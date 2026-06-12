एका युगाचा अंत! ENG vs NZ मालिकेदरम्यान 19346 धावा काढणाऱ्या दिग्गजाचा क्रिकेटला 'अलविदा'
जागतिक क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार केन विल्यमसननं, इंग्लंड दौऱ्याच्या मध्यात लॉर्ड्स कसोटीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.
Published : June 12, 2026 at 4:54 PM IST
Kane Williamson : जागतिक क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार केन विल्यमसननं, इंग्लंड दौऱ्याच्या मध्यात लॉर्ड्स कसोटीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम विल्यमसनच्या नावावर आहे. त्यानं 16 वर्षांच्या कारकिर्दीत 48 शतकांसह एकूण 19,346 धावा केल्या आहेत. विल्यमसननं यापूर्वीच मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटपासून स्वतःला दूर केलं होतं आणि आता त्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप देत कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली आहे.
One of our greatest ever, signing off.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
Kane Williamson has announced his retirement from international cricket effective immediately.
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काय म्हणाला केन विल्यमसन : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करताना केन विल्यमसन म्हणाला, "मी याबद्दल खूप दिवसांपासून विचार करत होतो आणि गेल्या काही दिवसांत हे स्पष्ट झालं आहे की हीच योग्य वेळ आहे. मला नेहमीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याची इच्छा होती आणि मला आनंद आहे की मी न्यूझीलंडसाठी खेळलेल्या प्रत्येक सामन्यात माझे 100 टक्के योगदान दिलं आहे. मी माझ्या स्वतःच्या अटींवर निवृत्त होऊ शकलो, हे मी माझं भाग्य समजतो. प्रतिभावान खेळाडूंनी भरलेल्या संघामुळं न्यूझीलंड संघाचे भविष्य उज्ज्वल आहे. बऱ्याच काळापासून या संघाचा भाग असणं ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे आणि ही आठवण माझ्या हृदयात कायम राहील."
An exceptional career, by the numbers. pic.twitter.com/52SZsQhY8q— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
2019 च्या वनडे विश्वचषकात जिंकला 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार : केन विल्यमसनच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कामगिरीबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्याच्या कर्णधारपदाखाली कीवी संघ 2019 च्या वनडे विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला, जिथं केननं 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार जिंकला. विल्यमसननं 2019 मध्ये 'आयसीसी टेस्ट प्लेअर ऑफ द इयर' पुरस्कारही जिंकला. विल्यमसनच्या नावावर कसोटीत 9515, वनडे सामन्यांमध्ये 7256 आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 2575 धावा आहेत. इतकंच नाही, तर त्याच्या कर्णधारपदाखाली न्यूझीलंड संघानं 'वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप' देखील जिंकली.
New Zealand icon draws curtains on a stellar international career.— ICC (@ICC) June 12, 2026
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विल्यमसनची कर्णधारपदाची कामगिरीही उत्कृष्ट : केन विल्यमसननं न्यूझीलंडचं तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कर्णधारपद भूषवलं आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली खेळल्या गेलेल्या 40 कसोटी सामन्यांपैकी, कीवी संघानं 22 सामने जिंकले, केवळ 10 गमावले आणि आठ सामने अनिर्णित राहिले. विल्यमसनच्या वनडे कर्णधारपदाच्या कामगिरीमध्ये 46 विजय आणि 40 पराभवांचा समावेश आहे, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आणि चार सामने रद्द झाले. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, विल्यमसननं न्यूझीलंडचं 75 सामन्यांमध्ये नेतृत्व केलं असून, त्यात 39 विजय, 34 पराभव आणि एक अनिर्णित सामना आहे.
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