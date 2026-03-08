ETV Bharat / sports

IND vs NZ फायनलपूर्वी न्यूझीलंड गोलंदाजाच्या 5 चेंडूत 5 विकेट; 254 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं

न्यूझीलंडच्या गोलंदाजानं एक असा पराक्रम केला आहे ज्यानं क्रिकेट जगताला धक्का दिला आहे.

5 Wickets in 5 Balls
ब्रेट रँडेल (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
नेपियर 5 Wickets in 5 Balls : न्यूझीलंडच्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये एक असा पराक्रम घडला आहे ज्यानं क्रिकेट जगताला धक्का दिला आहे. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्सचा वेगवान गोलंदाज ब्रेट रँडेलनं असा विक्रम केला आहे ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. त्यानं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सलग पाच चेंडूत पाच बळी घेऊन इतिहास रचला. ही ऐतिहासिक कामगिरी प्लंकेट शिल्ड सामन्यात घडली. नेपियरमध्ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स आणि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स यांच्यातील सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, रँडेलच्या घातक गोलंदाजीनं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सची मजबूत सुरुवात काही मिनिटांतच मोडून काढली. संघाची धावसंख्या बिनबाद 4 होती, परंतु पाच चेंडूतच रँडेलच्या विक्रमी गोलंदाजीनं संघाची अवस्था 5 बाद 9 अशी झाली.

पाच चेंडूत पाच बळी : रँडेलनं त्याच्या दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर सलामीवीर हेन्री कूपरला बाद करुन पहिलं यश मिळवलं. त्यानंतर त्यानं पुढच्याच षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर जीत रावलला बाद केलं. जो कार्टरच्या रुपात तिसरी विकेट घेत रँडेलनं हॅटट्रिक पूर्ण केली. त्यानंतर रॉबर्ट ओ'डोनेल स्लिपमध्ये झेलला गेला आणि त्यानंतर क्रिश्चियन क्लार्क देखील इनसाइड एजनंतर बोल्ड झाला. अशा प्रकारे रँडेलनं सलग पाच चेंडूत पाच बळी घेऊन इतिहास रचला.

संघ 82 धावांवर ऑल आऊट : इतकंच नाही तर थोड्याच वेळात रँडेलनं बेन पोमारे आणि स्कॉट कुगेलेइजन यांनाही बाद केलं. तो प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये आठ चेंडूत सहा बळी घेणारा पहिला गोलंदाज ठरला. त्यानं फक्त 3.5 षटकांत सात बळी घेतले. त्यानं 11 षटकांत 25 धावा देत सात फलंदाजांना बाद केलं. रँडेलच्या घातक गोलंदाजीसमोर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स फक्त 82 धावांवर ऑल आऊट झाले. यापूर्वी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्सनं त्यांच्या पहिल्या डावात 373 धावा केल्या होत्या, ज्यामुळं विरोधी संघाला फॉलोऑन करण्यास भाग पाडलं होतं.

रँडेल स्वतःही झाला आश्चर्यचकित : त्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर, रँडेल म्हणाला की तो या कामगिरीनं आश्चर्यचकित झाला आहे. तो म्हणाला, "खरोखर आश्चर्यचकित झालं. हे खरोखर घडत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी स्वतःला चिमटी मारण्यासारखं होतं." तो फक्त समान लाईन आणि लेंथ राखण्याचा आणि आमच्या संघाच्या योजनेनुसार गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करत होता. विशेष म्हणजे, जर संघातील काही वरिष्ठ गोलंदाज उपलब्ध असते तर रँडलला कदाचित या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नसती, परंतु दुखापतींमुळं त्याला संधी मिळाली आणि त्यानं इतिहास रचला.

टी-20 मध्ये झाला असा पराक्रम : 254 वर्षाच्या प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये असं पहिल्यांदाच घडलं, परंतु टी-20 क्रिकेटमध्ये हा पराक्रम यापूर्वीही झाला आहे. कर्टिस कॅम्फरनं आयर्लंडच्या स्थानिक टी-20 लीगमध्ये सलग पाच चेंडूत पाच विकेट घेतल्या आहेत. शिवाय, झिम्बाब्वेचा युवा खेळाडू केलीस एनधलोवूनं 2024 मध्ये 19 वर्षांखालील टी-20 सामन्यात हा पराक्रम केला होता.

