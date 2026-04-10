25 वर्षीय गोलंदाज वनडे आणि टी-20 मालिकेतून बाहेर; बदली खेळाडूची घोषणा

न्यूझीलंडचा क्रिकेट संघ पुढील आठवड्यात बांगलादेश दौऱ्याला सुरुवात करणार असून, यजमान संघाविरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी-20 सामने खेळणार आहे.

Published : April 10, 2026 at 4:57 PM IST

वेलिंग्टन Kristian Clarke : न्यूझीलंडचा क्रिकेट संघ पुढील आठवड्यात बांगलादेश दौऱ्याला सुरुवात करणार असून, यजमान संघाविरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी-20 सामने खेळणार आहे. 2027 च्या वनडे विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर ही तीन सामन्यांची वनडे मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, कारण बांगलादेशला आपलं मानांकन सुधारुन या मोठ्या स्पर्धेत थेट स्थान मिळवायचं आहे. न्यूझीलंडनं या दौऱ्यासाठी वनडे आणि टी-20 दोन्ही मालिकांसाठी आपले संघ आधीच जाहीर केले होते, परंतु आता त्यांनी संघात एक बदल केला आहे.

अष्टपैलू क्रिस्टन क्लार्क बाहेर : न्यूझीलंडनं बांगलादेशविरुद्धच्या वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी वेगवान गोलंदाज आणि अष्टपैलू क्रिस्टन क्लार्कचा संघात समावेश केला होता, परंतु आता तो दुखापतीमुळं बाहेर झाला आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटनं क्रिस्टन क्लार्कबाबत एक निवेदन जारी केलं आहे, ज्यात म्हटलं आहे की श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना त्याच्या उजव्या बोटांमधील त्वचेला दुखापत झाली, ज्यामुळं त्यानं बांगलादेश दौऱ्यातून माघार घेतली आहे.

क्रिस्टन क्लार्कच्या जागी बेन लिस्टरचा समावेश : क्रिस्टन क्लार्कला वगळल्यामुळं, न्यूझीलंड क्रिकेटनं त्याच्या बदली खेळाडूचं नावही जाहीर केलं आहे, ज्यामध्ये बेन लिस्टरचा समावेश आहे. लिस्टरनं न्यूझीलंडसाठी चार वनडे आणि 11 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यानं शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना एप्रिल 2024 मध्ये खेळला होता. न्यूझीलंड 17 एप्रिल रोजी तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेनं दौऱ्याची सुरुवात करेल. पहिले दोन सामने ढाका स्टेडियमवर आणि तिसरा सामना चित्तगाव स्टेडियमवर खेळला जाईल. 27 एप्रिलपासून दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका होईल, ज्यातील पहिले दोन सामने चित्तगावमध्ये आणि शेवटचा सामना ढाका स्टेडियमवर खेळला जाईल.

