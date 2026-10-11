भारताविरुद्ध नवीन जर्सी घालून कीवी संघ उतरणार मैदानात; कारण आहे खास!
भारतीय क्रिकेट संघ या महिन्यात न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्याची सुरुवात पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेनं होईल, त्यानंतर पाच वनडे सामन्यांची मालिका होईल.
Published : October 11, 2026 at 12:51 PM IST
ऑकलँड IND vs NZ Series : भारतीय क्रिकेट संघ या महिन्यात न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्याची सुरुवात पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेनं होईल, त्यानंतर पाच वनडे सामन्यांची मालिका होईल. वनडे मालिकेत, न्यूझीलंडचा संघ भारताविरुद्ध खास डिझाइन केलेली जर्सी घालून मैदानात उतरेल. ही जर्सी दोन्ही देशांमधील क्रीडा संबंधांच्या 100 वर्षांचा उत्सव साजरा करेल. 1926 मध्ये, भारतीय लष्कराच्या हॉकी संघानं पहिल्यांदा न्यूझीलंडचा दौरा केला होता, ज्यामुळं खेळाडू आणि समुदाय एकत्र आले होते.
कशा प्रकारे डिझाईन केली जर्सी : न्यूझीलंड संघाची विशेष जर्सी न्यूझीलंडची माओरी संस्कृती आणि भारतीय कला परंपरा यांचं सहज प्रतिबिंब दर्शवेल अशा प्रकारे डिझाइन केली आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटनं या विशेष जर्सीला 'कोटाहितंगा वनडे शर्ट' असं नाव दिलं आहे. तिचं डिझाइन दोन्ही देशांमधील सामायिक इतिहास, सांस्कृतिक संबंध आणि परस्पर आदर दर्शवतं. कीवी संघ भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील आगामी वनडे मालिकेत ही मर्यादित आवृत्तीची जर्सी परिधान करेल.
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या डिझाइनसाठी तीन कलाकारांनी केलं एकत्र काम : ही अनोखी जर्सी तीन कलाकारांनी तयार केली आहे, न्यूझीलंडचे बेन थॉमसन, गुजरातचे शिव नारंदास आणि जय पांचा. आपापल्या सांस्कृतिक परंपरांमधून प्रेरणा घेऊन, त्यांनी एक अशी रचना तयार केली आहे जी दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन संबंध दर्शवते. थॉमसन यांनी माओरी कलेतील पारंपरिक 'कोवाईवाई' नमुन्याचा वापर केला. ही रचना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील संबंध दृढ करण्यात भूमिका बजावलेल्या व्यक्तींच्या योगदानाचाही सन्मान करते. शिव नारंदास आणि जय पांचा यांनी जर्सीमध्ये भारतीय कलेतील तीन वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्हांचा समावेश केला, भारताचं राष्ट्रीय फूल कमळ, भारतीय वास्तुकलेपासून प्रेरित एक पुनरावृत्ती होणारा नमुना आणि मंडला.
22 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार भारताचा न्यूझीलंड दौरा : न्यूझीलंड क्रिकेटचे मुख्य विपणन आणि व्यावसायिक अधिकारी, ग्लेन क्रिचले यांनी या उपक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "आम्हाला या रचनेबद्दल अत्यंत आनंद झाला आहे." कलाकारांनी वैशिष्ट्यपूर्ण माओरी आणि भारतीय रचनांमध्ये एक सुंदर संतुलन साधलं आहे, जे दोन्ही देशांमधील बंध दर्शवते. डिझायनर बेन थॉमसन यांनी स्पष्ट केलं की या प्रकल्पामागील मुख्य कल्पना एकता ही होती. ते म्हणतात की जर्सीची रचना ही भावना अचूकपणे व्यक्त करते. भारताचा न्यूझीलंड दौरा 22 ऑक्टोबर रोजी सुरु होत आहे. ही विशेष जर्सी वनडे मालिकेदरम्यान केवळ क्रिकेटच नव्हे, तर दोन्ही देशांमधील सामायिक सांस्कृतिक वारसा आणि मैत्रीदेखील अधोरेखित करेल.
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