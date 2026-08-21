नीरज चोप्रा लॉझान डायमंड लीगमध्ये फेकणार भाला; कधी आणि कुठं पाहायचं लाईव्ह?
भारतीय स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, सध्या सुरु असलेल्या डायमंड लीग 2026 हंगामाच्या पुढील टप्प्यात, 21 ऑगस्टच्या रात्री लॉझान इथं पुन्हा मैदानात उतरणार आहे.
Published : August 21, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई Neeraj Chopra : भारतीय स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, सध्या सुरु असलेल्या डायमंड लीग 2026 हंगामाच्या पुढील टप्प्यात, 21 ऑगस्टच्या रात्री लॉझान इथं पुन्हा मैदानात उतरणार आहे. मागील वर्ष नीरज चोप्रासाठी कठीण गेले आहे, कारण हंगामातील बहुतेक काळ त्याच्या तंदुरुस्तीच्या समस्येने त्याला ग्रासले होते.
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत जिंकलं पदक : स्कॉटलंडमध्ये झालेल्या 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत नीरजनं रौप्यपदक जिंकून उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. आता, 2026 च्या आशियाई खेळांच्या पार्श्वभूमीवर, पुढील महिन्यात होणाऱ्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याच्या उद्देशानं डायमंड लीगमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याची त्याला एक उत्तम संधी मिळणार आहे. नीरजसाठी हे एक आव्हानात्मक आव्हान असेल, कारण त्याचा सामना पुन्हा एकदा श्रीलंकेच्या रुमेश पाथिरागेशी होईल, जो या हंगामात उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे.
🚨 NEERAJ CHOPRA WILL BE IN ACTION TONIGHT 🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) August 21, 2026
Neeraj will hurl the Javelin in Diamond League - Lausanne 🇨🇭 tonight in a competitive field (Rumesh, Keshorn, Anderson Peters, Jakub and others) with DL finals place on the line
⏰11.52 pm
📺 Wanda Diamond League YT pic.twitter.com/6bPCWS5mrD
दोहा डायमंड लीगमध्ये पटकावलं चौथं स्थान : नीरज चोप्रानं आतापर्यंत दोनदा डायमंड लीगचं विजेतेपद पटकावलं आहे. 2022 मध्ये त्यानं 89.08 मीटर भालाफेक करुन विजय मिळवला आणि 2023 मध्ये त्यानं 87.66 मीटर भालाफेक करुन विजय मिळवला. नीरजनं 2024 च्या डायमंड लीग फायनलमध्ये 89.49 मीटर भालाफेक करुन तिसरं स्थान पटकावलं. लॉझान डायमंड लीग 2026 मधील भालाफेक स्पर्धा स्वित्झर्लंडमधील स्टेड ऑलिम्पिक दे ला पाँटे इथं आयोजित केली जाईल. नीरजनं यापूर्वी डायमंड लीगच्या या हंगामात दोहा इथं स्पर्धा केली होती, जिथं त्यानं 85.69 मीटर भालाफेक करुन चौथं स्थान पटकावलं होतं. नीरज चोप्रासाठी आपली रँकिंग सुधारण्याकरिता हंगामाच्या अखेरीस होणारी डायमंड लीग फायनल देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. अंतिम स्पर्धेत स्थान मिळवण्यासाठी त्याला पहिल्या सहामध्ये स्थान मिळवावं लागेल, जिथं तो सध्या 5 गुणांसह 7 व्या क्रमांकावर आहे.
नीरज चोप्राची लॉझान डायमंड लीग स्पर्धा कधी, कुठं आणि कशी पाहावी : लॉझान डायमंड लीग स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण भारतातील कोणत्याही टीव्ही चॅनलवर दिसणार नाही. नीरज चोप्रा यांचा कार्यक्रम 21 ऑगस्ट रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 11:52 वाजता सुरु होईल. चाहते या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण डायमंड लीगच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर ऑनलाइन पाहू शकतील.
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