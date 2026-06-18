डचांनी एका धावेत गमावल्या 5 विकेट; दणदणीत विजयासह टीम इंडियाची अव्वल स्थानी झेप
महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं एकतर्फी विजय मिळवला.
Published : June 18, 2026 at 9:15 AM IST
लीड्स INDW Beat NEDW : महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघानं एकतर्फी विजय मिळवला. भारतीय संघासमोर नेदरलँड्सचं आव्हान होतं. लीड्समधील हेडिंग्ले स्टेडियमवर झालेल्या 'अ' गटातील या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 5 गडी गमावून 209 धावा केल्या. ही या स्पर्धेच्या इतिहासातील भारताची सर्वोच्च धावसंख्या देखील आहे. नेदरलँड्सचा संघ अवघ्या 114 धावांवर सर्वबाद झाला आणि भारतानं हा सामना 95 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकला. या विजयासह भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकत 'अ' गटात अव्वल स्थान पटकावलं.
India ease past Netherlands with a comfortable victory at Headingley 🙌#T20WorldCup— ICC (@ICC) June 17, 2026
📝: https://t.co/t49YufDApn pic.twitter.com/nLl2OwEIgV
महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये धावांच्या फरकानं भारताचा सर्वात मोठा विजय :
- 142 धावा विरुद्ध मलेशिया, क्वालालंपूर (2018)
- 104 धावा विरुद्ध युएई, सिल्हेट (2022)
- 100 धावा विरुद्ध बार्बाडोस, एजबास्टन (2022)
- 97 धावा विरुद्ध इंग्लंड, ट्रेंट ब्रिज (2025)
- 95 धावा विरुद्ध नेदरलँड्स, हेडिंग्ले (2026)
भारताची भक्कम फलंदाजी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा या भारतीय महिला सलामीच्या जोडीनं अखेर चांगली कामगिरी करत पहिल्या विकेटसाठी 115 धावांची शानदार शतकी भागीदारी केली. शेफाली वर्मानं टीम इंडियासाठी 55 धावांची शानदार खेळी केली, तर स्मृती मंधानानंही 74 धावांचं शानदार अर्धशतक झळकावलं. ऋचा घोषनंही 20 धावांची नाबाद खेळी केली. परिणामी संघानं निर्धारित 20 षटकांत 5 बाद 209 धावांचा डोंगर उभारला. गोलंदाजीत नेदरलँड्सकडून कॅरोलिन डी लँगनं सर्वाधिक दोन बळी घेतले.
Smriti Mandhana's knock of 74 set the platform for India's record-breaking win over Netherlands in the #T20WorldCup 👊— ICC (@ICC) June 17, 2026
She wins the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/QHwNe80ro9
एका धावेत गमावल्या 5 विकेट : या सामन्यात जेव्हा नेदरलँड्सचा महिला संघ लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरला, तेव्हा 34 धावांवर हेदर सीझर्सच्या रुपानं त्यांनी पहिली विकेट गमावली, त्यानंतर त्यांच्या विकेट्स नियमित अंतरानं पडू लागल्या. या सामन्यात नेदरलँड्सच्या महिला संघाची सर्वोच्च धावसंख्या त्यांची कर्णधार बॅबेट डी लीडनं केली, जिनं 28 धावा केल्या. तर नेदरलँड्स संघाच्या 7 फलंदाजांना दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही. 16व्या षटकानंतर संघाची धावसंख्या 5 गडी बाद 113 होती. नेदरलँड्सनं पुढील नऊ चेंडूंमध्ये केवळ एक धाव काढत आपल्या शेवटच्या पाच गडी गमावले. भारताकडून श्री चरणीनं 19 धावांत 4 बळी घेतले, तर शेफाली वर्मानं 20 धावांत तीन बळी घेतले. नंदिनी शर्मानं दोन बळी घेतले.
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