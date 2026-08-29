राष्ट्रीय क्रीडा दिन 2026: काय आहे इतिहास, का साजरा केला जातो हा दिवस?
देशातील खेळांच्या परंपरेचं स्मरण करण्यासाठी 29 ऑगस्टला राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा केला जातो. या दिवशी मेजर ध्यानचंद आणि इतर भारतीय क्रीडा दिग्गजांचं स्मरण केलं जातं.
Published : August 29, 2026 at 4:04 AM IST
नवी दिल्ली National Sports Day 2026 : देशातील खेळांची परंपरा जपण्यासाठी आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील प्रतिष्ठितांना आदरांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी 29 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिन देशाभरात साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांना ही श्रद्धांजली आहे. आज भारतीय हॉकी दिग्गजाची 115वी जयंती आहे.
मेजर ध्यानचंद यांची जयंती राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून करतात साजरा : 'हॉकीचे जादूगार' असलेले मेजर ध्यानचंद यांचा जन्म 29 ऑगस्ट 1905 रोजी अहमदाबादमधील राजपूत कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील समेश्वर सिंग यांच्याप्रमाणेच ते भारतीय सैन्यात भरती झाले आणि त्यांना तेथील खेळाची आवड निर्माण झाली. भारतीय हॉकीच्या महान खेळाडूचं मूळ नाव ध्यानसिंग होतं, परंतु ते रात्रीच्या प्रकाशातच सराव करत असे आणि त्यामुळं त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच नाव ध्यानचंद ठेवलं.
आज 5,000+ स्थानों पर देशभर के युवाओं ने ‘‘Khelo India Dialogue – खेल की बात, PM Modi के साथ’ में सहभागिता करते हुए विचार किया कि खेलों के मूल्य विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।#KheloIndiaSamvaad #MYBharat #KheloIndiaDialogue pic.twitter.com/fbIsCBaJPV— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) August 27, 2026
कशी होती कामगिरी : आपल्या 22 वर्षांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी 400 गोल केले आणि तीन ऑलिम्पिक पदकंही जिंकली. त्यांच्या स्मरणार्थ दिल्लीतील राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियमचं 2002 मध्ये मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम असं नामकरण करण्यात आलं. भारतीय हॉकीमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना 1956 मध्ये पद्मभूषण पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलं, जो भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. त्यांनी आपल्या शौर्यानं फक्त खेळातच योगदान दिलं नाही तर नंतरच्या काळात प्रशिक्षक म्हणूनही काम केलं. पटियाला येथील राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेत ते मुख्य प्रशिक्षक होते. तसंच, मेजर ध्यान खेलरत्न पुरस्काराद्वारे भारतीय हॉकी दिग्गजाच्या नावानं दरवर्षी क्रिडा क्षेत्रात विशेष कामगिरी करणाऱ्यांना सन्मानित केलं जातं. अशा या महान खेळाडूला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भारत सरकारनं 2012 मध्ये त्यांचा वाढदिवस राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.
राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त फिट इंडिया चळवळीची सुरुवात : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त इंदिरा गांधी स्टेडियमवर फिट इंडिया चळवळ सुरु केली होती. लोकांना निरोगी जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी प्रेरित करणं हा या चळवळीचा उद्देश आहे. चळवळ व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात शारीरिक क्रियाकलाप आणि खेळ समाविष्ट करण्यास प्रोत्साहित करते. चळवळ लोकांना रोग टाळण्यासाठी जीवनशैलीत लहान बदल करण्यास मदत करते. विविध संस्था विशेष फिटनेस कार्यक्रम आणि क्रीडा कार्यक्रम आयोजित करुन हा दिवस साजरा करतात. राष्ट्रीय क्रीडा दिन राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. दरवर्षी राष्ट्रपती भवनात हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो आणि भारताचे राष्ट्रपती देशातील उत्कृष्ट खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार प्रदान करतात.
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