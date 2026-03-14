ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषक गमावल्यानंतर न्यूझीलंड दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मैदानात; कुठं पाहायची लाईव्ह मॅच?

2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात पराभव झाल्यानंतर, न्यूझीलंड क्रिकेट संघ आता दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 12:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

माउंट मौंगानुई NZ vs SA T20I : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात पराभव झाल्यानंतर, न्यूझीलंड क्रिकेट संघ आता दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सध्या न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर आहे, ज्यात दोन्ही संघ पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळतील. मालिकेतील पहिला सामना 15 मार्च रोजी बे ओव्हल येथील माउंट मौंगानुई स्टेडियमवर खेळला जाईल.

2026 च्या टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघ आले होते आमनेसामने : टी-20 विश्वचषकात न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यापूर्वी दोनदा एकमेकांसमोर आले आहेत. पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सनं पराभव केला. त्यानंतर त्याच टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत ते एकमेकांसमोर आले, जिथं न्यूझीलंडनं दक्षिण आफ्रिकेचा 9 विकेट्सनं पराभव केला. या विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेनं उपांत्य फेरीत प्रवेश केला, तर न्यूझीलंडनं अंतिम फेरीत प्रवेश केला. अंतिम सामन्यात कीवी संघाचा भारताशी सामना झाला. ज्यात त्यांना पराभव स्विकारावा लागला.

न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका मालिका कुठं पाहता येईल : न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील या मालिकेचा भारतीय चाहते देखील या सामन्याचा आनंद घेऊ शकतील. हा सामना सोनी स्पोर्ट्स 1 वर लाईव्ह प्रक्षेपित केला जाईल. तसंच हा सामना सोनी लिव्ह अॅप आणि फॅनकोड अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल. भारतातील चाहते सोनी नेटवर्कवर सामना पाहू शकतील.

सामना किती वाजता सुरु होईल? : न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील हा सामना माउंट मौंगानुई स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना न्यूझीलंडमधील स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 7:15 वाजता आणि भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11:45 वाजता सुरु होईल. सामना सुरु होण्याच्या अर्धा तास आधी दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉससाठी मैदानात उतरतील. आता या मालिकेत दोन्ही संघ कसे कामगिरी करतात हे पाहणं औस्तुक्याचं ठरेल.

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.