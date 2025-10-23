ETV Bharat / sports

महिला विश्वचषक 2025: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यात स्मृती मानधना, प्रतिका रावलची तुफान आतषबाजी; दोघींनी झळकावली शतकं

भारतीय महिला संघानं महिला विश्वचषकात न्यूझीलंड संघाची गोलंदाजी फोडून काढली. भारतीय सलामीवीर स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल या दोघींनी आक्रमक खेळ करत शतक झळकावली.

Published : October 23, 2025 at 8:27 PM IST

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील डी वाय पाटील मैदानात आज न्यूझीलंड आणि भारत या दोन बलाढ्य संघात महिला विश्वचषकाचा सामना खेळवण्यात येत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाच्या आघाडीच्या फलंदाज प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधना यांनी तुफान आतषबाजी केली. भारतीय सलामीवीर प्रतिका रावल हिनं 134 चेंडूत 122 धावा करत न्यूझीलंड संघातील गोलंदाजीच्या चिंधड्या उडवल्या. स्टार फलंदाज स्मृती मानधना हिनं 95 चेंडूत शतक झळकावलं. या सामन्यात पावसानं गोंधळ घातला. त्यामुळे भारतीय संघानं 48 शतकात 2 बाद 329 धावांचं आव्हान उभं केलं.

भारतीय संघाची प्रथम फलंदाजी : न्यूझीलंड संघाची कर्णधार सोफी डेव्हिननं नाणेफेक जिंकून भारताविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मागील तीन सामन्यांत सलग पराभवाला सामोरं गेलेल्या यजमान भारतीय संघानं आज मात्र फलंदाजीत मोठा जलवा दाखवला. प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधना या दोघींनी पहिल्या विकेटसाठी 212 धावांची भागीदारी करून तगड्या धावसंख्येचा पाया रचला. या जोडीनं सुरुवातीलाच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी चौफेर फटकेबाजी करत प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं.

प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधनाची तुफान आतषबाजी : मूळ महाराष्ट्रातील सांगलीची असलेली स्टार फलंदाज स्मृती मानधना हिनं 18 व्या षटकात आपलं अर्धशतक झळकावलं. तिच्या पाठोपाठ प्रतिकानंही अर्धशतक झळकावलं. भारतीय सलामीवीर महिलांनी मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. न्यूझीलंडनं ही जोडी फोडण्यासाठी गोलंदाज बदलले. मात्र त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. स्मृतीनं 95 चेंडूत 109 धावा केल्या यात तिनं 10 चौकार आणि चार उत्तुंग षटकार ठोकले. डी वाय पाटील मैदानावर ती सर्वांचं लक्ष वेधून घेत होती. मात्र 34 व्या षटकात ती बाद झाली.

प्रतिका रावलचं आक्रमक शतक : स्मृती बाद झाल्यानंतर प्रतिका रावल हिनं डावाची सूत्रं आपल्या हाती घेतली. 39 व्या षटकात तिनं आपलं शतक पूर्ण केलं. तिचं हे दुसरं एकदिवसीय शतक होतं. स्मृती बाद झाल्यानंतर आलेल्या जेमिमा रॉड्रिग्जनं प्रतीका रावलला चांगली साथ दिली. मात्र 43 व्या षटकात प्रतिका बाद झाली. तिच्या रुपानं भारतीय संघानं 288 धावांवर आपला दुसरा बळी गमावला. प्रतीका रावलनं 13 चौकार आणि 2 षटकार मारले. प्रतिका बाद झाल्यानंतर 'मुंबईकर' जेमिमानं आक्रमक खेळ केला. तिनंही आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. आज भारतीय महिला संघात अष्टपैलू अमनजोत कौरच्या जागी अनुभवी जेमिमा रॉड्रिग्जला संधी देण्यात आली आहे.

