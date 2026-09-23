ETV Bharat / sports

महिन्याभरानंतर होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी संघ जाहीर; 16 खेळाडूंना संघात स्थान

भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 22 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. या मालिकेसाठी न्यूझीलंड क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.

NZ Squad For India Series
महिन्याभरानंतर होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी संघ जाहीर (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली NZ Squad For India Series : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 22 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. या मालिकेसाठी न्यूझीलंड क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. स्टार खेळाडू रचिन रवींद्र दुखापतीमुळं संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडला आहे, तर वेगवान गोलंदाज ॲडम मिल्नेचं संघात पुनरागमन झालं आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघ न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. न्यूझीलंडनं या टी-20 मालिकेसाठी 16 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे.

NZ Squad For India Series
महिन्याभरानंतर होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी संघ जाहीर (IANS Photo)

मायकल ब्रेसवेल आणि ॲडम मिल्नेचं संघात पुनरागमन : न्यूझीलंडच्या 16 सदस्यीय टी-20 संघात टी-20 विश्वचषकात खेळलेल्या 13 माजी खेळाडूंचा समावेश आहे. फिरकी अष्टपैलू मायकल ब्रेसवेल आणि वेगवान गोलंदाज ॲडम मिल्ने दुखापतीतून सावरल्यानंतर संघात परतले आहेत. दरम्यान, स्टार खेळाडू रचिन रवींद्र आणि वेगवान गोलंदाज बेन सियर्स दुखापतीमुळं या मालिकेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. मधल्या फळीत फलंदाजीचा पर्याय म्हणून बेवॉन जेकब्सचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्यानं आतापर्यंत 11 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, आपल्या शेवटच्या सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध शानदार नाबाद 62 धावा केल्या होत्या.

लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री आणि काईल जेमिसन यांचाही संघात समावेश : वेगवान गोलंदाज ॲडम मिल्न जवळपास एका वर्षानंतर आपला पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी एका मजबूत वेगवान गोलंदाजी संघात त्याचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यात लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, जेकब डफी, जॅक फॉल्क्स आणि नॅथन स्मिथ यांसारख्या गोलंदाजांचाही समावेश आहे. दरम्यान, दुखापतीमुळं बेन सियर्स या मालिकेतून बाहेर आहे. मिल्ननं शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जुलै 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचं वेळापत्रक : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना 22 ऑक्टोबर रोजी क्राइस्टचर्च इथं खेळला जाईल आणि दुसरा सामना 24 ऑक्टोबर रोजी त्याच ठिकाणी खेळला जाईल. तिसरा सामना 27 ऑक्टोबर रोजी वेलिंग्टनमध्ये, चौथा सामना 30 ऑक्टोबर रोजी ऑकलंडमध्ये आणि अंतिम टी-20 सामना 1 नोव्हेंबर रोजी हॅमिल्टनमध्ये खेळला जाईल. टी-20 मालिका संपल्यानंतर, दोन्ही संघांमधील पाच सामन्यांची वनडे मालिका 4 नोव्हेंबर रोजी सुरु होईल.

NZ Squad For India Series
महिन्याभरानंतर होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी संघ जाहीर (IANS Photo)

भारताविरुद्ध टी20 मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ : मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ॲलेन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमॅन, डेवॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, जेक फॉक्स, मॅट हेनरी, काइल जेमीसन, ॲडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट आणि नाथन स्मिथ.

हेही वाचा :

  1. कोण आहे जय मीना? आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला सॉफ्ट टेनिसमध्ये मिळवून दिलं पहिलं पदक
  2. 19-0, 17-1, 20-1... भारतीय संघाचं तांडव सुरुच; तीन सामन्यांत केले 56 गोल
  3. रेकॉर्डचं दुसरं नाव म्हणजे जो रुट! 44 धावांच्या खेळीत सचिनसह अनेक दिग्गज एका झटक्यात मागे

TAGGED:

NZ SQUAD FOR INDIA SERIES
भारत आणि न्यूझीलंड टी20 मालिका
न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील खेळाडू
ॲडम मिल्नेचं पुनरागमन
NEW ZEALAND ANNOUNCED SQUAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.