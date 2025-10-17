NZ vs ENG पहिली T20I मॅच कशी पाहायची लाईव्ह, वाचा सविस्तर
न्यूझीलंड संघ 18 ऑक्टोबरपासून घरच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहे, ज्याचा पहिला सामना क्राइस्टचर्चच्या मैदानावर खेळला जाईल.
Published : October 17, 2025 at 5:15 PM IST
क्राईस्टचर्च NZ vs ENG 1st T20I Live Streaming : इंग्लंड क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे, जिथं ते यजमान संघाविरुद्ध तीन टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत. टी-20 मालिकेचा पहिला सामना 18 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची मानली जाते, ज्यामुळं त्यांना 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी त्यांच्या तयारी पाहण्याची संधी मिळेल. विशेष म्हणजे सामना सुरु होण्याच्या दोन दिवस आधीच इंग्लंडनं टी-20 मालिकेच्या पहिल्या सामन्यासाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे.
It all starts tomorrow at Hagley Oval! #NZvENG pic.twitter.com/ULyM3IUFrU— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 16, 2025
सामने कधी सुरु होतील : न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेचा पहिला सामना 18 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल, तर दुसरा आणि तिसरा सामना 20 आणि 23 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. पहिले दोन सामने क्राइस्टचर्च इथं खेळले जातील, तर तिसरा सामना ऑकलंड इथं खेळवला जाईल. या मालिकेतील सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11:45 वाजता सुरु होतील. तसंच हे सामने भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. तर सोनी लिव्ह अॅपवर सामन्यांचे ऑनलाइन लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.
On site in Christchurch 🤝— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 15, 2025
First game of the series kicks off this Saturday night at Hagley Oval! See you there 🏏 pic.twitter.com/osJZYtHvTe
दोन्ही संघांचा विक्रम कसा : आतापर्यंत न्यूझीलंडविरुद्ध टी-20 सामन्यांमध्ये इंग्लंडनं वरचढ कामगिरी केली आहे. दोन्ही संघांमधील टी-20 सामन्यांच्या समोरासमोरील सामन्यांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली तर इंग्लंडचा वरचढपणा दिसून येतो. न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यात एकूण 27 आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी इंग्लंडनं 16 जिंकले आहेत, तर कीवी संघानं 10 जिंकले आहेत. न्यूझीलंडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या टी-20 सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांमधील समोरासमोरील सामन्यांच्या रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झालं तर, खेळलेल्या 12 पैकी 8 सामने इंग्लंडनं जिंकले आहेत, तर 4 सामने न्यूझीलंडनं जिंकले आहेत.
Our T20 Squad to face England 🫡— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 12, 2025
Captain Mitchell Santner and Rachin Ravindra come back into the side 🙌
Read more - https://t.co/KZnlbCHiZm#NZvENG pic.twitter.com/0M3tfXeV73
न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड टी-20 मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला टी-20 सामना : 18 ऑक्टोबर, हॅगली ओव्हल (क्राईस्टचर्च)
- दुसरा टी-20 सामना : 20 ऑक्टोबर, हॅगली ओव्हल (क्राईस्टचर्च)
- तिसरा टी-20 सामना : 23 ऑक्टोबर, ईडन पार्क (ऑकलंड)
हेही वाचा :