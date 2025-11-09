डेव्हॉन कॉनवेची अर्धशतकी खेळी; कॅरोबियन संघाविरुद्ध 'कीवीं'ची निर्णायक आघाडी
Published : November 9, 2025 at 10:48 AM IST
नेल्सन NZ Beat WI 3rd T20I : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ सध्या सर्व फॉरमॅटच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्याची सुरुवात टी-20 मालिकेनं झाली, मालिकेतील तिसरा सामना नेल्सन ओव्हल स्टेडियमवर खेळला गेला. कीवी संघानं अखेर या सामन्यात 9 धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. न्यूझीलंडनं 20 षटकांत 9 गडी गमावून 177 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, वेस्ट इंडिज संघ 19.5 षटकांत 168 धावांवर सर्वबाद झाला. रोमारियो शेफर्ड आणि शमार स्प्रिंगर यांनी विंडीजसाठी काही चांगल्या खेळी केल्या, परंतु अखेर त्यांचा पराभव झाला. न्यूझीलंड सध्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत 2-1 नं आघाडीवर आहे.
New Zealand hold their nerve once again, edging West Indies in another thriller to go 2-1 up in the T20I series 🔥— ICC (@ICC) November 9, 2025
📝 #NZvWI: https://t.co/xduUopgD27 pic.twitter.com/DGQdwkKAeZ
न्यूझीलंडसाठी डेव्हॉन कॉनवेचं अर्धशतक : या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यूझीलंडनं 20 षटकांत 9 गडी गमावून 177 धावा केल्या. टिम रॉबिन्सन आणि डेव्हॉन कॉनवे यांनी 5.5 षटकांत 47 धावांची सलामी भागीदारी केली, ज्यामुळं संघाला चांगली सुरुवात मिळाली. 21 चेंडूंत 23 धावा काढून रॉबिन्सन माघारी परतला. त्यानंतर कॉनवेनं रचिन रवींद्रसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 28 चेंडूत 50 धावांची भागीदारी करत संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. 15 चेंडूत 26 धावा करुन रचिन बाद झाला, तर कॉनवेनं 34 चेंडूत 56 धावा केल्या, ज्यात सहा चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. डॅरिल मिशेलनंही 41 धावांचं योगदान दिलं. विरोधी संघाकडून मॅथ्यू फोर्ड आणि जेसन होल्डर यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर रोमारियो शेफर्ड आणि शमार स्प्रिंगरनं प्रत्येकी एक बळी घेतला.
Another final over thriller goes our way and we take a 2-1 series lead in Nelson 🙌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 9, 2025
Catch-up on all scores | https://t.co/RlPBgRAyo7 📲 #NZvWIN pic.twitter.com/SziPPme5Mb
वेस्ट इंडिजचे टॉप-ऑर्डर फलंदाज अपयशी : प्रत्युत्तरादाखल, लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या वेस्ट इंडिजचा संघ 19.5 षटकात 168 धावांतच गारद झाला. धावांचा पाठलाग करताना संघाची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर अमीर जांगू फक्त पाच धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार शाई होप (1) देखील लवकरच बाद झाला. 15 धावांच्या धावसंख्येपर्यंत संघानं दोन बळी गमावले होते. त्यानंतर अकीम ऑगस्टे आणि अॅलिक अथानाझे यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 38 धावांची भागीदारी केली. अथानाझे 23 चेंडूत 31 धावा काढून बाद झाला. शेफर्डनं 39 चेंडूत शमार स्प्रिंगरसोबत नवव्या विकेटसाठी 78 धावांची भागीदारी केली. शेफर्ड 34 चेंडूत 49 धावा करुन बाद झाला, ज्यामध्ये चार चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता, तर स्प्रिंगरनं 20 चेंडूत 39 धावांची धमाकेदार खेळी केली. न्यूझीलंडकडून जेकब डफी आणि ईश सोधी यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले. वेस्ट इंडिजनं ऑकलंडमधील पहिला टी-20 सामना सात धावांनी जिंकला. त्यानंतर त्याच मैदानावर झालेल्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात न्यूझीलंडनं पुनरागमन केलं आणि तीन धावांनी विजय मिळवला.
Spin to win! 🌪️— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 9, 2025
With 3-36 from his 4 overs and an excellent piece of work to run-out Ackeem Auguste, today’s @ANZAotearoa Player of the Match is Ish Sodhi! 🏅 #NZvWIN | 📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/qCm47hhjYj
