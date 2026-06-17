मॅच नव्हे सिनेमा! एक, दोन नव्हे तर तीन सुपर ओव्हरनंतर लागला सामन्याचा निकाल; कोण जिंकलं?
स्कॉटलंड टी-20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात एक विलक्षण दृश्य पाहायला मिळालं. नेदरलँड्स विरुद्ध नेपाळ सामन्याचा निकाल एक-दोन नव्हे, तर तब्बल तीन सुपर ओव्हर्सनंतर लागला.
Published : June 17, 2026 at 12:58 PM IST
Three Super Over : स्कॉटलंड टी-20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात एक विलक्षण दृश्य पाहायला मिळालं. नेदरलँड्स विरुद्ध नेपाळ सामन्याचा निकाल एक-दोन नव्हे, तर तब्बल तीन सुपर ओव्हर्सनंतर लागला. प्रथम फलंदाजी करताना नेदरलँड्सनं 152 धावा केल्या. नेपाळनंही तितक्याच धावा करुन प्रत्युत्तर दिले. मात्र यानंतर जे घडले ते क्रिकेट चाहत्यांना रोमांचित करण्यासाठी पुरेसं आहे.
कशी झाली सुपर ओव्हर : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना नेदरलँड्सनं 7 गडी गमावून 152 धावा केल्या. विक्रमजीत सिंग आणि तेजा निदामनुरु यांनी अनुक्रमे 30 आणि 35 धावा करुन नेपाळवर वर्चस्व गाजवलं. लक्ष्याला प्रत्युत्तर देताना नेपाळनं 9 धावांत 2 गडी गमावले. कुशल भुरटेल (34) आणि कर्णधार रोहित पौडेल (48) यांनी डावावर नियंत्रण मिळवून दबाव निर्माण केला. एका बाजूनं गडी बाद होत होते, पण रोहित डगमगला नाही. तो 18व्या षटकापर्यंत फलंदाजी करत राहिला. 19व्या षटकात तो बाद झाला तेव्हा नेपाळनं 137 धावा केल्या होत्या. शेवटच्या षटकात 16 धावांची गरज असताना, नेपाळ केवळ 15 धावाच करु शकला.
HISTORIC T20I 🇳🇵🇳🇱#OnThisDay last year, for the first time ever in international cricket, a match featured three Super Overs! 😮— Cric Updates (Bishwas🇳🇵) (@CricUpdate58494) June 16, 2026
🇳🇵 Nepal vs Netherlands 🇳🇱
• 20 Overs: Tied
• 1st Super Over: Tied
• 2nd Super Over: Tied
• 3rd Super Over: Netherlands won#NEPvNED pic.twitter.com/ULUH0uVPKt
तीन सुपर ओव्हर्समध्ये लागला सामन्याचा निकाल -
पहिली सुपर ओव्हर : पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये नेपाळनं 20 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. भुरतेलनं सहा षटकार आणि एका चौकारासह 19 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, नेदरलँड्सच्या मॅक्स ओ'डॉडनं दोन षटकार आणि एक चौकार मारला.
दुसरी सुपर ओव्हर : दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये नेदरलँड्सनं एक गडी गमावून 17 धावा केल्या. स्कॉट एडवर्ड्सनं दोन षटकार मारले. नेपाळकडून दीपेंद्र ऐरी आणि रोहित पौडेल फलंदाजीसाठी आले. ऐरीनं पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला. त्यानंतर ऐरीनं एक चौकार आणि एक षटकार मारला.
तिसरी सुपर ओव्हर : तिसरी सुपर ओव्हर संपूर्ण सामन्यातील उत्कंठाभंग करणारी ठरली. पहिल्याच चेंडूवर रोहित पौडेलची विकेट पडली. त्यानंतर, दोन चेंडू निर्धाव पडल्यानंतर, चौथ्या चेंडूवर रुपेश सिंगही बाद झाला. नेपाळला एकही धाव काढता आली नाही. प्रत्युत्तरात नेदरलँड्सचा डाव अवघ्या दोन चेंडूंमध्येच संपला.
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