माजी NASCAR दिग्गज ग्रेग बिफलचा कुटुंबासह विमान अपघातात मृत्यू; क्रीडा विश्वावर शोककळा
अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिनामध्ये एका खाजगी जेट अपघातात निवृत्त NASCAR चालक ग्रेग बिफल, त्यांची पत्नी आणि दोन मुलांसह सात जणांचा दुःखद मृत्यू झाला.
Published : December 19, 2025 at 10:09 AM IST
नवी दिल्ली Greg Biffle Died in Plane Crash : अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिना येथील स्टेट्सव्हिल प्रादेशिक विमानतळाजवळ झालेल्या हृदयद्रावक विमान अपघातानं केवळ रेसिंग जगालाच नव्हे तर संपूर्ण अमेरिकेला हादरवून टाकलं आहे. या भयानक अपघातात निवृत्त NASCAR (नॅशनल असोसिएशन फॉर स्टॉक कार ऑटो रेसिंग) चालक ग्रेग बिफल, त्यांची पत्नी आणि दोन मुलांसह सात जणांचा मृत्यू झाला. त्यांचं खाजगी व्यावसायिक जेट उड्डाणानंतर काही वेळातच विमानतळावर परतत असताना अचानक जमिनीवर कोसळलं आणि आगीच्या भक्ष्यांमध्ये भस्मसात झालं.
The NASCAR family is devastated at the loss of Greg Biffle, who was one of our 75 greatest drivers and became known for his relentless post-career humanitarian work.— NASCAR (@NASCAR) December 18, 2025
We extend our deepest condolences. pic.twitter.com/Q7nh6ug1iW
कुटुंबासह मित्रांचा अंत : या दुर्घटनेत 55 वर्षीय ग्रेग बिफल, त्यांची पत्नी क्रिस्टीना, त्यांचा 5 वर्षांचा मुलगा रायडर आणि 14 वर्षांची मुलगी एम्मा यांचाही मृत्यू झाला. त्यांच्याशिवाय विमानात डेनिस डटन, त्यांचा मुलगा जॅक आणि बिफलचा जवळचा मित्र क्रेग वॅड्सवर्थ हे देखील होते. कुटुंबानं जारी केलेल्या अत्यंत भावनिक संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की ते सर्व त्यांच्यासाठी जवळचे होते आणि त्यांच्या अनुपस्थितीमुळं त्यांच्या आयुष्यात कधीही भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. बिफलचं कुटुंब केवळ त्यांच्या आनंदासाठीच नव्हे तर त्यांच्या परोपकारी कार्यासाठी देखील ओळखलं जात होतं.
BREAKING🚨: The aircraft that crashed in North Carolina has been confirmed as one owned by retired NASCAR driver Greg Biffle.— Officer Lew (@officer_Lew) December 18, 2025
Greg is the racing hero who personally piloted hundreds of rescue and supply missions in his helicopter across Western North Carolina following Hurricane… pic.twitter.com/kFsY1F8fDS
NASCAR चॅम्पियन होते ग्रेग बिफल : ग्रेग बिफल यांची कारकीर्द रेसिंग इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरलेली आहे. त्यांनी NASCAR च्या तीन प्रमुख सर्किटमध्ये 50 हून अधिक शर्यती जिंकल्या, ज्यात 19 कप सिरीज विजयांचा समावेश आहे. ते 2000 मध्ये ट्रक्स सिरीज चॅम्पियन आणि 2002 मध्ये एक्सफिनिटी सिरीज चॅम्पियन होते. त्यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करताना, NASCAR नं त्यांना एक स्पर्धक म्हणून वर्णन केलं ज्यानं खेळावर अमिट छाप सोडली. त्यांचे सहकारी आणि चाहते त्यांना केवळ एक उत्तम ड्रायव्हर म्हणूनच नव्हे तर एक निष्ठावंत आणि समर्पित मित्र म्हणून देखील लक्षात ठेवतील.
A winner on and off the race track.— NASCAR (@NASCAR) December 19, 2025
Greg Biffle leaves a lasting impression on all of us. pic.twitter.com/vk68lgaY3t
खराब हवामान आणि कमी दृश्यमानतामुळं अपघात : प्राथमिक तपासात असं दिसून आलं आहे की अपघातात हवामान एक प्रमुख घटक होता. हवामान अहवालानुसार, अपघाताच्या वेळी विमान ढगाळ होतं आणि हलका पाऊस पडत होता. कमी दृश्यमानतेमुळं पायलटच्या लँडिंगमध्ये अडथळा निर्माण झाला असावा. विमानतळाजवळ गोल्फ खेळणाऱ्या साक्षीदारांनी सांगितलं की विमान खूप खाली उडत होतं आणि अचानक आगीच्या भक्ष्यांमध्ये स्फोट झाला. ढिगाऱ्यांमुळं विमानतळ अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आलं आहे.
Former NASCAR driver Greg Biffle and his family were among seven people killed in a plane crash Thursday in Statesville, N.C.— ESPN (@espn) December 18, 2025
Biffle, his wife Cristina, daughter Emma, son Ryder, Craig Wadsworth, and Dennis and Jack Dutton died in the crash.
More: https://t.co/ySjR5Q45aw pic.twitter.com/ljFyHYDGcC
