ETV Bharat / sports

T-20 वर्ल्ड कपसाठी 'ब्लॅक कॅप्स'ची घोषणा; पूर्णपणे तंदुरुस्त नसलेल्या खेळाडूंना संघात जागा

भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकासाठी न्यूझीलंडनं आपला संघ जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये अद्याप पूर्णपणे तंदुरुस्त नसलेल्या अनेक खेळाडूंचा समावेश आहे.

New Zealand Squad for T-20 World Cup
न्यूझीलंड क्रिकेट संघ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वेलिंग्टन New Zealand Squad for T-20 World Cup : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करत आहे. या स्पर्धेला 7 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेत न्यूझीलंडसह एकूण 20 संघ सहभागी होत आहेत. कीवी क्रिकेट बोर्डानं या महत्त्वाच्या स्पर्धेसाठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये अद्याप पूर्णपणे तंदुरुस्त नसलेले अनेक खेळाडू आहेत. आगामी टी-20 विश्वचषकासाठी न्यूझीलंडला ग्रुप डी मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे, ज्यात ते ते 8 फेब्रुवारी रोजी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यानं आपल्या मोहिमेची सुरुवात करतील.

मिशेल सँटनर कर्णधारपदी : न्यूझीलंडनं टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये दीर्घकाळापासून सदस्य आणि अनुभवी फिरकी गोलंदाज मिशेल सँटनरकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आलं आहे. संघात फिन अॅलन आणि मार्क चॅपमन यांचाही समावेश आहे, जे दोघंही काही काळासाठी फिट झाल्यानंतर पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यावर मैदानात परतणार आहेत. वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसनचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे, जो सध्या फिटनेसच्या समस्यांशी झुंजत आहे आणि त्यानं नोव्हेंबर 2024 पासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेलं नाही.

खेळाडू तंदुरुस्त झाल्यावर सराव सुरु करतील : कीवी क्रिकेट बोर्डानं या खेळाडूंबाबत एक निवेदन जारी केलं आहे, ज्यात स्पष्ट केलं आहे की सर्व खेळाडू पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यावर मैदानात उतरतील आणि स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी उपलब्ध असतील. कीवी संघात अ‍ॅडम मिल्ने, ज्यानं शेवटचा सामना जुलै 2025 मध्ये खेळला होता आणि जिमी नीशम यांचाही समावेश आहे.

टी-20 विश्वचषकासाठी न्यूझीलंडचा संघ :

मिशेल सँटनर (कर्णधार), फिन अ‍ॅलन, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, डॅरिल मिशेल, अ‍ॅडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट, ईश सोधी.

राखीव - काइल जेमिसन.

न्यूझीलंडचं टी-20 विश्वचषक वेळापत्रक : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी न्यूझीलंडला ग्रुप डी मध्ये अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा आणि यूएई सोबत स्थान देण्यात आलं आहे. न्यूझीलंड त्यांचा पहिला सामना 8 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई इथं अफगाणिस्तान विरुद्ध खेळेल, त्यानंतर त्यांचा दुसरा सामना 10 फेब्रुवारी रोजी यूएई विरुद्ध खेळेल. न्यूझीलंड त्यांचा तिसरा सामना 14 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळेल, तर कॅनडा विरुद्ध त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना 17 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई स्टेडियमवर खेळला जाईल.

हेही वाचा :

  1. VHT मध्ये अचानक बदलला संघाचा कर्णधार; श्रेयस अय्यरला मिळाली संघाची कमान
  2. AUS vs ENG: जो रुटच्या शतकानंतर ट्रॅव्हिस हेडचा पलटवार; ऑस्ट्रेलियाचं सिडनी कसोटीत पुनरागमन
  3. मुस्तफिजूर रहमानच्या IPL मधून हकालपट्टीनंतर बांगलादेशचा मोठा निर्णय

TAGGED:

NEW ZEALAND SQUAD FOR T20 WORLD CUP
MITCHELL SANTNER NAMED AS CAPTAIN
SQUAD FOR T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026
NEW ZEALAND SQUAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.