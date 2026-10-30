20 वर्षांत भारताचा दुसरा सर्वात मोठा पराभव; चौथ्या T20I सामन्यात टीम इंडिया चारी मुंड्या चीत
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज ऑकलंडमधील ईडन पार्कवर खेळवण्यात आला. यात भारताचा पराभव झाला.
Published : October 30, 2026 at 4:26 PM IST
ऑकलँड IND vs NZ 4th T20I : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज ऑकलंडमधील ईडन पार्कवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघाला 87 धावांनी मोठ्या परभावाला सामोरं जावं लागलं. भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं या सामन्यातही नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं भारतासमोर 260 धावांचं महाकाय लक्ष्य ठेवलं. कीवी संघाने संपूर्ण 20 षटकं फलंदाजी करत 7 गडी गमावून 259 धावा केल्या. या सामन्यात न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सनं शानदार शतक झळकावलं. प्रत्युत्तरात भारताचा डाव 172/9 धावांवर संपुष्टात आला.
New Zealand secure a dominant victory over India in the fourth T20I 👊 📝: https://t.co/moLceyPC8o https://t.co/kLQkQsa0qM— ICC (@ICC) October 30, 2026
फिलिप्सचं वादळी शतक : न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सनं 6 चौकार आणि 10 षटकारांसह अवघ्या 49 चेंडूंमध्ये 107 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. मायकल ब्रेसवेलनंही 4 चौकार आणि 6 षटकारांसह अवघ्या 25 चेंडूंमध्ये 65 धावा करत स्फोटक खेळी केली. डावाच्या अखेरीस नॅथन स्मिथ 6 धावांवर नाबाद राहिला, तर अॅडम मिल्ने 1 धावेवर नाबाद राहिला. तत्पूर्वी फिन ऍलन, टिम सेफर्ट आणि मार्क चॅपमनसारखे फलंदाज लवकर बाद झाले होते, परंतु फिलिप्स आणि ब्रेसवेल यांच्या आक्रमक खेळीमुळं न्यूझीलंडनं भारतासमोर 260 धावांचं मोठं आव्हान उभं केलं. भारताकडून मयंक यादवनं सर्वाधिक तीन बळी घेतले.
A third T20I hundred for Glenn Phillips as he leads the charge for New Zealand against India 💪 📝: https://t.co/moLceyPC8o https://t.co/XsNrL7y3Tm— ICC (@ICC) October 30, 2026
भारतीय फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी : चौथ्या टी-20 सामन्यात 260 धावांचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात खराब झाली, संजू सॅमसन 4 धावांवर आणि इशान किशन शून्यावर बाद झाले. त्यानंतर टीम इंडियानं पॉवरप्लेमध्ये कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि अभिषेक शर्मा यांचीही विकेट गमावली. यानंतर टीम इंडियासाठी सामन्यात पुनरागमन करणं अधिकाधिक कठीण होत गेलं आणि 20 षटकांत केवळ 172 धावाच करता आल्या.
A night to remember in the City of Sails 👌 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/fQfGlHGVWu— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 30, 2026
क्लीन स्वीपचं विजयाचं स्वप्न भंगलं : या दारुण पराभवामुळं, न्यूझीलंड दौऱ्यावर यजमानांविरुद्ध क्लीन स्वीप (5-0) करण्याचं भारतीय संघाचं स्वप्न भंगलं आहे. मात्र, भारतीय संघानं पाच सामन्यांची टी-20 मालिका आधीच जिंकली असून, पहिले तीन सामने जिंकून मालिकेत 3-1 अशी आघाडी घेतली आहे. या पराभवातून धडा घेत, भारतीय संघ आता मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना जिंकून मालिकेचा शेवट विजयासह करण्याचा प्रयत्न करेल. मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना रविवार 1 नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाईल.
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