IPL दरम्यान वनडे आणि टी-20 मालिकांसाठी संघाची घोषणा; दिग्गज खेळाडूंचं संघात पुनरागमन
न्यूझीलंडनं बांगलादेश दौऱ्यासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. दुखापतीमुळं बऱ्याच काळापासून संघाबाहेर असलेले अनेक स्टार खेळाडू संघात परतले आहेत.
Published : March 31, 2026 at 12:52 PM IST
वेलिंग्टन NZ Squad : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. न्यूझीलंडनं बांगलादेश दौऱ्यासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. दुखापतीमुळं बऱ्याच काळापासून संघाबाहेर असलेले अनेक स्टार खेळाडू संघात परतले आहेत.
वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी जाहीर केला संघ : न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं या महिन्याच्या अखेरीस बांगलादेशविरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी आपला 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे वेगवान गोलंदाज मॅट फिशर, विल ओ'रुर्क आणि ब्लेअर टिकनर यांचं संघात पुनरागमन झालं आहे. हे तिन्ही खेळाडू दुखापतीमुळं बऱ्याच काळापासून संघाबाहेर होते. पाठीच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर ओ'रुर्क वनडे संघात परतला आहे, तर फिशर टी-20 संघात सामील झाला आहे. टिकनर दुखापतीतून सावरला आहे, त्यामुळंच त्याला दोन्ही फॉरमॅटमध्ये संघात स्थान मिळवता आले आहे.
Nine players with international experience have been named across the New Zealand A squads to tour Sri Lanka later this month.
The tour comprises three one-day matches and two four-day matches across Galle and Hambantota, starting April 5.
प्रशिक्षकांनी व्यक्त केला आनंद : मुख्य प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी खेळाडूंच्या पुनरागमनाबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की, या खेळाडूंनी गेल्या काही महिन्यांपासून खूप मेहनत घेतली आहे आणि त्यांचं पुनरागमन संघासाठी महत्त्वाचं आहे. सध्या सुरु असलेल्या क्रिकेट हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, एक मजबूत राखीव खेळाडू असणं अत्यंत आवश्यक आहे. ऑफ-स्पिन अष्टपैलू डीन फॉक्सक्रॉफ्टचंही संघात पुनरागमन झाले आहे. त्यानं देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली, फोर्ड ट्रॉफीमध्ये चौथ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक धावा केल्या आणि आपल्या संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
टॉम लॅथम कर्णधारपदी : या दौऱ्यावर कसोटी कर्णधार टॉम लॅथम संघाचं नेतृत्व करेल, कारण नियमित व्हाईट-बॉल कर्णधार मिचेल सँटनर आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळण्यात व्यस्त आहे. मोहम्मद अब्बास, आदित्य अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क आणि बेन सियर्स यांसारखे खेळाडू श्रीलंकेत न्यूझीलंड 'अ' संघासोबत खेळल्यानंतर थेट संघात सामील होतील. न्यूझीलंडचा संघ 13 एप्रिल रोजी रवाना होईल आणि पहिला वनडे सामना 17 एप्रिल रोजी सुरु होईल.
न्यूझीलंडचा वनडे संघ : टॉम लॅथम (कर्णधार), मोहम्मद अब्बास, आदित्य अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेन क्लीवर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, निक केली, जेडन लेनोक्स, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रुर्के, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.
न्यूझीलंडचा टी-20 संघ : टॉम लॅथम (कर्णधार), कटनी क्लार्क, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेन क्लीवर, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, बेवन जेकब्स, निक केली, जेडन लेनोक्स, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ईश सोढी, ब्लेयर टिकनर.
