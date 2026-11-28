27 वर्षांनंतर होणाऱ्या मालिकेसाठी संघ जाहीर; 16 खेळाडूंना स्थान
न्यूझीलंड क्रिकेटनं डिसेंबरच्या सुरुवातीला सुरु होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी आपला 16 सदस्यीय कसोटी संघ जाहीर केला आहे.
Published : November 28, 2026 at 1:02 PM IST
वेलिंग्टन NZ Squad For AUS Test : न्यूझीलंड क्रिकेटनं डिसेंबरच्या सुरुवातीला सुरु होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी आपला 16 सदस्यीय कसोटी संघ जाहीर केला आहे. कीवी संघ 1999 नंतर प्रथमच चार सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे, जी सध्याच्या डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्रात त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यूझीलंडच्या संघात ऑस्ट्रेलियातील खेळपट्ट्या लक्षात घेऊन अधिक वेगवान गोलंदाजांचा समावेश करण्यात आला आहे, विल ओ'रॉर्कचं संघात पुनरागमन झालं आहे.
Your 16-man squad on the plane to Perth ✈️ Mitchell Santner and Blair Tickner will continue to rehabilitate their respective injuries with a view to joining the squad in Australia once fit. Full story at https://t.co/6cIxSvxX8d. #AUSvNZ https://t.co/osD0ndLSgl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 28, 2026
कर्णधार काय म्हणाला? : न्यूझीलंडचं सध्याचं सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाजी आक्रमण ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी मैदानात उतरण्यास सज्ज झालं आहे. कर्णधार टॉम लॅथम म्हणाला, "आमच्या आधीच उत्कृष्ट असलेल्या वेगवान गोलंदाजी विभागात विलचं पुनरागमन खरोखरच उत्साहवर्धक आहे. त्याची उंची आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजांकडे चेंडू आत आणण्याची क्षमता आमच्या गोलंदाजीला एक नवीन आयाम देते." दरम्यान, दुखापतीमुळं भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून बाहेर असलेले मिचेल सँटनर आणि ब्लेअर टिकनर पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यावर ऑस्ट्रेलियात संघात सामील होण्याची शक्यता आहे.
बॉक्सिंग डे कसोटीत लॅथम गाठणार ऐतिहासिक टप्पा : न्यूझीलंडचा आगामी दौरा कीवी कर्णधार टॉम लॅथमसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 26 डिसेंबरपासून मेलबर्न स्टेडियमवर सुरु होणाऱ्या बॉक्सिंग डे कसोटीत जेव्हा तो मैदानात उतरेल, तेव्हा तो त्याच्या कारकिर्दीतील 100 वा कसोटी सामना असेल. 100 किंवा त्याहून अधिक कसोटी सामने खेळण्याचा ऐतिहासिक पराक्रम करणारा लॅथम हा न्यूझीलंडचा केवळ सातवा खेळाडू ठरेल. कीवी संघाचे सध्याचे मुख्य प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर्स यांनी एका निवेदनात लॅथमची प्रशंसा केली, ते म्हणाले की टॉम एक उत्कृष्ट कर्णधार आहे आणि 100 कसोटी सामने खेळणे ही एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे.
New Zealand stack fast-bowling arsenal for Australia #WTC27 tour 💪 https://t.co/OxazaMaQPC— ICC (@ICC) November 28, 2026
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी न्यूझीलंडचा संघ : टॉम लॅथम (कर्णधार), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मॅट हेनरी, काइल जेमीसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रुर्के, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, विल यंग.
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