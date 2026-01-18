ETV Bharat / sports

कोहलीची 'विराट' खेळी व्यर्थ, टीम इंडियाचा घरात लाजिरवाणा पराभव; पाहुण्यांचा पहिलाच मालिका विजय

भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील निर्णायक शेवटचा सामना आज इंदूर येथील होळकर स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.

IND vs NZ 3rd ODI
टीम इंडियाचा मोठा पराभव (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 9:29 PM IST

2 Min Read
इंदूर IND vs NZ 3rd ODI : न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं भारतीय भूमीवर इतिहास रचला आहे. इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यात न्यूझीलंडनं भारताचा पराभव करत तीन सामन्यांची वनडे मालिका 2-1 अशी जिंकली. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं निर्धारित 50 षटकांत 8 गडी गमावून 337 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, विराट कोहलीच्या शतकानंतरही टीम इंडियाला फक्त 296 धावा करता आल्या. अशाप्रकारे, न्यूझीलंडनं 41 धावांनी सामना जिंकला, ज्यामुळं त्यांना भारतात कधीही न मिळवलेलं यश मिळालं.

कीवींचा पहिलाच मालिका विजय : खरं तर, न्यूझीलंडनं पहिल्यांदाच भारतात द्विपक्षीय वनडे मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. यापूर्वी, न्यूझीलंड संघानं भारतात कधीही वनडे मालिका जिंकली नव्हती. न्यूझीलंड संघानं 1988-89 मध्ये प्रथमच वनडे मालिकेसाठी भारताचा दौरा केला होता. तेव्हापासून, न्यूझीलंड संघानं द्विपक्षीय वनडे मालिकेसाठी सात वेळा भारताचा दौरा केला आहे परंतु कधीही मालिका जिंकलेली नव्हती. आता, आठव्या मालिकेत, न्यूझीलंडनं यश मिळवलं आहे.

कोहलीची शतकी खेळी व्यर्थ : तिसऱ्या वनडे सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, 338 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या भारतीय संघाला पूर्ण 50 षटकंही खेळता आली नाहीत आणि संघ 46व्या षटकातच सर्वबाद झाला. विराट कोहलीनं 124 धावांची शानदार खेळी केली, पण त्याला दुसऱ्या टोकाकडून कोणाचीही साथ मिळाली नाही. हर्षित राणानं कोहलीला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही 44व्या षटकात अर्धशतक झळकावून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यानंतर, 300 धावांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच भारतीय संघ कोसळला. विराट कोहलीनं 108 चेंडूत 10 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीनं 124 धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून जॅक्वेरी फॉल्क्स आणि क्रिस्टन क्लार्कनं प्रत्येकी 3 बळी घेतले. तर जेडेन लेनोक्सनं 2 बळी घेतले. काइल जेमिसनला एक बळी मिळाला.

डेरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्सची शतकी खेळी : तत्पुर्वी नाणेफेक गमावल्यावर प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली, फक्त सहा धावांत संघानं दोन विकेट गमावल्या. सलामीवीर हेन्री निकोल्सला (0) अर्शदीप सिंगनं बाद केलं. तर हर्षित राणानं डेव्हॉन कॉनवे (5) ला बाद केलं. सात चेंडूंत दोन विकेट गमावल्यानंतर, डॅरिल मिशेल आणि विल यंग यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 53 धावांची भागीदारी केली, जी हर्षित राणानं मोडली. यंगनं बाद होण्यापूर्वी 30 धावांचं योगदान दिलं. त्यानंतर, डॅरिल मिशेल आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी चौथ्या विकेटसाठी विक्रमी 219 धावांची भागीदारी केली. मिशेलनं 107 चेंडूंत 10 चौकार आणि 2 षटकार मारत आपलं शतक पूर्ण केलं. मिशेलचं हे सलग दुसरं वनडे शतक होतं. याआधी, मिशेलनं राजकोट वनडेमध्येही 131* धावा केल्या होत्या. फिलिप्सनं सेट झाल्यानंतर मोठे शॉट्सही खेळले. फिलिप्सनं 83 चेंडूंत आपलं शतक पूर्ण केलं, ज्यामध्ये आठ चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. अर्शदीप सिंगनं ग्लेन फिलिप्सला बाद करुन ही भागीदारी मोडली. फिलिप्सनं 88 चेंडूंत 9 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीनं 106 धावा केल्या. यानंतर डॅरिल मिशेलही 131 चेंडूत 137 धावा काढल्या, त्यानं 15 चौकार आणि तीन षटकार मारले. यानंतर खालच्या फळीतील फलंदाजांच्या छोटेखानी खेळीमुळं संघानं 50 षटकांत 8 बाद 337 धावा काढता आल्या.

टीम इंडियानं इंदूरमध्ये गमावला नव्हता एकही सामना : भारतीय संघानं या सामन्यापूर्वी इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर सात वनडे सामने खेळले होते. यापैकी एकही सामना गमावलेला नव्हता. टीम इंडियानं सर्व सात सामने जिंकले होते. मात्र या आठव्या सामन्यात पराभव झाल्यानं टीम इंडियाची विजयी मालिका संपुष्टात आली आहे.

