एकमेव कसोटीत 'ब्लॅक कॅप्स'चा दणदणीत विजय; तीन दिवसांतच जिंकला सामना
न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं आयर्लंडविरुद्धचा एकमेव कसोटी सामना एक डाव आणि 79 धावांनी जिंकला. कीवींनी तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात हा कसोटी सामना जिंकला.
Published : May 30, 2026 at 10:36 AM IST
बेलफास्ट New Zealand Crushes Ireland : न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं आयर्लंडविरुद्धचा एकमेव कसोटी सामना एक डाव आणि 79 धावांनी जिंकला. कीवींनी तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात हा कसोटी सामना जिंकला. कसोटी सामन्याचा आढावा घेतल्यास, आयर्लंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, न्यूझीलंडनं 8 गडी बाद 490 धावांवर आपला पहिला डाव घोषित केला. न्यूझीलंडसाठी यष्टीरक्षक-फलंदाज टॉम ब्लंडेल आणि युवा अष्टपैलू खेळाडू रचिन रवींद्र यांनी शतकं झळकावली.
ब्लंडेलचं द्विशतक हुकलं : ब्लंडेलनं 292 चेंडूंमध्ये तीन षटकार आणि 22 चौकारांसह 186 धावा केल्या. रवींद्रनं 194 चेंडूंमध्ये चार षटकार आणि 11 चौकारांसह 121 धावा केल्या. डीन फॉक्सक्रॉफ्टचं शतक हुकलं, त्यानं 129 चेंडूंमध्ये 98 धावा केल्या. आयर्लंडकडून मार्क अडायरनं तीन बळी घेतले, तर रुबेन विल्सन, लियाम मॅकार्थी, हॅरी टेक्टर आणि अँडी मॅकब्राइन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
आयर्लंडचा पहिल्या डावात फॉलोऑन : आयर्लंडचा पहिला डाव 179 धावांवर संपुष्टात आला. संघाकडून अँडी मॅकब्राइननं सर्वाधिक 73 धावा केल्या आणि तो नाबाद राहिला. मार्क अडेरनंही 40 धावा केल्या. विशेष म्हणजे संघाचे पाच फलंदाज शून्यावर बाद झाले. कीवी संघाकडून नॅथन स्मिथनं 40 धावांत 6 बळी घेतले. बेन सियर्सनंही 2 बळी घेतले, तर झॅकॅरी फॉल्क्स आणि ब्लेअर टिकनर यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला. पहिल्या डावात 311 धावांनी पिछाडीवर असल्यानं आयर्लंडला फॉलो-ऑन खेळावं लागलं.
दुसऱ्या डावातही फलंदाजी अपयशी : फॉलोऑन मिळाल्यानंतर दुसऱ्या डावात आयर्लंडचा संघ 232 धावांवर सर्वबाद झाला. संघाकडून स्टीफन डोहननं 57 धावा केल्या आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज लॉर्कन टकरनं 50 धावा केल्या. तर मार्क अडेर 44 धावांवर नाबाद राहिला. आयर्लंड एक डाव आणि 79 धावांनी पराभूत झाला. दुसऱ्या डावात कीवी संघाकडून ब्लेअर टिकनरनं 5 बळी घेतले, तर नॅथन स्मिथनं 2 बळी आणि झॅकॅरी फॉल्क्सनं 1 बळी घेतला. न्यूझीलंडचा यष्टीरक्षक फलंदाज टॉम ब्लंडेलला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आलं.
