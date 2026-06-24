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मॅट हेन्रीनं दुष्काळ संपवला! 36 वर्षांनंतर कीवी गोलंदाज बनला 'बादशाह'!

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) जाहीर केलेल्या ताज्या कसोटी क्रमवारीत एक रंजक आणि ऐतिहासिक बदल दिसून आला आहे.

ICC Ranking
36 वर्षांनंतर कीवी गोलंदाज बनला 'बादशाह'! (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 4:59 PM IST

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ICC Ranking : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) जाहीर केलेल्या ताज्या कसोटी क्रमवारीत एक रंजक आणि ऐतिहासिक बदल दिसून आला आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये जगाला एक नवीन अव्वल क्रमांकाचा गोलंदाज मिळाला आहे, पण असं असूनही, स्टार भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहनं आपला अव्वल क्रमांक गमावलेला नाही. आयसीसीच्या या मोठ्या बदलामुळं कसोटी क्रिकेटला दोन नवीन 'सुलतान' मिळाले आहेत. जो रुटनंही फलंदाजीच्या क्रमवारीत आपला अव्वल क्रमांक पुन्हा मिळवला आहे.

मॅट हेन्री बुमराहसोबत अव्वल स्थानी : लंडनच्या ओव्हल मैदानावर इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत आपल्या भेदक गोलंदाजीनं 11 बळी घेणाऱ्या न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीला त्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल मोठं बक्षीस मिळालं आहे. 34 वर्षीय मॅट हेन्रीनं आयसीसी कसोटी गोलंदाजी क्रमवारीत अव्वल स्थानी मोठी झेप घेतली आहे. विशेष म्हणजे, हेन्रीनं जसप्रीत बुमराहला अव्वल स्थानावरुन हटवलेलं नाही, तर तो बुमराहसोबत संयुक्तपणे अव्वल क्रमांकाचा कसोटी गोलंदाज बनला आहे.

36 वर्षांनंतर कीवी गोलंदाजाचा कारनामा : सध्या, बुमराह आणि मॅट हेन्री यांचे समान 870 रेटिंग गुण आहेत, ज्यामुळं ते कसोटी क्रमवारीत आघाडीचे गोलंदाज ठरले आहेत. नोव्हेंबर 2024 मध्ये कागिसो रबाडाला मागे टाकून अव्वल क्रमांकाचा गोलंदाज बनलेला बुमराह, आता हे स्थान हेन्रीसोबत विभागून घेईल. मॅट हेन्रीचा अव्वल कसोटी गोलंदाज म्हणून झालेला उदय हा न्यूझीलंड क्रिकेटच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक क्षण आहे. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात अव्वल स्थानी पोहोचणारा तो न्यूझीलंडचा केवळ तिसरा गोलंदाज ठरला आहे. हेन्रीच्या आधी, जॅक कोवी (1947) आणि महान रिचर्ड हॅडली (1984-1990) यांनी किवी संघासाठी हे स्थान मिळवलं होतं. अशाप्रकारे, मॅट हेन्रीनं गोलंदाजी विभागात न्यूझीलंडसाठी 36 वर्षांचा दुष्काळ संपवला आहे.

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ICC RANKING
ICC RANKING

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