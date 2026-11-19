शर्माजीच्या मुलीचा विश्वविक्रम! लिंबो स्केटिंगमध्ये 50 मीटर अंतर विक्रमी वेळेत पार; गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद
लिंबो स्केटिंग या साहसी क्रीडा प्रकारात सृष्टीनं अवघ्या 6.86 सेकंदांत 50 मीटरचं अंतर पूर्ण करत नागपूरच्या कन्येनं नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
Published : November 19, 2026 at 11:05 AM IST
नागपूर Srushti Sharma World Record : जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर अशक्य वाटणारं लक्ष्यही साध्य करता येते, हे नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्याच्या सृष्टी धर्मेंद्र शर्मा हिनं सिद्ध करुन दाखवलं आहे. लिंबो स्केटिंग या साहसी क्रीडा प्रकारात सृष्टीनं अवघ्या 6.86 सेकंदांत 50 मीटरचं अंतर पूर्ण करत नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. तिच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीचा विश्वविक्रमही सृष्टीच्याच नावावर होता. स्वतःचाच जुना विक्रम मोडीत काढत तिनं जागतिक स्तरावर आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवला आहे.
आव्हानात्मक खेळात केला विश्वविक्रम : लिंबो स्केटिंग करताना कमी उंचीवर लावलेल्या बारखालून शरीराचा तोल सांभाळत, वेग कायम ठेवत आणि कोणत्याही अडथळ्याला स्पर्श न करता पुढं जाणं हे मोठं आव्हान असते. सृष्टीनं तब्बल 51 बारखालून जात 50 मीटरचं अंतर केवळ 6.86 सेकंदांत पूर्ण केलं. तिच्या या वेगवान आणि अचूक कामगिरीनं नव्या विश्वविक्रमाची नोंद झाली. लिंबो स्केटिंगमध्ये शरीराची लवचिकता, एकाग्रता, संतुलन आणि वेग यांचा सुरेख मेळ आवश्यक असतो. या सर्व बाबींवर प्रभुत्व मिळवत सृष्टीनं आपली क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध केली.
स्वतःचाच विक्रम मोडण्याची किमया : सृष्टीची ही कामगिरी आणखी विशेष ठरते, कारण यापूर्वीही याच प्रकारातील विश्वविक्रम तिच्याच नावावर होता. 2005 मध्ये तिनं 50 मीटरचं अंतर 7.46 सेकंदांत पूर्ण केलं होतं. आता तिनं हेच अंतर 6.86 सेकंदांत पार करत स्वतःचाच विक्रम सुधारला आहे. म्हणजेच, यापूर्वीच्या वेळेच्या तुलनेत तिनं 0.60 सेकंदांची बचत केली. वेगाशी निगडित या क्रीडा प्रकारात सेकंदाच्या अपूर्णांकातील फरकही महत्त्वाचा असतो. त्यामुळं स्वतःच्या कामगिरीत सुधारणा करत जागतिक विक्रम नव्यानं प्रस्थापित करणं हे तिच्या सरावाचं, तंत्रावरील पकडीचं आणि सातत्याचं द्योतक आहे.
एमबीबीएसच्या अभ्यासासोबत जागतिक स्तरावर कामगिरी : अवघ्या 21 वर्षांची असलेली सृष्टी एमबीबीएसचं शिक्षण घेत आहे. वैद्यकीय शिक्षणासारख्या अभ्यासपूर्ण आणि वेळखाऊ क्षेत्रात करिअर घडवतानाच तिनं स्केटिंगमधील आपली आवड जोपासली आहे. अभ्यास आणि क्रीडा यांचा समतोल साधत तिनं मिळवलेलं हे यश तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. एका बाजूला डॉक्टर होण्याचे ध्येय आणि दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण करणारी क्रीडा कामगिरी, अशा दोन्ही आघाड्यांवर सृष्टीनं आपली क्षमता दाखवून दिली आहे.
उमरेडसह नागपूर जिल्ह्याचा गौरव : सृष्टीच्या विश्वविक्रमामुळं उमरेड तालुक्यासह नागपूर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. जागतिक स्तरावर नाव नोंदविण्यासाठी केवळ प्रतिभा पुरेशी नसते, तर त्यासोबत कठोर मेहनत, शिस्त, संयम आणि स्वतःला सातत्यानं सिद्ध करण्याची तयारीही आवश्यक असते. सृष्टीनं स्वतःचाच आधीचा विक्रम मोडून ही बाब अधोरेखित केली आहे. तिच्या या यशामुळं लिंबो स्केटिंगसारख्या तुलनेनं कमी चर्चेत असलेल्या क्रीडा प्रकाराकडेही लक्ष वेधलं गेलं आहे. उमरेडच्या या कन्येनं मिळवलेलं यश हे केवळ एका विश्वविक्रमापुरतं मर्यादित नाही, तर अभ्यासासोबत आवडीच्या क्षेत्रातही जागतिक उंची गाठता येते, याचा संदेश देणारं आहे. सृष्टी शर्माच्या या कामगिरीमुळं नागपूर जिल्ह्याची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक ठळक झाली असून तिच्या पुढील वाटचालीकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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