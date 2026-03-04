ETV Bharat / sports

फिन ऍलनचं वादळी शतक, दक्षिण आफ्रिकेचा वन साईड पराभव; कीवी संघ दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये

आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा पहिला उपांत्य सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात कीवी संघानं एकहाती विजय मिळवला.

NZ Beat SA
टिम सायफर्ट आणि फिन एलन (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 9:57 PM IST

1 Min Read
कोलकाता NZ Beat SA : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा पहिला उपांत्य सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडनं एकहाती मिळवला. या सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेनं न्यूझीलंडसमोर 170 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. जे त्यांनी 9 विकेट्सनं आरामात गाठलं. यासह आता न्यूझीलंड दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषकाच्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे. यापूर्वी कीवी संघानं 2021 मध्ये अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळवला होता. त्यात त्यांना उपविजेत्यावर समाधान मानावं लागलं होतं.

जानसनचं दमदार अर्धशतक : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना मार्को जानसनच्या झंझावाती अर्धशतकाच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 169 धावा केल्या. मार्को जानसन 30 चेंडूत 55 धावा करुन नाबाद राहिला. त्यानं आपल्या डावात 2 चौकार आणि 5 उत्कृष्ट षटकार ठोकले. एकेकाळी 77 धावांवर दक्षिण आफ्रिकेचे 5 गडी बाद झाले होते. त्यानंतर ट्रिस्टन स्टब्स आणि मार्को जानसन यांनी शानदार फलंदाजी करत 73 धावांची भागीदारी केली आणि संघाची धावसंख्या 150 च्या पुढं नेली. न्यूझीलंडकडून कोल मॅककोंची, मॅट हेन्री आणि रचिन रवींद्र यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या. तर लॉकी आणि नीशम यांनी 1-1 विकेट घेतली.

फिन ऐलनचं विक्रमी शतक : दक्षिण आफ्रिकेनं दिलेल्या 170 धावांच्या उत्तरात न्यूझीलंडनं वादळी सुरुवात केली. टिम सायफर्ट आणि फिन ऍलन यांनी पहिल्या विकेटसाठी 117 धावांची भागीदारी करत दमदार सुरुवात केली. पहिली विकेट 10व्या षटकात पडली, पण तोपर्यंत न्यूझीलंडनं सामना आपल्या नियंत्रणात आणला होता. त्यानंतर रचिन रवींद्रनं डावाची सूत्रं हाती घेतली आणि ऍलनला उत्तम साथ दिली. न्यूझीलंडनं 13व्या षटकात दक्षिण आफ्रिकेच्या धावसंख्येचा पाठलाग केला. फिन ऍलननं केवळ 33 चेंडूत नाबाद शतक ठोकलं, त्याच्या डावात 10 चौकार आणि 8 षटकार मारले. आता भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात विजयी संघाविरुद्ध कीवींचा अंतिम सामना खेळवण्यात येईल.

