NZ vs WI 2nd Test: दुसऱ्या दिवशी कीवींचं वर्चस्व; वेस्ट इंडिजचा डाव डळमळीत
वेलिंग्टनमध्ये न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजचा डाव डळमळीत झाला आहे.
Published : December 11, 2025 at 3:54 PM IST
वेलिंग्टन NZ vs WI 2nd Test Test Day 2 : वेलिंग्टनमध्ये न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजचा डाव डळमळीत झाला आहे. दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाअखेर वेस्ट इंडिजनं 32 धावांत दोन विकेट गमावल्या. दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजनं सलामीवीर जॉन कॅम्पबेल (14) आणि अँडरसन फिलिप (0) यांच्या विकेट गमावल्या. तर ब्रँडन किंग 25 चेंडूत 15 धावांवर तर केव्हम हॉज तीन धावांवर नाबाद राहिला. पहिल्या डावात दोन विकेट गमावल्यानंतर वेस्ट इंडिज अजूनही न्यूझीलंडपेक्षा 41 धावांनी पिछाडीवर आहे.
Crucial late wickets give New Zealand the edge after a thrilling day of cricket in Wellington 👊#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/S6X98LZHV6 pic.twitter.com/0j23mowfAh— ICC (@ICC) December 11, 2025
कॉनवे आणि मिशेल हे यांची अर्धशतकं : त्यापूर्वी, न्यूझीलंडनं दिवसाची सुरुवात विनाविलंब 24 धावांवर केली होती. ब्लेअर टिकनरच्या दुखापतीमुळं न्यूझीलंडला 9 बाद 278 धावांवर डाव घोषित करावा लागला. कीवीजकडून सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवेनं 108 चेंडूत 8 चौकारांसह 60 धावा आणि यष्टिरक्षक-फलंदाज मिशेल हेनं 93 चेंडूत 1 षटकार आणि 9 चौकारांसह 61 धावा केल्या. केन विल्यमसननं 37, डॅरिल मिशेलनं 25 आणि झाचेरी फॉल्क्सनं 23 धावा केल्या.
Stumps after another great day of Test cricket. See you back here at 11am tomorrow morning.#NZvWIN | 📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/dR4p3DeBmo— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 11, 2025
न्यूझीलंडनं घेतली होती 73 धावांची आघाडी : न्यूझीलंडनं पहिल्या डावाच्या आधारे वेस्ट इंडिजवर 73 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली होती. वेस्ट इंडिजकडून अँडरसन फिलिपनं 3 बळी घेतले, केमार रोचनं 2 बळी घेतले, तर जेडेन सिल्स, ओजे शिल्ड्स, जस्टिन ग्रीव्हज आणि रोस्टन चेस यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला. वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव 205 धावांवर संपला. शाई होपनं सर्वाधिक 47 धावा केल्या, त्यानंतर जॉन कॅम्पबेलनं 44 धावा केल्या. ब्रँडन किंगनं 33 आणि रोस्टन चेसनं 29 धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून ब्लेअर टिकनरनं 4, मायकेल रेनं 3 बळी घेतले, जेकब डफी आणि ग्लेन फिलिप्सनं प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
हेही वाचा :