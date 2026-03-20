कीवींकडून आफ्रिकेचा 8 विकेटनं धुव्वा, मालिकेत आघाडी; एक विकेट घेणरा खेळाडू 'मॅन ऑफ द मॅच'
ऑकलंड इथं झालेल्या तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं दक्षिण आफ्रिकेला 8 गडी राखून पराभूत केलं.
Published : March 20, 2026 at 3:30 PM IST
ऑकलंड NZ vs SA 3rd T20I : ऑकलंड इथं झालेल्या तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं दक्षिण आफ्रिकेला 8 गडी राखून पराभूत केलं. या विजयासह, यजमान संघानं पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली. न्यूझीलंडनं फलंदाजी आणि गोलंदाजीत केलेल्या कामगिरीच्या बळावर दक्षिण आफ्रिकेवर मात करुन आपला विजय निश्चित केला. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेनं मालिकेतील पहिला टी-20 सामना जिंकला होता, तर न्यूझीलंडनं तिसऱ्या टी-20 सामन्यातही आपली दमदार कामगिरी कायम ठेवली.
New Zealand notch a comfortable win in the third T20I to take a 2-1 lead in the series against the Proteas 💪— ICC (@ICC) March 20, 2026
📝: https://t.co/3Z1AKwiKkS pic.twitter.com/ni0ic95ubd
कीवींची नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी : तिसऱ्या टी-20 सामन्यात न्यूझीलंडनं नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. हा निर्णय फायदेशीर ठरला, कारण दक्षिण आफ्रिकेच्या विकेट्स नियमित अंतरानं पडत राहिल्या. तिसऱ्या टी-20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा निम्मा संघ अवघ्या 46 धावांत बाद होऊन तंबूत परतला. न्यूझीलंडच्या भेदक गोलंदाजीसमोर दक्षिण आफ्रिकेची आघाडीची आणि मधली फळी किती अपयशी ठरली, हे यावरुन लक्षात येतं की त्यांच्याकडून सर्वाधिक धावा 26 ही 10 व्या क्रमांकाच्या फलंदाजानं केली होती. तरीही, दक्षिण आफ्रिका 20 षटकांत 150 धावांचा टप्पा गाठण्यात अपयशी ठरली आणि 9 गडी गमावून केवळ 136 धावाच करु शकली.
Tom Latham (63* off 55) steers the team home, sealing the win and a 2–1 series lead 🙌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 20, 2026
Watch all the action LIVE and FREE in NZ on TV1 and TVNZ+ #NZvSA
📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/HheY4beSXs
कीवींचा आरामात विजय : न्यूझीलंडला विजयासाठी 137 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं. जे त्यांनी 22 चेंडू शिल्लक असताना 8 गडी राखून पूर्ण केलं. न्यूझीलंडकडून टॉम लॅथम 63 धावांवर नाबाद राहिला. सलामीच्या जोडीनं 96 धावांची भागीदारी करुन न्यूझीलंडच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला. न्यूझीलंडनं सामन्यात सहा गोलंदाजांचा वापर केला आणि त्या सर्वांनी बळी घेतले. लॉकी फर्ग्युसन हा सर्वात किफायतशीर गोलंदाज ठरला, त्यानं 4 षटकांत 9 धावा देऊन 1 बळी घेतला. या दमदार आणि प्रभावी कामगिरीबद्दल त्याला सामन्यानंतर 'सामनावीर' म्हणूनही गौरविण्यात आलं. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी-20 सामना आता 22 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे.
