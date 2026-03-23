IPL च्या धर्तीवर येणार आणखी एक मोठी लीग; क्रिकेट बोर्डानं घेतला निर्णय

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 10:35 AM IST

वेलिंग्टन NZ20 League : न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डानं (NZC) आपल्या देशांतर्गत टी-20 लीगबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जगभरातील अनेक प्रमुख क्रिकेट बोर्डांप्रमाणेच, ते एक नवीन लीग सुरु करत आहे. टी-20 क्रिकेटमधील आपलं स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी न्यूझीलंड बोर्डानं हे पाऊल उचललं आहे. बोर्डानं देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या नवीन फ्रँचायझी-आधारित टी-20 लीग, NZ20 ला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूझीलंडमधील क्रिकेटचं भविष्य डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळं भविष्यात न्यूझीलंडच्या देशांतर्गत आणि युवा क्रिकेटपटूंना मोठा फायदा होईल.

21 वर्षांपासून सुरु आहे सुपर स्मॅश स्पर्धा : सुपर स्मॅश स्पर्धा गेल्या 21 वर्षांपासून न्यूझीलंडमध्ये एक टी-20 क्रिकेट स्पर्धा म्हणून आयोजित केली जात आहे. मात्र, टी-20 क्रिकेट दिवसेंदिवस प्रगती करत आहे आणि आयपीएलसारख्या लीगचं यश पाहता, बोर्डानं आता दोन दशकांनंतर बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनझेडसी (NZC) बोर्डाच्या अध्यक्षा डायना पुकेटापू-लिंडन यांनी सांगितलं की, ऑस्ट्रेलियाच्या बिग बॅश लीगचा (BBL) विस्तार करुन स्वतःची NZ20 लीग सुरु करण्याबाबत बोर्डानं विस्तृत चर्चा केली आहे. म्हणूनच, आपली देशांतर्गत ओळख जपण्यासाठी आणि तिला नवसंजीवनी देण्यासाठी बोर्डानं NZ20 सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक दर्जाचं व्यासपीठ उपलब्ध होईल : डायना पुकेटापू-लिंडन यांनी असंही सांगितलं की, "न्यूझीलंड क्रिकेटसाठी हा एक रोमांचक काळ आहे. आम्हाला असा निकाल हवा आहे, जो येथील खेळाच्या हितासाठी सर्वोत्तम असेल," असं त्या म्हणाल्या. बोर्डाचा विश्वास आहे की, NZ20 लीगमुळं केवळ बोर्ड आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होणार नाही, तर तरुण क्रिकेटपटूंना त्यांची प्रतिभा दाखवण्यासाठी एक जागतिक दर्जाचं व्यासपीठही उपलब्ध होईल.

न्यूझीलंड क्रिकेट संघाच्या ब्रँड मूल्यात वाढ : या प्रकरणी अधिकृत निर्णय अद्याप प्रलंबित असला तरी, सध्या NZ20 साठी पूर्ण परवाना मिळवणं हे बोर्डाचं प्राथमिक प्राधान्य आहे. डेलॉइटच्या अहवालावर आणि विविध भागधारकांशी केलेल्या विचारविनिमयावर आधारित, असा निष्कर्ष काढण्यात आला की न्यूझीलंडचे जागतिक स्तरावर एक मजबूत ब्रँड मूल्य आहे. न्यूझीलंडच्या महिला क्रिकेट संघानं टी-20 विश्वचषक जिंकल्यापासून आणि पुरुष संघानं सर्व फॉरमॅटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यास सुरुवात केल्यापासून, न्यूझीलंडच्या ब्रँड मूल्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

