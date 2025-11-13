ETV Bharat / sports

जेकब डफीच्या एका ओव्हरमध्ये तीन विकेट; वेस्ट इंडिजचा एकतर्फी पराभव करत कीवींनी जिंकली मालिका

पाचव्या आणि शेवटच्या टी-20 क्रिकेट सामन्यात न्यूझीलंडनं वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सनं एकतर्फी पराभव केला. या विजयासह कीवीज संघानं मालिका 3-1 अशी जिंकली.

NZ vs WI T20I Series
वेस्ट इंडिजचाएकतर्फी पराभव करत कीवींनी जिंकला मालिका (AP Photo)
Published : November 13, 2025 at 1:19 PM IST

डुनेडिन NZ vs WI T20I Series : पाचव्या आणि शेवटच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सनं पराभव केला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, कॅरेबियन संघाचा फलंदाजीचा क्रम जेकब डफीसमोर कोसळला आणि संपूर्ण संघ केवळ 140 धावांवर गारद झाला. डफीनं 4 विकेट्स घेत कहर केला. प्रत्युत्तरात कीवींनी 141 धावांचं लक्ष्य 15.4 षटकांत फक्त 2 विकेट्स गमावून सहज गाठलं. टिम रॉबिन्सननं शानदार फलंदाजी केली, त्यानं केवळ 24 चेंडूत 45 धावा केल्या, तर डेव्हॉन कॉनवं 47 धावांवर नाबाद राहिला. या विजयासह न्यूझीलंडनं पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 3-1 अशी जिंकली. मालिकेतील पहिला सामना वेस्ट इंडिजनं सात धावांनी जिंकला. यानंतर न्यूझीलंडनं दुसरा सामना तीन धावांनी आणि तिसरा सामना नऊ धावांनी जिंकला. चौथा सामना सोमवारी पावसामुळं रद्द करण्यात आला होता.

रॉबिन्सन आणि कॉनवेच्या खेळीनं सहज विजय : 141 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, न्यूझीलंडनं टिम रॉबिन्सन आणि डेव्हॉन कॉनवेसह दमदार सुरुवात केली. त्यांनी एकत्रितपणे 7.1 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 69 धावा जोडल्या. रॉबिन्सननं 24 चेंडूत 45 धावांची जलद खेळी केली. त्याच्या खेळीदरम्यान रॉबिन्सननं पाच चौकार आणि तीन उत्तुंग षटकार मारले. तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना रचिन रवींद्रनं काही शक्तिशाली फटके मारले पण तो 21 धावांवर बाद झाला. मात्र, कॉनवे आणि मार्क चॅपमन यांनी संघाची विकेट पडू दिली नाही. कॉनवे 42 चेंडूत 47 धावांवर नाबाद राहिला, त्यानं चार चौकार आणि एक षटकार मारला, तर चॅपमननं 13 चेंडूत नाबाद 21 धावा केल्या.

जेकब डफीचा गोलंदाजीत कहर : तत्पूर्वी, नाणेफेक गमावून फलंदाजीला आलेल्या वेस्ट इंडिजची सुरुवात खराब झाली. चार चेंडूंचा सामना केल्यानंतर अ‍ॅलिक अथानाझे फक्त एक धाव करुन बाद झाला. अकीम ऑगस्टे फलंदाजीत चांगली कामगिरी करु शकला नाही, त्यानं आठ धावा केल्या. दरम्यान, शाई होप 11 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. रदरफोर्डलाही जेकब डफीनं बाद केलं. संघाकडून रोस्टन चेसनं सर्वाधिक 38 धावा केल्या, तर रोमारियो शेफर्डनं 22 चेंडूत 36 धावा केल्या. जेकब डफीनं त्याच्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये 35 धावा देत चार विकेट घेतल्या, तर जेम्स नीशमनं दोन विकेटस् घेतल्या.

16 नोव्हेंबरपासून वनडे मालिका : दोन्ही संघ आता तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळतील, मालिकेतील पहिला सामना रविवारी क्राइस्टचर्चमधील हेगली ओव्हल इथं होणार आहे.

