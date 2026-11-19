कुस्तीच्या लॉर्डसवर 'शड्डू' घुमणार कधी? चटपट कुस्त्यांना शौकीन मुकले, वस्ताद, पैलवानांनी केली 'ही' मागणी
कुस्तीचं लॉर्ड्स अशी ओळख असलेल्या खासबाग मैदानावर गेली अडीच वर्ष कोणतीही मोठी स्पर्धा झालेली नाही. मल्लांच्या सुविधाची वाणवा निर्माण झाली आहे.
Published : November 19, 2026 at 8:14 PM IST
कोल्हापूर - शारीरिक क्षमतेचा कस पाहणाऱ्या लाल मातीतील कुस्ती खेळणाऱ्या प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. करवीर अधिपती राजर्षी शाहू महाराजांनी रोम येथील मैदानाच्या धर्तीवर निर्माण केलेल्या या मैदानाची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. हेरिटेज वास्तू असलेल्या खासबाग कुस्ती मैदानाला उर्जितावस्था कधी मिळणार? असा प्रश्न आता कुस्तीतील जाणकार, वस्ताद आणि नव्या दमाचे पैलवान विचारत आहेत.
कुस्ती पंढरी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुरात 20 एप्रिल 1912 रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी खासबाग कुस्त्यांचे मैदान जनतेला अर्पण केलं. 'भारतातील कुस्तीचे लॉर्डस' अशी ओळख हळूहळू या मैदानाला मिळू लागली. देश- विदेशातील मल्ल खास कोल्हापुरात येऊन या मैदानावर आपला खेळ दाखवू लागले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी राजाश्रेय दिलेल्या कुस्तीला खऱ्या अर्थानं या काळात सुवर्णयुग प्राप्त झालं होतं. मात्र, 2024 मध्ये संगीतसॉर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह आणि शाहू खासबाग मैदानाच्या व्यासपीठाला लागली. आगीत राजर्षी शाहूंच्या डोळ्यात एकच उभ्या राहिलेल्या आणि असंख्य प्रेक्षक कुस्ती शौकिनांचं वैभव असलेल्या वास्तु जळून खाक झाल्या. गेली दोन वर्ष पुनर्बांधणीचे काम सुरू होतं. यातील केशवराव भोसले नाट्यगृह शासनाच्या निधीतून तयार झाला आहे. मात्र, कुस्तीसाठी ओळखला जाणाऱ्या कोल्हापुरातील राजर्षी शाहू खासबाग कुस्ती मैदानाची मात्र प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. कमरे एवढं वाढलेलं गवत, मुख्य आखाड्यात नसलेल्या सुविधा, सुविधा भावी मल्लांनी मैदानाकडे फिरवलेली पाठ यामुळे या मैदानावर शड्डु घूमणार कधी? असा प्रश्न आता कोल्हापूरकर उपस्थित करत आहेत.
कोल्हापूरच्या खासबाग मैदानात हजारो कुस्ती शौकिनांसमोर एकदा तरी या आखाड्यातील माती अंगाला लागावी, यासाठी अनेक पैलवान आसुसलेले असतात. यासाठी मल्ल दिवस- रात्र लाल मातीच्या आखाड्यात घाम गाळतात. कुस्त्यांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर होणाऱ्या मोठ्या स्पर्धा यात महाराष्ट्र केसरी, महापौर केसरी, आमदार केसरी, यासह विविध राष्ट्रीय स्पर्धांच्या सराव चाचण्या याच खासबाग मैदानावर व्हायच्या. मात्र, मैदानाची दुरावस्था झाल्यानं याचा फटका नवोदित मल्लांना बसत आहे. राजर्षी शाहू छत्रपतींनी उभ्या केलेल्या जागतिक वारसा स्थळांना पुसून टाकण्याचं काम महापालिका करत आहे का? असा सवाल राष्ट्रीय तालीम संघाचे सरचिटणीस अशोक पवार यांनी उपस्थित केला.
पैलवान आणि तालमींचं मोठं नुकसान- कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात कुस्ती सरावाला असणाऱ्या तालमी आजही अस्तित्वात आहेत. शाहू विजयी गंगावेस तालीम, मोतीबाग तालीम, मार्केट यार्ड तालीम, न्यू मोतीबाग तालीम यासह अनेक तालमींमध्ये राज्यभरातून येणारे नवोदित पैलवान कसून सराव करत आहेत. मात्र, जी लाल माती अंगाला लावण्याचं स्वप्न घेऊन कुस्ती पंढरीत दाखल झालेल्या पैलवानांना खासबाग कुस्ती मैदान दुरापास्त होत आहे. यंदा नागपूर येथे महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा भरवल्या जाणार आहेत. यासाठी कोल्हापुरात नामांकित मल्ल तयारी करत आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय विजेता सुरज मुंडे, गणेश मुंडे, तेजस मोरे, मोहन पाटील यांच्यासह मोतीबाग तालमीतून कुमार पाटील, उदय पाटील, ओंकार पाटील महाराष्ट्र केसरी गदा उचलण्यासाठी प्रमुख दावेदार असणार आहेत. मात्र, नियमित सरावासाठी शाहू खासबाग कुस्त्यांचे मैदान उपलब्ध नसल्यानं या मल्लांची ही अडचण होत असल्याचं नवोदित पैलवानांनी सांगितलं.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कुस्ती स्पर्धा बंद- साधारण पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी कुस्त्यांचा हंगाम सुरू होतो. यंदा दीड महिना उलटून गेला तरीही मैदानाची दुरावस्था कोल्हापुरात राज्यातून येणाऱ्या मल्लांची गैरसोय होत आहे. वर्षभरात महाराष्ट्र केसरी, महापौर केसरी, गोकुळ केसरी, आमदार केसरी यासारख्या स्पर्धा पाहण्यासाठी राज्यातून कुस्ती शौकीन खासबाग कुस्त्यांच्या मैदानात दाखल होत होते. काही वेळा विदेशी पाहुणेही खास कुस्त्या पाहण्यासाठी कोल्हापुरात यायचे. मात्र मैदानाची झालेली दुरावस्था, प्रशासनानं फिरवलेली पाठ यामुळं यंदा तरी कुस्त्यांच्या स्पर्धा राजर्षी शाहू खासबाग कुस्त्यांचे मैदान येथे भरवल्या जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. खासबागवर कुस्त्या व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आलं आहे. मैदानाची काम तात्काळ करून महापौर आणि गोकुळ केसरी स्पर्धेच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापुरात यावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांचा विचार न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेचे प्रमुख पैलवान संग्राम कांबळे यांनी दिला आहे.
डिसेंबर अखेर खासबागचं काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न-संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह आणि खासबाग कुस्ती मैदानाच्या व्यासपीठाला लागलेल्या आगीनंतर राज्य शासनानं तातडीनं 25 कोटींचा निधी दिला आहे. यातील नाट्यगृहाचं काम पूर्ण झालं आहे. उर्वरित निधीसाठी राज्य सरकारला स्मरणपत्र पाठवण्यात आलं आहे. निधीची उपलब्धता झाल्यास डिसेंबर अखेर राजर्षी शाहू खासबाग कुस्त्यांच्या मैदानाचं काम पूर्ण होईल, अशी माहिती शहर अभियंता रमेश मस्कर यांनी दिली.