362 सामने, 10 हजारांहून अधिक धावा... विश्वविजेत्या क्रिकेटपटूनं अचानक केली निवृत्ती जाहीर; 'हा' सामना शेवटचा

न्यूझीलंडची दिग्गज महिला क्रिकेटपटू सुझी बेट्सनं आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Published : April 24, 2026 at 4:53 PM IST

Suzie Bates : न्यूझीलंडची दिग्गज महिला क्रिकेटपटू सुझी बेट्सनं आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विश्वचषक 12 जून रोजी इंग्लंड आणि वेल्समध्ये सुरु होत आहे. ही स्पर्धा 38 वर्षीय बेट्सला तिच्या देशासाठी खेळलेल्या 362 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या संख्येत भर घालण्याची शेवटची संधी देईल. जूनमध्ये सुरु होणाऱ्या महिला टी-20 विश्वचषकात सुझी बेट्स आपल्या संघाला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवून देण्याचं ध्येय ठेवेल. 'व्हाइट फर्न्स' संघाला यजमान इंग्लंड, आयर्लंड, स्कॉटलंड, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यासोबत गट 'ब' मध्ये स्थान मिळालं आहे.

सुझी बेट्स काय म्हणाली? : आपल्या शानदार कारकिर्दीवर विचार व्यक्त करताना, बेट्सनं न्यूझीलंड क्रिकेटला सांगितलं, "जेव्हा मी गेल्या 20 वर्षांकडे मागे वळून पाहते, तेव्हा वेळ किती लवकर निघून गेला यावर माझा विश्वास बसत नाही. 'फर्न' (न्यूझीलंड संघाचं चिन्ह) इतक्या वेळा परिधान केल्याचा मला खूप अभिमान आहे. या संघासाठी दररोज एक चांगली व्यक्ती, संघसहकारी, क्रिकेटपटू आणि खेळाडू बनण्याचा प्रयत्न करण्यात मला प्रचंड उद्देश आणि आनंद मिळतो."

सुझी बेट्सची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द : सुझी बेट्सनं तिच्या कारकिर्दीत 181 वनडे आणि 181 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. तिच्या नावावर वनडे सामन्यांमध्ये 5964 धावा आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 4717 धावा आहेत. बेट्सनं सर्व फॉरमॅटमध्ये मिळून 14 शतकं झळकावली आहेत आणि 145 बळी घेतले आहेत. तिनं 2006 मध्ये भारताविरुद्ध पदार्पण केलं. बेट्सने 2011 ते 2018 दरम्यान न्यूझीलंडचं कर्णधारपदही भूषवले. 2013 मध्ये, तिला आयसीसी महिला वनडे वर्षातील सर्वोत्तम क्रिकेटपटू म्हणून गौरविण्यात आलं. त्याच वर्षी भारतात झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेत तिने उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली.

आपल्या संघासाठी केल्या सर्वाधिक धावा : ती टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघाचा एक भाग होती. 2016 मध्ये, तिला आयसीसी महिला वनडे वर्षातील सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटू आणि आयसीसी महिला टी-20 वर्षातील सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटू म्हणूनही गौरविण्यात आलं. हा तो काळ होता जेव्हा तिनं दोन्ही फॉरमॅटमधील द्विपक्षीय क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवलं. अलीकडेच, जेव्हा नियमित कर्णधार सोफी डिव्हाईन संघाबाहेर होती, तेव्हा बेट्सनं कर्णधारपदही स्वीकारलं. संघाच्या दृष्टिकोनातून तिचा सर्वात संस्मरणीय क्षण तेव्हा आला, जेव्हा संघानं 2024 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला. या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं आपल्या संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत.

