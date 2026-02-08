ETV Bharat / sports

अफगाणिस्तानविरुद्ध सर्वाधिक धावांचा पाठलाग; न्यूझीलंडचाही टी-20 विश्वचषकात विजयी श्रीगणेशा

भारत, पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिजनंतर न्यूझीलंडनंही विश्वचषकाची सुरुवात विजयानं केली.

New Zealand Beat Afghanistan
अफगाणिस्तानविरुद्ध सर्वाधिक धावांचा पाठलाग (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई New Zealand Beat Afghanistan : भारत, पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिजनंतर न्यूझीलंडनंही विश्वचषकाची सुरुवात विजयानं केली. रविवारी चेन्नई इथं न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तान यांच्यात टी-20 विश्वचषकाचा चौथा सामना खेळवण्यात आला. ग्रुप डी मधील हा पहिला सामना होता. अफगाणिस्ताननं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर अफगाणिस्ताननं न्यूझीलंडसमोर 183 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे न्यूझीलंडनं 5 विकेट्सनं शिल्लक ठेवत पार केलं. टिम सेफर्टनं कीवींसाठी 42 चेंडूत 65 धावांची तुफानी खेळी केली.

175 धावा केल्यानंतर अफगाण संघाचा पहिलाच पराभव : विशेष म्हणजे 175 पेक्षा जास्त धावा केल्यानंतरही अफगाणिस्ताननं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. म्हणजेच 183 धावांचं लक्ष्य हे अफगाणिस्तानविरुद्धचं आतापर्यंतचं सर्वात मोठं धावांचं आव्हान आहे. तसंच अफगाणिस्ताननं आतापर्यंत 27 सामन्यांत विरोधी संघाला 175 हून अधिक धावांचं आव्हान दिलं, त्यात त्यांनी 26 वेळा विजय मिळवला होता, तर आज पहिल्यांदाच इतक्या धावा करुन पराभव पत्करावा लागला.

न्यूझीलंडकडून टिम सेफर्टचं अर्धशतक : अफगाणिस्ताननं दिलेल्या 183 धावांच्या प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली. दुसऱ्या षटकात कीवींना लागोपाठ दोन झटके सहन करावे लागले. फिन अ‍ॅलन आणि रचिन रवींद्र सलग चेंडूवर बाद झाले. मात्र, यानंतर ग्लेन फिलिप्स आणि टिम सेफर्ट यांच्यात चांगली भागीदारी झाली. फिलिप्सला 25 चेंडूत 42 धावांवर रशीद खाननं बोल्ड केलं. त्यानंतर टिम सेफर्टनं शानदार कामगिरी करत 42 चेंडूत 65 धावा केल्या. या दोन विकेट्स गमावल्यानंतर मार्क चॅपमन आणि डॅरिल मिशेलनं दमदार फलंदाजी केली. पण 16 व्या षटकात चॅपमनची विकेट पडली. चॅपमननं 17 चेंडूत 28 धावा केल्या. शेवटी 18व्या षटकात न्यूझीलंडनं सामना जिंकला. अफगाणिस्तानकडून गोलंदाजीत मुजीब-उर-रहमाननं सर्वाधिक 2 विकेट घेतल्या.

गुलबदिन नायबची दमदार खेळी : तत्पुर्वी नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या अफगाणिस्ताननं चांगली सुरुवात केली. त्यांचा पहिला बळी 6 व्या षटकात पडला तेव्हा झद्रान 35 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर फर्ग्युसननं त्याच षटकात गुरबाजला बाद केलं. 10 षटकांनंतर अफगाणिस्तानचा स्कोअर 72/2 होता. यावेळी सेदिकुल्ला अटल आणि गुलबदिन नायब यांच्यात उल्लेखनीय भागीदारी झाली. दोघांनी आक्रमक फलंदाजी करत 51 चेंडूत 79 धावा जोडल्या. मात्र, 15व्या षटकात अटलची विकेट पडली. यादरम्यान नायबनं फक्त 29 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं. त्याच्या खेळीमुळं अफगाणिस्ताननं न्यूझीलंडसाठी 183 धावांचे लक्ष्य ठेवलं. लॉकी फर्ग्युसन न्यूझीलंडसाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं दोन बळी घेतले.

हेही वाचा :

  1. 'मियां, तयार हो, बॅगा पॅक कर आणि...'; रिअल माद्रिदला जाणाऱ्या सिराजसोबत सामन्याच्या काही तासांआधी काय घडलं?
  2. Exclusive: 'हा फक्त टॅटू नव्हे तर धैर्याचा मंत्र'; भारतीय फलंदाजीचा कणा मोडणाऱ्या शाल्कविकनं‌ सांगितलं टॅटूचं गुपित
  3. ब्लॉकबस्टर संडे...! सकाळी 11 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत चालणार नॉन-स्टॉप क्रिकेट 'अ‍ॅक्शन'; सहा संघ येणार आमनेसामने

TAGGED:

NEW ZEALAND BEAT AFGHANISTAN
HIGHEST EVER RUNS CHASE
NZ BEAT AFG BY 5 WICKETS
4TH MATCH OF T20 WORLD CUP
NEW ZEALAND BEAT AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.