महिन्याभरानंतर होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी संघ जाहीर; 16 खेळाडूंना संघात स्थान
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 22 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. या मालिकेसाठी न्यूझीलंड क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
Published : September 23, 2026 at 5:02 PM IST
नवी दिल्ली NZ Squad For India Series : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 22 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. या मालिकेसाठी न्यूझीलंड क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. स्टार खेळाडू रचिन रवींद्र दुखापतीमुळं संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडला आहे, तर वेगवान गोलंदाज ॲडम मिल्नेचं संघात पुनरागमन झालं आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघ न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. न्यूझीलंडनं या टी-20 मालिकेसाठी 16 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे.
मायकल ब्रेसवेल आणि ॲडम मिल्नेचं संघात पुनरागमन : न्यूझीलंडच्या 16 सदस्यीय टी-20 संघात टी-20 विश्वचषकात खेळलेल्या 13 माजी खेळाडूंचा समावेश आहे. फिरकी अष्टपैलू मायकल ब्रेसवेल आणि वेगवान गोलंदाज ॲडम मिल्ने दुखापतीतून सावरल्यानंतर संघात परतले आहेत. दरम्यान, स्टार खेळाडू रचिन रवींद्र आणि वेगवान गोलंदाज बेन सियर्स दुखापतीमुळं या मालिकेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. मधल्या फळीत फलंदाजीचा पर्याय म्हणून बेवॉन जेकब्सचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्यानं आतापर्यंत 11 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, आपल्या शेवटच्या सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध शानदार नाबाद 62 धावा केल्या होत्या.
Box Office 🍿— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 23, 2026
Our T20I squad to face India in the five-match Hero VIDA T20I series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting on Thursday 22 October at Hagley Oval. pic.twitter.com/KIBdZA3LMz
लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री आणि काईल जेमिसन यांचाही संघात समावेश : वेगवान गोलंदाज ॲडम मिल्न जवळपास एका वर्षानंतर आपला पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी एका मजबूत वेगवान गोलंदाजी संघात त्याचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यात लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, जेकब डफी, जॅक फॉल्क्स आणि नॅथन स्मिथ यांसारख्या गोलंदाजांचाही समावेश आहे. दरम्यान, दुखापतीमुळं बेन सियर्स या मालिकेतून बाहेर आहे. मिल्ननं शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जुलै 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता.
Seven fast bowlers in New Zealand's 16-player group to take on India at home in five T20Is 🔥— ICC (@ICC) September 23, 2026
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भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचं वेळापत्रक : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना 22 ऑक्टोबर रोजी क्राइस्टचर्च इथं खेळला जाईल आणि दुसरा सामना 24 ऑक्टोबर रोजी त्याच ठिकाणी खेळला जाईल. तिसरा सामना 27 ऑक्टोबर रोजी वेलिंग्टनमध्ये, चौथा सामना 30 ऑक्टोबर रोजी ऑकलंडमध्ये आणि अंतिम टी-20 सामना 1 नोव्हेंबर रोजी हॅमिल्टनमध्ये खेळला जाईल. टी-20 मालिका संपल्यानंतर, दोन्ही संघांमधील पाच सामन्यांची वनडे मालिका 4 नोव्हेंबर रोजी सुरु होईल.
भारताविरुद्ध टी20 मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ : मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ॲलेन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमॅन, डेवॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, जेक फॉक्स, मॅट हेनरी, काइल जेमीसन, ॲडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट आणि नाथन स्मिथ.
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