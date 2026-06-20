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गतविजेत्या कीवींचा निसटता विजय; आयरिश संघाविरुद्ध जिंकताना फुटला घाम

सध्या सुरु असलेल्या 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत, न्यूझीलंडच्या महिला क्रिकेट संघानं एका महत्त्वाच्या सामन्यात आयर्लंडला 4 धावांनी पराभूत केलं.

Women's World Cup 2026
गतविजेत्या कीवींचा निसटता विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 10:49 AM IST

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Women's World Cup 2026 : सध्या सुरु असलेल्या 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत, न्यूझीलंडच्या महिला क्रिकेट संघानं एका महत्त्वाच्या सामन्यात आयर्लंडला 4 धावांनी पराभूत केलं. या विजयामुळं गतविजेत्या न्यूझीलंडनं चालू स्पर्धेत आपलं खातं उघडलं, तर आयर्लंडला सलग तिसऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. या विजयामुळं न्यूझीलंड गट-2 मध्ये चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे, तर आयर्लंड सलग तीन पराभवांसह शेवटच्या स्थानावर आहे.

न्यूझीलंडची खराब सुरुवात : सामन्यात नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली. संघानं अवघ्या 10 धावांत तीन महत्त्वाच्या विकेट गमावल्या. आयर्लंडच्या एमी मॅग्वायर आणि ऑर्ला प्रेंडरगॅस्ट यांनी कीवी संघाला सुरुवातीलाच धक्के दिले. त्यानंतर कर्णधार अमेलिया केरनं 30 धावांची खेळी करुन परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला.

हॉलिडे आणि शार्प यांची दमदार भागीदारी : सुरुवातीच्या धक्क्यांनंतर ब्रुक हॉलिडे (34) आणि इझी शार्प यांनी सूत्रे हाती घेतली. या दोघींनी पाचव्या विकेटसाठी 62 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करुन संघाला संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. न्यूझीलंडसाठी इझी शार्पनं सर्वाधिक 36 धावा केल्या. शेवटच्या षटकांमध्ये, अनुभवी सुझी बेट्सनं नाबाद 19 धावा केल्या आणि शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन संघाला 20 षटकांत 6 गडी बाद 140 धावांपर्यंत पोहोचवलं.

आयर्लंडचं शानदार पुनरागमन : 141 धावांचं लक्ष्य गाठताना आयर्लंडची सुरुवात खराब झाली, सलामीवीर एमी हंटर लवकर बाद झाली. त्यानंतर कर्णधार गॅबी लुईस आणि ऑर्ला प्रेंडरगॅस्ट यांनी शानदार फलंदाजी करत दुसऱ्या विकेटसाठी 110 धावांची भागीदारी रचली. प्रेंडरगॅस्टनं 59 धावा केल्या आणि गॅबी लुईसनंही अर्धशतक झळकावून आयर्लंडचा विजय जवळपास निश्चित केला.

अमेलिया केरनं पालटलं सामन्याचं चित्र : आयर्लंड सहज विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करत असतानाच, न्यूझीलंडची कर्णधार अमेलिया केरनं 18व्या षटकात आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीनं सामन्याचं चित्र पालटलं. तिनं एकाच षटकात प्रेंडरगॅस्ट आणि रेबेका स्टोक्स यांना बाद करुन आयर्लंडला बॅकफूटवर ढकललं. त्यानंतर रोझमेरी मेअरनं गॅबी लुईसला बाद करुन आयर्लंडच्या आशा संपुष्टात आणल्या. आयर्लंड 20 षटकांत 5 गडी गमावून केवळ 136 धावाच करु शकले.

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TAGGED:

NEW ZEALAND BEAT IRELAND
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