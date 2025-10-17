ETV Bharat / sports

NZ vs ENG पहिली T20I मॅच कशी पाहायची लाईव्ह, वाचा सविस्तर

न्यूझीलंड संघ 18 ऑक्टोबरपासून घरच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहे, ज्याचा पहिला सामना क्राइस्टचर्चच्या मैदानावर खेळला जाईल.

NZ vs ENG 1st T20I Live Streaming
NZ vs ENG पहिली T20I मॅच कशी पाहायची लाईव्ह (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

क्राईस्टचर्च NZ vs ENG 1st T20I Live Streaming : इंग्लंड क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे, जिथं ते यजमान संघाविरुद्ध तीन टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत. टी-20 मालिकेचा पहिला सामना 18 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची मानली जाते, ज्यामुळं त्यांना 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी त्यांच्या तयारी पाहण्याची संधी मिळेल. विशेष म्हणजे सामना सुरु होण्याच्या दोन दिवस आधीच इंग्लंडनं टी-20 मालिकेच्या पहिल्या सामन्यासाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे.

सामने कधी सुरु होतील : न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेचा पहिला सामना 18 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल, तर दुसरा आणि तिसरा सामना 20 आणि 23 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. पहिले दोन सामने क्राइस्टचर्च इथं खेळले जातील, तर तिसरा सामना ऑकलंड इथं खेळवला जाईल. या मालिकेतील सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11:45 वाजता सुरु होतील. तसंच हे सामने भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. तर सोनी लिव्ह अॅपवर सामन्यांचे ऑनलाइन लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

दोन्ही संघांचा विक्रम कसा : आतापर्यंत न्यूझीलंडविरुद्ध टी-20 सामन्यांमध्ये इंग्लंडनं वरचढ कामगिरी केली आहे. दोन्ही संघांमधील टी-20 सामन्यांच्या समोरासमोरील सामन्यांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली तर इंग्लंडचा वरचढपणा दिसून येतो. न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यात एकूण 27 आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी इंग्लंडनं 16 जिंकले आहेत, तर कीवी संघानं 10 जिंकले आहेत. न्यूझीलंडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या टी-20 सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांमधील समोरासमोरील सामन्यांच्या रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झालं तर, खेळलेल्या 12 पैकी 8 सामने इंग्लंडनं जिंकले आहेत, तर 4 सामने न्यूझीलंडनं जिंकले आहेत.

न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड टी-20 मालिकेचं वेळापत्रक :

  • पहिला टी-20 सामना : 18 ऑक्टोबर, हॅगली ओव्हल (क्राईस्टचर्च)
  • दुसरा टी-20 सामना : 20 ऑक्टोबर, हॅगली ओव्हल (क्राईस्टचर्च)
  • तिसरा टी-20 सामना : 23 ऑक्टोबर, ईडन पार्क (ऑकलंड)

हेही वाचा :

  1. एक-दोन नव्हे तर 5 दिग्गज खेळाडू बाहेर; ODI मालिकेआधी कांगारु टेंशनमध्ये
  2. 20-20 विश्वचषकासाठी सर्व 20 संघ ठरले, वाचा यादी
  3. कसोटी, वनडे, टी-20 नंतर आता आला क्रिकेटचा नवा प्रकार; काय आहेत नियम?

TAGGED:

NZ VS ENG 1ST T20I LIVE UPDATE
NZ VS ENG 1ST T20I LIVE STREAM
NZ VS ENG 1ST T20I PREVIEW
NZ VS ENG 1ST T20I IN INDIA
NZ VS ENG 1ST T20I

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.