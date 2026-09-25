आशियाई खेळात मोठा उलटफेर! उपांत्यपूर्व फेरीची रंगत वाढली
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेट संघानं शुक्रवारी एक मोठा धक्का अनुभवला. नेपाळ क्रिकेट संघानं एका महत्त्वपूर्ण सामन्यात अफगाणिस्तानचा पराभव केला.
Published : September 25, 2026 at 5:07 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games 2026 : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेट संघानं शुक्रवारी एक मोठा धक्का अनुभवला. नेपाळ क्रिकेट संघानं एका महत्त्वपूर्ण सामन्यात अफगाणिस्तानचा पराभव केला. या सामन्यामुळं उपांत्यपूर्व फेरीसाठी एक आव्हान उभं राहिलं आहे. जर अफगाणिस्ताननं आपला सामना जिंकला असता, तर त्यांनी उपांत्यपूर्व फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं असतं, परंतु नेपाळनं केवळ त्यांच्या आशांवर पाणी फेरले नाही, तर स्वतःची संधी अधिक मजबूत केल्या. आता या गटातून कोणता संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल, हे अनिश्चित आहे.
अफगाणिस्तानचे फलंदाज नेपाळच्या भेदक गोलंदाजीसमोर अपयशी : अफगाणिस्तान आणि नेपाळ यांच्यातील आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या सामन्यात नेपाळनं उत्कृष्ट कामगिरी केली. अफगाण संघानं प्रथम फलंदाजी केली, परंतु त्यांचा एकही फलंदाज सातत्यपूर्ण कामगिरी करु शकला नाही. संपूर्ण संघ निर्धारित 20 षटकांत सात गडी गमावून केवळ 102 धावाच करु शकला. फैसल शिनोझादा आणि नजीबुल्लाह झद्रान यांनी प्रत्येकी 30 धावा केल्या, पण त्या अपुऱ्या ठरल्या. नेपाळकडून कुशल भुरतेलनं चार षटकांत 21 धावा देऊन चार बळी घेत अफगाणिस्तानचं कंबरडं मोडलं. ललित राजवंशीनं चार षटकांत 13 धावा देऊन तीन बळी घेतले. नेपाळला आता विजयासाठी केवळ 103 धावांची गरज होती.
Nepal begin their Asian Games campaign with a stunning victory over Afghanistan 🤩— ICC (@ICC) September 25, 2026
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नेपाळनं अफगाणिस्तानला 5 गडी राखून केलं पराभूत : जेव्हा नेपाळनं फलंदाजीला सुरुवात केली, तेव्हा पहिल्याच षटकात कुशल भुरतेल दोन चेंडूंवर शून्यावर बाद झाला. त्याला फरिदून दाउदझाईनं बाद केलं. असं वाटत होतं की अफगाण संघ आपल्या मजबूत गोलंदाजीच्या जोरावर सामना जिंकेल, पण नेपाळसमोर खूपच कमी धावसंख्या होती. आसिफ शेखही दोन धावांवर बाद झाला. मात्र संदीप जोरानं 34 धावा करत चांगली खेळी केली. रोहित पौडेलनंही 32 चेंडूंमध्ये 33 धावा केल्या. कर्णधार दीपेंद्र सिंग ऐरी शेवटी आला आणि त्यानं 18 चेंडूंमध्ये 15 धावा करुन आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. संघानं 17.2 षटकांत पाच गडी राखून लक्ष्य पूर्ण केलं.
पुढील फेरीसाठी रंगत वाढली : अफगाणिस्ताननं आपला पहिला सामना जिंकून आधीच दोन गुण मिळवले आहेत आणि या विजयानंतर नेपाळलाही दोन गुण मिळाले आहेत. मात्र चांगल्या रनरेटमुळं अफगाणिस्तान पहिल्या स्थानावर आहे. या गटातील पुढील सामना नेपाळ आणि जपान यांच्यात खेळला जाईल. जपानचे सध्या शून्य गुण आहेत. त्यामुळं, कोणता संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करेल याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. या गटातील तीन संघांपैकी दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील, तर दुसऱ्या क्रमांकावरील संघाचा सामना भारताशी होईल. एकूणच, अंतिम सामना खूपच रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.
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