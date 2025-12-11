ETV Bharat / sports

NZ vs WI 2nd Test: दुसऱ्या दिवशी कीवींचं वर्चस्व; वेस्ट इंडिजचा डाव डळमळीत

वेलिंग्टनमध्ये न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजचा डाव डळमळीत झाला आहे.

NZ vs WI 2nd Test Test Day 2
दुसऱ्या दिवशी कीवींचं वर्चस्व (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 3:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वेलिंग्टन NZ vs WI 2nd Test Test Day 2 : वेलिंग्टनमध्ये न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजचा डाव डळमळीत झाला आहे. दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाअखेर वेस्ट इंडिजनं 32 धावांत दोन विकेट गमावल्या. दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजनं सलामीवीर जॉन कॅम्पबेल (14) आणि अँडरसन फिलिप (0) यांच्या विकेट गमावल्या. तर ब्रँडन किंग 25 चेंडूत 15 धावांवर तर केव्हम हॉज तीन धावांवर नाबाद राहिला. पहिल्या डावात दोन विकेट गमावल्यानंतर वेस्ट इंडिज अजूनही न्यूझीलंडपेक्षा 41 धावांनी पिछाडीवर आहे.

कॉनवे आणि मिशेल हे यांची अर्धशतकं : त्यापूर्वी, न्यूझीलंडनं दिवसाची सुरुवात विनाविलंब 24 धावांवर केली होती. ब्लेअर टिकनरच्या दुखापतीमुळं न्यूझीलंडला 9 बाद 278 धावांवर डाव घोषित करावा लागला. कीवीजकडून सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवेनं 108 चेंडूत 8 चौकारांसह 60 धावा आणि यष्टिरक्षक-फलंदाज मिशेल हेनं 93 चेंडूत 1 षटकार आणि 9 चौकारांसह 61 धावा केल्या. केन विल्यमसननं 37, डॅरिल मिशेलनं 25 आणि झाचेरी फॉल्क्सनं 23 धावा केल्या.

न्यूझीलंडनं घेतली होती 73 धावांची आघाडी : न्यूझीलंडनं पहिल्या डावाच्या आधारे वेस्ट इंडिजवर 73 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली होती. वेस्ट इंडिजकडून अँडरसन फिलिपनं 3 बळी घेतले, केमार रोचनं 2 बळी घेतले, तर जेडेन सिल्स, ओजे शिल्ड्स, जस्टिन ग्रीव्हज आणि रोस्टन चेस यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला. वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव 205 धावांवर संपला. शाई होपनं सर्वाधिक 47 धावा केल्या, त्यानंतर जॉन कॅम्पबेलनं 44 धावा केल्या. ब्रँडन किंगनं 33 आणि रोस्टन चेसनं 29 धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून ब्लेअर टिकनरनं 4, मायकेल रेनं 3 बळी घेतले, जेकब डफी आणि ग्लेन फिलिप्सनं प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

हेही वाचा :

  1. ठाण्याच्या मयुरेश कोटियननं जिंकले डबल सुवर्णपदक; राज्यस्तरीय पॅराऑलिंपिकमध्ये थक्क करणारी कामगिरी
  2. पाच वर्षीय 'लखन'नं तीन वर्षांत 3 बुलेटसह जिंकल्या 16 गाड्या; चार वेळा 'हिंदकेसरी'चाही बनला विजेता
  3. जर्मनीनं विक्रमी आठव्यांदा जिंकला ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप; टीम इंडियानं पहिल्यांदाच जिंकलं कांस्यपदक

TAGGED:

NZ VS WI TEST
NZ VS WI 2ND TEST
NEW ZEALAND VS WEST INDIES 2ND TEST
NZ VS WI 2ND TEST TEST DAY 2
NEW ZEALAND VS WEST INDIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.