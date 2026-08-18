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मराठमोळ्या दिव्या देशमुखचा 'अर्जुन पुरस्कारा'नं सन्मान; राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांची यादी जाहीर

केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयानं 'राष्ट्रीय पुरस्कार 2025' जाहीर केले. नागपूरची तरुण बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख हिनं जॉर्जिया येथील फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषक जिंकून ऐतिहासिक यश मिळवलं होतं.

Divya Deshmukh Arjuna Award
दिव्या देशमुख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 2:37 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 3:10 PM IST

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नवी दिल्ली - मराठमोळी बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुखची यंदाच्या अर्जुन पुरस्कारासाठी निवड झालीय. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयानं 'राष्ट्रीय पुरस्कार 2025' जाहीर केले आहेत. यामध्ये खेळाडू तेजस्विन शंकर, बुद्धिबळपटू विदित गुजराती व दिव्या देशमुख, तसेच बॅडमिंटन जोडी गायत्री गोपीचंद आणि ट्रेसा जॉली यांची 'अर्जुन पुरस्कारां'साठी निवड करण्यात आलीय.

नागपूरची तरुण बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख हिनं 2025 मधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी मानाच्या अर्जुन पुरस्कारात स्थान मिळवलं. क्रीडा मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या खेळाडूंच्या यादीत तिचं नाव समाविष्ट आहे. तिनं जॉर्जिया येथे झालेला फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषक जिंकून ऐतिहासिक यश मिळवलं होतं. 'क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठीचा अर्जुन पुरस्कार' हा मागील चार वर्षांच्या कालावधीतील चांगली कामगिरी, तसेच नेतृत्वगुण, खिलाडूवृत्ती आणि शिस्तबद्धता दर्शवल्याबद्दल दिला जातो.

क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन दरवर्षी 'राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार' प्रदान केले जातात. मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, सरकारनं विविध श्रेणींमध्ये खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणालाच खेलरत्न पुरस्कार नाही

मंत्रालयानं यावेळी 'मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारा'साठी कोणत्याही खेळाडूची निवड केलेली नाही. 12 वर्षांत असं पहिल्यांदाच घडलंय की कोणत्याही खेळाडूला खेलरत्न पुरस्कारासाठी पात्र मानलेलं नाही; यापूर्वी 2014 मध्ये अशी स्थिती निर्माण झाली होती.

फुटबॉलमधील दिग्गज खेळाडू आय. अरुमैनायगम यांची अर्जुन पुरस्कारांतर्गत 'जीवनगौरव' (Lifetime Achievement) श्रेणीसाठी निवड करण्यात आली आहे. 1962 च्या जकार्ता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचे ते सदस्य होते.

द्रोणाचार्य पुरस्कार कोणाकोणाला?

अर्जुन पुरस्काराव्यतिरिक्त, तीन प्रशिक्षकांची द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आलीय. यामध्ये परवीर सिंह (ॲथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग), आणि नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग) या तीन प्रशिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंना उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी सातत्याने मार्गदर्शन आणि मोलाचे योगदान देणाऱ्या प्रशिक्षकांना हा सन्मान दिला जातो.

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Last Updated : August 18, 2026 at 3:10 PM IST

TAGGED:

ARJUNA AWARDS
दिव्या देशमुख अर्जुन पुरस्कार
DIVYA DESHMUKH ARJUNA AWARD
राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार
NATIONAL SPORTS AWARDS 2025

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