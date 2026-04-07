किनारा तुला पामराला! जलतरणपटू ईश्वरी पांडेनं रचला जागतिक विक्रम; दोन्ही डोळ्यांनी दिसत नसतानाही पार केली पाल्क सामुद्रधुनी

दोन्ही डोळ्यांनी दिसत नसतानाही जलतरणपटू ईश्वरी पांडेनं जागतिक विक्रमाची नोंद केली. सलग 11 तास 15 मिनिटे पोहून तिनं पाल्क सामुद्रधुनी पार करून इतिहास रचला आहे.

Nagpurs Ishwari Pandey
जलतरणपटू ईश्वरी पांडे (Source- ETV Bharat reporter)
Published : April 7, 2026 at 11:33 AM IST

रामेश्वरम/नागपूर- "अनंत अमुची ध्येयासक्ती, अनंत अन् आशा, किनारा तुला पामराला!" असे कुसुमाग्रज (वि.वा. शिरवाडकर) यांनी 'कोलंबसाचे गर्वगीत' कवितेत म्हटलं आहे. या ओळीचा खरा अनुभव जलतरणपटू ईश्वरी पांडेनं घेतला आहे. अद्भुत धैर्य आणि जिद्दीचं प्रदर्शन करत नागपूरची वर्षीय जलतरणपटू ईश्वरी पांडे हिनं पाल्क सामुद्रधुनी पार करून इतिहास रचला आहे. दोन्ही डोळ्यांनी दिसत नसलेल्या ईश्वरी पांडेनं ही कामगिरी करणारी ईश्वरी जगातील पहिली जलतरणपटू ठरली आहे. ईश्वरीने श्रीलंकेतील तलाईमन्नार ते भारतातील धनुष्कोडी इथपर्यंत जलतरण करत इतिहास रचला आहे.

ईश्वरी पांडेनं श्रीलंकेतील तलाईमन्नार जवळील उर्मलाई पॉईंट येथून 6 एप्रिल रोजी पहाटे 4च्या सुमाराला जलतरणास सुरुवात केली. तिनं सलग 11 तास 15 मिनिटे जलतरण केले. भारतातील धनुष्कोडी येथील अरिचलमुनई येथे दुपारी 3 वाजून 15 वाजता दाखल झाली. दरम्यान तिनं समुद्रातील प्रबळ लाटा, बदलते भरती-ओहोटीचे स्वरूप आणि जेलीफिशचा सामना करत अतुलनीय कामगिरी करून दाखवली आहे. जन्मापासूनच दोन्ही डोळ्यांनी दिसत नसलेल्या ईश्वरीनं खुल्या पाण्यातील जलतरण स्पर्धांमध्ये सातत्यानं आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. ईश्वरीची ही कामगिरी जिद्द आणि चिकाटीचं आदर्श उदाहरण आहे.

Swimmer Ishwari Pandey
जलतरणपटू ईश्वरी पांडे (Source- ETV Bharat Reporter)



अनेक आव्हाने, पण जिद्द कायम- अथांग सागर, पावसामुळे खराब वातावरण, वारे आणि उसळणाऱ्या प्रचंड लाटा डॉल्फिन, शार्क, जेलिफिशसारख्या महाकाय आणि धोकादायक समुद्री जीवांचा धैर्याने सामना करत नागपूरची जलतरणपटू ईश्वरी पांडे हिनं अतिशय कठीण, आव्हानात्मक असणारी तलाईमन्नार (श्रीलंका) ते धनुष्कोडी (भारत) ही 38 किमी अंतराची पाल्कची सामुद्रधुनी यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. ईश्वरी ही ऐतिहासिक मोहीम फत्ते करणारी जगातील प्रथम दृष्टिहीन जलतरणपटू ठरली आहे.



निसर्गानंही तिची खूप परीक्षा घेतली- कोच- ईश्वरीचे प्रशिक्षक संजय बाटवे यांनी त्यांच्या शिष्येनं केलेल्या विश्वविक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, ईश्वरीचा पराक्रम खरोखरच कौतुकास्पद आहे. या मोहिमेदरम्यान तिला अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागलं. निसर्गानंही तिची खूप परीक्षा घेतली. पाऊस, वारा आणि भयंकर लाटांचा तिला प्रचंड त्रास झाला. त्यामुळे इव्हेंट सुरू व्हायला तब्बल चार तास उशीर झाला.अखेर श्रीलंका सरकारकडून हिरवी झेंडी मिळाल्यानंतर पहाटे चार वाजता ईश्वरीनं तलाईमन्नार जेट्टी येथील समुद्रात उडी घेतली. 11 तास 15 मिनिटे मॅरेथॉन स्विमिंग करत दुपारी 3.15 वाजता तिने भारताचे टोक असलेले धनुष्कोडी गाठले.


अनेकांचे मदतीचे हात आणि ईश्वरीची कमाल- या अभियानात ईश्वरीसोबत नागपूरचे अनुभवी जलतरणपटू इशांत पांडे, रवींद्र तरारे, भावी राजगिरे, संदीप वैद्य, शंकर आष्टणकर, विलास फाले आणि डॉ. नीरव पंड्या यांनी ‘पेस स्विमर’ म्हणून भूमिका पार पाडली. तसेच वैद्यकीय टीममध्ये डॉ. अभय राजगिरे, निरीक्षक म्हणून राष्ट्रीय प्रशिक्षक विजयकुमार, तमिळनाडू जिल्हा जलतरण संघटनेचे जयकुमार आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी जलतरणपटू सुखदेव धुर्वे उपस्थित होते. आशिर्वादनगर, हुडकेश्वर येथे राहणाऱ्या ईश्वरीचे वडील कमलेश पांडे जिल्हा परिषदेत संगणक ऑपरेटर असून, आई अरुणा पांडे गृहिणी आहेत.

