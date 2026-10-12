10व्या क्रमांकावर फलंदाजी करत 1K धावा! कांगारु फलंदाजानं लिहिला नवा इतिहास
डरबन इथं दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाचा संघ पहिल्या डावात 390 धावांवर सर्वबाद झाला.
Published : October 12, 2026 at 11:55 AM IST
डरबन Most Runs at No 10 in Test : डरबन इथं दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाचा संघ पहिल्या डावात 390 धावांवर सर्वबाद झाला. यात ऑस्ट्रेलियन फलंदाज मॅट रेनशॉचं द्विशतक हुकलं, त्यानं 190 धावा केल्या. मात्र, त्यानं इतर खेळाडूंसोबत भागीदारी करत संघाला एक चांगली धावसंख्या गाठण्यास मदत केली. कर्णधार पॅट कमिन्सनं 43 धावा आणि नॅथन लायननं 27 धावा केल्या. या सामन्यादरम्यान, 10 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना नॅथन लायननं एक महत्त्वपूर्ण विक्रम रचून इतिहास रचला.
10व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 1000 धावा पूर्ण : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या डावात, नॅथन लायननं पाच शानदार चौकारांसह 92 चेंडूंमध्ये 27 धावा केल्या. या खेळीमुळं लायननं कसोटी क्रिकेटमध्ये 10 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 1000 धावांचा टप्पा ओलांडला. 10 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 1000 किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला आहे. या यादीत इंग्लंडचा माजी खेळाडू स्टुअर्ट ब्रॉड दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यानं 10 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 825 धावा केल्या आहेत.
Nathan Lyon becomes the first-ever player to score 1000 Test runs at No.10 position. Most runs at No.10 1019 - NATHAN LYON🇦🇺 825 - Stuart Broad🏴 594 - Neil Wagner🇳🇿 568 - Dale Steyn🇿🇦 511 - Tim Southee🇳🇿 496 - Waqar Younis🇵🇰 470 - Bishen Bedi🇮🇳 #SAvAUS https://t.co/aDbPgxYavX— Kausthub Gudipati (@kaustats) October 10, 2026
नेथन लायनची गोलंदाजीत प्रभावी कामगिरी : नेथन लायनच्या कसोटी कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यानं 144 सामन्यांमध्ये 1705 धावा केल्या आहेत, त्यापैकी 1019 धावा त्यानं 10 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना केल्या आहेत. त्याची गोलंदाजीची कामगिरीही प्रभावी आहे. त्यानं आतापर्यंत 143 कसोटी सामन्यांमध्ये 571 बळी घेतले आहेत, ज्यात 24 वेळा पाच बळी घेण्याच्या कामगिरीचा समावेश आहे. लायनची गोलंदाजीची सरासरी 30.20 आणि इकॉनॉमी रेट 2.94 आहे. त्यानं 29 वनडे सामन्यांमध्ये 29 बळीही घेतले आहेत.
मॅट रेनशॉची ऑस्ट्रेलियासाठी जबरदस्त खेळी : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, ऑस्ट्रेलियन फलंदाज मॅट रेनशॉनं कारकिर्दीतील सर्वोत्तम 190 धावांची शानदार खेळी करत ऑस्ट्रेलियन संघाला पहिल्या डावात 390 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पहिल्या डावात 284 धावा करु शकला. यानंतर दुसऱ्या डावात पुन्हा फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियानं बिनबाद 33 धावा केल्या. यासह ऑस्ट्रेलिया सध्या 139 धावांनी आघाडीवर असून सामन्यावर त्यांची पकड मजबूत दिसत आहे.
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