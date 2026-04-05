विश्वचषकात संधी न मिळाल्यानं क्रिकेटपटूनं थेट देशच बदलला; 26 सामन्यांनंतर दुसऱ्या देशाच्या संघात निवड
न्यूझीलंड 'अ' क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. यात न्यूझीलंड 'अ' संघात दुसऱ्या देशासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणाऱ्या एका खेळाडूचा समावेश करण्यात आला.
Published : April 5, 2026 at 5:03 PM IST
Tim Pringle : न्यूझीलंड 'अ' क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्याची सुरुवात तीन अनधिकृत वनडे सामन्यांनी झाली. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात एक आश्चर्यकारक घटना घडली. न्यूझीलंड 'अ' संघात दुसऱ्या देशासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणाऱ्या एका खेळाडूचा समावेश होता. मात्र, या खेळाडूला नुकतंच 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या संघातून वगळण्यात आलं होतं. असं मानलं जात आहे की, या खेळाडूनं आपल्या कारकिर्दीचा विचार करून एक मोठं पाऊल उचललं आहे.
विश्वचषकात संधी न मिळाल्यानं बदलला संघ : वास्तविक गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर न्यूझीलंड 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यातील पहिल्या अनधिकृत वनडे सामन्यात नेदरलँड्सचा क्रिकेटपटू टिम प्रिंगल खेळताना दिसला. न्यूझीलंड 'अ' संघाचा भाग असलेल्या टिम प्रिंगलनं 26 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. मात्र, 2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी नेदरलँड्सच्या संघात टिम प्रिंगलचा समावेश नव्हता. संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या टिम प्रिंगलच्या या निर्णयानं क्रिकेट चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. या पार्श्वभूमीवर, न्यूझीलंड 'अ' संघाच्या श्रीलंका दौऱ्यावर त्याचं आगमन अधिकच रंजक ठरते.
नवीन संघासाठी त्याची कामगिरी कशी? : या सामन्यात टिम प्रिंगलनं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये योगदान दिलं. गोलंदाजीत त्यानं एक बळी घेतला, पण फलंदाजीत त्याला फक्त पाच धावा करता आल्या. प्रथम फलंदाजी करताना, श्रीलंका 'अ' संघानं 261 धावांची मजबूत धावसंख्या उभारली, पण न्यूझीलंड 'अ' संघाला प्रत्युत्तर देताना संघर्ष करावा लागला आणि संघ 121 धावांवर सर्वबाद झाला.
न्यूझीलंडसाठी 19 वर्षांखालील क्रिकेट खेळला : टिम प्रिंगलचा जन्म 29 ऑगस्ट 2002 रोजी द हेग इथं झाला, पण तो लहान वयातच न्यूझीलंडला स्थलांतरित झाला. त्यानंतर तो न्यूझीलंडच्या 19 वर्षांखालील संघाकडून खेळला. मग, 2022 पासून नेदरलँड्सकडून खेळताना, त्यानं वनडे आणि टी-20 फॉरमॅटमध्ये आपल्या फिरकी गोलंदाजीनं प्रभावित केलं. डावखुरा ऑर्थोडॉक्स फिरकी गोलंदाज टिम प्रिंगलनं गेल्या काही वर्षांत नेदरलँड्ससाठी अनेक संस्मरणीय कामगिरी केली आहे, ज्यात टी-20 विश्वचषक सामन्यांचाही समावेश आहे.
