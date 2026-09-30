नीरु धांडाचा डबल धमाका! कायनान चेनाईसह जिंकलं आणखी एक गोल्ड मेडल
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आजचा दिवस भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकण्याचा दिवस ठरत आहे. नीरु धांडा आणि कायनान चेनाई जोडीनं ट्रॅप मिश्र सांघिक प्रकारातही सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : September 30, 2026 at 12:14 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत 30 सप्टेंबर हा दिवस भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकण्याचा दिवस ठरत आहे. तिरंदाजीतील दोन सुवर्णपदकांनंतर, नीरु धांडा आणि कायनान चेनाई या जोडीनं ट्रॅप मिश्र सांघिक प्रकारातही सुवर्णपदक जिंकलं. या भारतीय जोडीनं चौथ्या स्थानावर अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली, परंतु त्यांचे पहिले 10 शॉट्स निराशाजनक होते. नीरु आणि कायनान यांनी उल्लेखनीय पुनरागमन करत आपल्या 40 पैकी 34 शॉट्स अचूक मारुन सुवर्णपदक जिंकलं. त्यांच्या 34 शॉट्सनी आशियाई विक्रमाची बरोबरीही केली. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे नीरुचं दुसरं आणि एकूण तिसरं सुवर्णपदक आहे. हे भारताचं नववं सुवर्णपदक असून, त्यामुळं एकूण पदकांची संख्या 57 झाली आहे आणि भारत पदक तालिकेत आठव्या स्थानावर आहे.
नीरुचं दुसरं सुवर्णपदक, कायनानसोबत कामगिरी : हे नीरु धांडाचं आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील दुसरं सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी तिनं महिलांच्या ट्रॅप प्रकारात वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकून भारताची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपवली होती. आता, नीरुनं अनुभवी नेमबाज कायनान चेनाईसोबत मिश्र ट्रॅप प्रकारातही सुवर्णपदक जिंकलं आहे. 36 वर्षीय कायनाननं या प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करत भारताला आणखी एक सुवर्णपदक मिळवून दिलं.
News Alert ! Indian pair of Neeru Dhanda and Kynan Chenai clinches gold medal in trap mixed team shooting event of Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
संथ सुरुवातीनंतर दमदार पुनरागमन : अंतिम सामन्यात नीरुची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. तिनं पहिले दोन शॉट्स चुकवले आणि पहिल्या पाचपैकी तीन हुकले. मात्र, त्यानंतर या भारतीय नेमबाजनं दमदार पुनरागमन केलं. नीरु आणि कायनाननं आपल्या कामगिरीत सातत्यानं सुधारणा केली आणि अंतिम सामन्याच्या अखेरीस अव्वल स्थान पटकावलं.
34/40 गुणांसह आशियाई विक्रमाची नोंद : नीरु आणि कायनाननं अंतिम सामन्यात 40 पैकी 34 लक्ष्ये भेदली. या कामगिरीसह, या भारतीय जोडीनं एक नवीन आशियाई विक्रम प्रस्थापित केला. यापूर्वी, या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आशियाई विक्रम कतारच्या नावावर होता, ज्यांनी यावर्षी जानेवारीमध्ये 30 गुण मिळवले होते. कतारनं अंतिम फेरीत 40 पैकी 32 गुणांसह रौप्यपदक जिंकलं, तर चीननं 23 गुणांसह कांस्यपदक पटकावलं.
News Alert! Indian pair of Neeru Dhanda and Kynan Chenai clinches gold medal in trap mixed team shooting event of Asian Games. pic.twitter.com/eit8kOdlOm— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
तिरंदाजीनंतर नेमबाजीत सुवर्णपदक : बुधवारी भारतानं आशियाई खेळांमध्ये शानदार सुरुवात केली. सर्वप्रथम, महिलांच्या कंपाऊंड संघानं तिरंदाजीमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. यानंतर चिकिता तनिपथी आणि साहिल राजेश जाधव यांच्या मिश्र संघानंही कंपाऊंड तिरंदाजीमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. आता, नीरु धांडा आणि कायनान चेनाई यांनी नेमबाजीत भारताच्या तिसऱ्या सुवर्णपदकाची भर घातली आहे. प्रिया घंगासनं बॉक्सिंगमध्ये कांस्यपदक जिंकलं आहे.
भारताची पदकं 57 वर : नीरु आणि कायनानच्या सुवर्णपदकांमुळं, 2026 च्या आशियाई खेळांमधील भारताची एकूण पदकसंख्या 57 वर पोहोचली आहे. भारताकडे आता 9 सुवर्ण, 21 रौप्य आणि 27 कांस्यपदकं आहेत. भारत पदकतालिकेत एका स्थानानं वर चढून आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे.
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