत 4 बळी घेतले. वनडे सामन्यात हा त्याचा तिसरा चार बळींचा विकेट होता आणि मालिकेत त्याची अशी दुसरी कामगिरी होती. दरम्यान, जेकब डफीनं पॉवरप्लेमध्ये तिन्ही बळी घेत इंग्लंडचे कंबरडं मोडलं. त्यानं 56 धावांत 3 बळी घेतले.
Ticks and Foulkesy get us home! Another win and a 3-0 series victory over England 🥳— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 1, 2025
See the full scorecard here - https://t.co/kglS8ydJ1S#NZvENG
📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/XeKIjBCSLp
कॉनवे आणि रवींद्रची दमदार सुरुवात : 223 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, न्यूझीलंडचे सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे (34) आणि रचिन रवींद्र (46) यांनी दमदार सुरुवात केली आणि पहिल्या विकेटसाठी 78 धावा जोडल्या. डॅरिल मिशेल (44) यांनीही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. मात्र मधल्या षटकांमध्ये काही विकेट पडल्या, ज्यामुळं धावसंख्या 196/8 झाली आणि सामना रोमांचक झाला. पण शेवटी, झाचेरी फॉल्क्स (14) आणि ब्लेअर टिकनर (18) यांनी एकत्रितपणे संघाला विजय मिळवून दिला आणि मालिका 3-0 अशी जिंकली.
