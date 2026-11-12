ODI सामन्याच्या 24 तासांआधी यजमानांचा संघ जाहीर; 31 वर्षीय खेळाडूला पहिल्यांदा संघात स्थान
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील चौथा वनडे सामना सुरु होण्यासाठी 24 तासांपेक्षाही कमी वेळ शिल्लक आहे. या मालिकेत भारतानं 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
Published : November 12, 2026 at 9:29 AM IST
मुंबई Squad For 4th and 5th ODI : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील चौथा वनडे सामना सुरु होण्यासाठी 24 तासांपेक्षाही कमी वेळ शिल्लक आहे. या मालिकेत भारतानं 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडनं शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. न्यूझीलंडचा संघ दुखापतींशी झुंजत असून, त्यामुळं संघात वारंवार बदल करावे लागत आहेत. परिणामी, एका 31 वर्षीय खेळाडूला शेवटच्या दोन सामन्यांमध्ये आपली पहिली संधी मिळणार आहे. दोन्ही संघांमधील चौथा वनडे सामना 13 नोव्हेंबर रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल.
ब्रेंट रँडेल आणि जोश क्लार्कसन न्यूझीलंड संघात : न्यूझीलंड क्रिकेटनं नुकतंच भारताविरुद्ध सुरु असलेल्या वनडे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी संघ जाहीर केला आहे. यात ब्रेट रँडेलचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. ब्रेट सुमारे 31 वर्षांचा असून त्यानं अद्याप एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. तो नुकताच काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये डर्बीशायरकडून खेळला, जिथं त्यानं चांगली कामगिरी केली. आता त्याला न्यूझीलंडसाठी आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याची संधी मिळू शकते. एवढंच नाही, तर न्यूझीलंडने आपला स्टार खेळाडू जोश क्लार्कसनलाही संघात परत बोलावलं आहे, जो काही काळापासून संघाबाहेर होता. तो या वर्षी एप्रिलमध्ये शेवटचा सामना खेळला होता. त्यानं आतापर्यंत न्यूझीलंडसाठी सहा वनडे सामने खेळले आहेत.
Welcoming in Brett Randell for his maiden BLACKCAPS call-up 👏 Full squad update HERE - https://t.co/zSPRjIcVK0 📸 @PhotosportNZ https://t.co/4GXR9dzCRb— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 11, 2026
भारतीय संघाला मालिका जिंकण्याची संधी : न्यूझीलंड सध्या पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेत पिछाडीवर आहे. केवळ दोन सामने शिल्लक असताना ते मालिका जिंकू शकत नसले तरी, ते निश्चितपणे मालिका बरोबरीत आणू शकतात. मात्र, हे साध्य करण्यासाठी त्यांना दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. दरम्यान, भारतीय संघाला मालिका जिंकण्यासाठी पुढचा सामना जिंकावा लागेल. याचा अर्थ पुढचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. भारतीय संघातही काही बदलही करण्यात आले आहेत. शुभमन गिलच्या जागी आता श्रेयस अय्यर कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळेल.
चौथ्या वनडे सामन्यासाठी संघ : मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ॲलन, मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (यष्टीरक्षक), मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, निक कॅली, ब्रेट रँडेल, टिम सायफर्ट (यष्टीरक्षक), विल यंग
पाचव्या वनडे सामन्यासाठी संघ : मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ॲलन, मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (यष्टीरक्षक), निक केली, ब्रेट रँडेल, टिम सायफर्ट (यष्टीरक्षक), ब्लेअर टिकनर, विल यंग.
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