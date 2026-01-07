ETV Bharat / sports

T20 वर्ल्ड कपसाठी शेजाऱ्यांच्या संघाची घोषणा; रोहितला बनवलं कर्णधार

2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी संघांची घोषणा सुरु आहे. आता, भारताचा शेजारी देश नेपाळनं देखील आपल्या संघाची घोषणा केली आहे.

Nepal Squad For T20 World Cup
T20 वर्ल्ड कपसाठी शेजाऱ्यांच्या संघाची घोषणा (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 2:30 PM IST

काठमांडू Nepal Squad For T20 World Cup : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारी रोजी सुरु होणार आहे आणि अंतिम सामना 8 मार्च रोजी होणार आहे. या स्पर्धेसाठी अनेक संघांनी त्यांचे संघ जाहीर केले आहेत, जी स्पर्धा एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालेल. टीम इंडिया त्यापैकी एक आहे. आता, भारताच्या शेजारील देशांपैकी एका देशानही आपला संघ जाहीर केला आहे.

23 वर्षीय रोहित संघाचा कर्णधार : खरंतर, नेपाळनं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकासाठी आपला 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. जागतिक स्तरावर चांगली छाप पाडण्याच्या उद्देशानं, नेपाळनं आपली संघ निवड केली आहे, ज्यामध्ये तरुण प्रतिभा आणि अनुभवी खेळाडूंचं मिश्रण आहे. रोहित पौडेलला संघाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. 23 वर्षीय रोहित पौडेल हा सातत्यानं नेपाळच्या सर्वात विश्वासार्ह आणि बुद्धिमान फलंदाजांपैकी एक मानला जातो. तो केवळ त्याच्या फलंदाजीनं संघाला बळकट करत नाही तर दबावाखाली त्याच्या उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल्यासाठी देखील ओळखला जातो. अलिकडच्या वर्षांत रोहितनं नेपाळी क्रिकेटच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याला 76 टी-20 सामने खेळण्याचा अनुभव आहे, ज्यामध्ये त्यानं फलंदाजीनं 1637 धावा केल्या आहेत. यात त्याची सरासरी 27.74 आहे. त्यानं टी-20 मध्ये 13 बळीही घेतले आहेत.

दीपेंद्र सिंग ऐरीलाही महत्त्वाची जबाबदारी : दीपेंद्र सिंग ऐरीला विश्वचषक संघात उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दीपेंद्र त्याच्या अष्टपैलू कामगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे आणि टी-20 स्वरुपात संघाच्या संतुलनाचा कणा मानला जातो. फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये योगदान देण्याची त्यांची क्षमता नेपाळ संघासाठी एक मोठी ताकद आहे. या नेपाळ संघाकडे पाहता, निवडकर्त्यांनी भविष्य आणि वर्तमान दोन्ही लक्षात घेऊन एक मजबूत संघ तयार केला आहे हे स्पष्ट होतं. नेपाळकडून टी-20 विश्वचषकात पुन्हा एकदा चमकदार कामगिरी करण्याची अपेक्षा आहे.

टी-20 विश्वचषकासाठी नेपाळचा संघ : रोहित पौडेल (कर्मधार), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशाल भुर्टेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बाम

संपादकांची शिफारस

