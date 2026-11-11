कसोटी मालिकेसाठी यजमान संघांची घोषणा; 14 खेळाडूंना संघात स्थान
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ सध्या पाच वनडे सामन्यांची मालिका खेळत आहेत. यातील तीन सामने पूर्ण झाले असून दोन बाकी आहेत.
Published : November 11, 2026 at 9:35 AM IST
मुंबई NZ Squad For India Test Series : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ सध्या पाच वनडे सामन्यांची मालिका खेळत आहेत. यातील तीन सामने पूर्ण झाले असून दोन बाकी आहेत. यानंतर दोन्ही संघ दोन कसोटी सामनेही खेळतील. दरम्यान यजमान न्यूझीलंडनं या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. संघात 14 खेळाडू असून, टॉम लॅथम पुन्हा एकदा संघाचं नेतृत्व करेल. ही मालिका आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत खेळवली जाईल.
Test cricket returns! 🇳🇿 Our Test squad for the Hero Vida Test Series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting at the Cello Basin Reserve on November 19. https://t.co/begExEGl7m— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 10, 2026
टॉम ब्लंडेल, डेव्हॉन कॉनवे आणि रचिन रवींद्रचा कसोटी संघात समावेश : न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डानं भारताविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी संघ जाहीर केला आहे. संघाचं कर्णधारपद पुन्हा एकदा अत्यंत अनुभवी खेळाडू टॉम लॅथमच्या हातात असेल. दरम्यान, मोठी आणि महत्त्वाची बातमी म्हणजे काही काळापासून दुखापतग्रस्त असलेल्या खेळाडूंचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. कसोटी सामने सुरु होईपर्यंत ते बरे होतील, असं सांगण्यात आलं आहे. या खेळाडूंमध्ये टॉम ब्लंडेल, डेव्हॉन कॉनवे आणि रचिन रवींद्र यांचा समावेश आहे. जेकब डफीचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, बेन सियर्स, जॅक फॉल्क्स आणि विल ओ'रुर्क सध्या दुखापतग्रस्त आहेत, त्यामुळं ते संघातून बाहेर आहेत.
2024 नंतर दोन्ही संघ कसोटी मालिकेत आमनेसामने : ही मालिका आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग म्हणून खेळली जात आहे, ज्यामध्ये न्यूझीलंड सध्या अव्वल स्थानावर आहे, तर भारतीय संघ चौथ्या स्थानावर आहे. 2024 मध्ये, न्यूझीलंडनं भारताचा दौरा केला आणि भारतीय संघाचा 3-0 नं पराभव केला. यानंतर, हे दोन संघ पुन्हा एकदा कसोटी सामन्यात आमनेसामने येत आहेत. मात्र, आता ठिकाण बदललं आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत कोणते दोन संघ पोहोचतील हे अद्याप ठरलेलं नाही, त्यामुळं आगामी मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
New Zealand will give several players the chance to prove their fitness ahead of the first #WTC27 Test against India in Wellington 📝 More 📲 https://t.co/ZrcCgXDP2I https://t.co/PVP5drZhzO— ICC (@ICC) November 11, 2026
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड कसोटी मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला कसोटी सामना : 19 ते 24 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन
- दुसरा कसोटी सामना : 27 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर, क्राइस्टचर्च
भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी कीवी संघ : टॉम लॅथम (कर्णधार), टॉम ब्लंडल, डेवोन कॉनवे, जेकब डफी, मॅट हेनरी, काइल जेमिसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिचेल सँटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.
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