शब्दांविना इशाऱ्यांतून जलतरणाचे धडे देणारा 'मूकनायक'! अक्षय ठरला अनेकांचा 'प्रेरणास्रोत'
नागपूर येथील 28 वर्षीय तरुणानं स्वतःच्या जिद्द, मेहनतीच्या बळावर शेकडो विद्यार्थ्यांच्या समोर आदर्श निर्माण केलाय. याचा आढावा घेतला ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांनी.
Published : November 10, 2026 at 5:29 PM IST
नागपूर Swimming Coach Story : असं म्हणतात की काही माणसांच्या आयुष्यात निसर्गाकडूनच काही मर्यादा येतात. मात्र, त्याच मर्यादांनाच आपल्या सामर्थ्याची ओळख करुन देणारी माणसं आजही समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहेत. जन्मतःच ऐकू न येणं आणि बोलता न येणं, अशा आव्हानांचा सामना करत नागपूर येथील एका 28 वर्षीय तरुणानं स्वतःच्या जिद्द आणि मेहनतीच्या बळावर शेकडो विद्यार्थ्यांच्या समोर एक आदर्श निर्माण केलेला आहे. अक्षय नवले असं या होतकरु जलतरण प्रशिक्षकाचं नाव आहे. अक्षयकडे संवाद साधण्यासाठी शब्द नाहीत, आवाजही नाही, एवढंच काय तर अक्षयला ऐकू देखील येत नाही. मात्र, अक्षय हा हातांच्या इशाऱ्यांतून विद्यार्थ्यांना पोहण्याचं तंत्र समजवतो आणि पाण्यात सुरक्षित कसं राहायचं याचे धडे विद्यार्थ्यांना देतो. विशेष म्हणजे, काही दिवसां पूर्वी आत्महत्या करण्याच्या उद्देशानं तलावात उडी घेतलेल्या तरुणीला सुखरुप बाहेर काढून तिचे प्राण वाचवण्यात अक्षयनं फार महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. स्वतःच्या आयुष्यातील अडचणींवर यशस्वीरित्या मात करत इतरांच्या जीवनाचा आधार देणाऱ्या अक्षयची कहाणी केवळ संघर्षाचीच नाही, तर जिद्द, समर्पण आणि माणुसकीचीही आहे.
कसा सुरु झाला अक्षयचा प्रवास : अक्षय नवलेचा प्रवास लहानपणापासूनच इतर मुलांपेक्षा वेगळा राहिला. जन्मतःच ऐकण्याची आणि बोलण्याची अजिबात क्षमता नसल्यामुळं त्याच्या समोर संवाद साधण्याची सर्वात मोठी अडचण होती. मात्र, या अडचणींनी त्याची जिद्द कमी केली नाही. त्याच्या आयुष्याला वेगळीच दिशा देणारा महत्त्वाचा टप्पा आला तो वयाच्या दहाव्या ते बाराव्या वर्षा दरम्यान, त्या काळात अक्षयला 'फिट' म्हणजेच 'आकडी' येण्याचे दौरे पडत असत. मुलाच्या आरोग्याची चिंता त्याच्या आई-वडिलांना सतावत होती. अक्षय हा रवींद्र नवले यांचा धाकटा मुलगा. एक-दिवशी अक्षयनं वडिलांकडे जलतरणचे क्लास लावण्याची इच्छा व्यक्त केली वडिलांनी देखील क्षणाचा ही विलंब न करता त्याला कामगार कल्याणच्या समर क्लासेसला प्रवेश मिळवून दिला. हळूहळू अक्षय पोहण्यात इतका पारंगत झाला ही आज शेकडो लहान मुलांना प्रशिक्षण देतोय, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रोज पोहण्याचा सराव करत असल्यानं त्याचा आजार देखील बरा झालाय, इथून सुरु झाला अक्षयचा हा प्रवास.
जलतरणाची साथ आणि आयुष्याला नवी दिशा : पाण्यात उतरण्यापासून ते पोहण्याचं योग्य तंत्र आत्मसात करण्यापर्यंतचा अक्षयचा हा प्रवास प्रचंड मेहनतीचा होता. ऐकू येत नसल्यामुळंच प्रशिक्षकांच्या तोंडी सूचना त्याला ऐकता येत नव्हत्या. त्यामुळं हालचाली, प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकं आणि दृश्य संकेत यांच्या माध्यमातून त्याला पोहण्याचं तंत्र समजून घ्यावं लागलं. सातत्यपूर्ण सराव व जिद्दीच्या बळावर त्यानं जलतरणात कौशल्य मिळवलं. त्याच्या वडिलांनी दिलेली साथ आणि संजय वाटवे यांच्याकडे सुरु झालेलं प्रशिक्षण यामुळं त्याला स्वतःमधील क्षमता ओळखण्याची संधी मिळाली. अक्षयच्या कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार,जलतरणाचं प्रशिक्षण सुरु झाल्यानंतर त्याला फिटचा एक ही दौरा पडलेला नाही, त्यामुळं त्याच्या आयुष्यात जलतरणाला विशेष स्थान मिळालं आहे. एका मुलाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सुरु झालेला जलतरणाचा प्रवास पुढं त्याच्या आयुष्याचं ध्येय बनेल, याची कदाचित त्यावेळी कुणालाही कल्पना नव्हती.
शब्द नाहीत, पण इशाऱ्यांतून विद्यार्थ्यांशी संवाद : आज अक्षय नवले केवळ जलतरणाचा सराव करणारा तरुण राहिलेला नाही, तर तो शाळकरी विद्यार्थ्यांना पोहण्याचं प्रशिक्षण देणारा यशस्वी प्रशिक्षक बनला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तो शेकडो मुलांना जलतरणाचे धडे देत आहे. पाण्यात शरीराचा समतोल कसा राखायचा, हात-पायांची हालचाल कशी करायची, श्वासावर नियंत्रण कसं ठेवायचं आणि पाण्यात सुरक्षित राहण्यासाठी कोणती काळजी घ्यायची यासारख्या गोष्टी तो विद्यार्थ्यांना शिकवतो. त्याच्या प्रशिक्षणाची खासियत म्हणजे संवादाची वेगळी पद्धत. अक्षयला बोलता येत नसलं, तरी विद्यार्थ्यांना काय समजावून सांगायचं आहे, हे तो हातांच्या हालचाली आणि इशाऱ्यांमधून व्यक्त करतो. विद्यार्थ्यांनी त्याचे संकेत समजून घ्यावेत, त्यानुसार कृती करावी आणि चुका झाल्यास त्या सुधाराव्यात, यासाठी तो सातत्यानं प्रयत्न करतो. ऐकण्याची आणि बोलण्याची क्षमता नसताना देखील तो शेकडो विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांना पोहायला शिकवणे ही त्याच्या कौशल्याची आणि संयमाची साक्ष आहे. जलतरण शिकवताना केवळ तंत्र आत्मसात करणं पुरेसं नसतं. पाण्याची भीती घालवणं, आत्मविश्वास वाढवणं आणि सुरक्षिततेचं महत्त्व पटवून देणंही तितकंच आवश्यक असतं. अक्षय स्वतः अनेक आव्हानांवर मात करुन या क्षेत्रात उभा राहिला असल्यानं त्याच्या अनुभवाला वेगळं महत्त्व आहे. पाण्यात उतरण्याची भीती वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरावातून आत्मविश्वास मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत त्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
आत्महत्येच्या प्रयत्नात तलावात उडी घेतलेल्या तरुणीचे प्राण वाचवले : अक्षयच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनांपैकी एक म्हणजे काही दिवसांपूर्वी अंबाझरी तलावात उडी घेतलेल्या तरुणीला वाचवण्याची घटना. आत्महत्या करण्याच्या उद्देशानं एका तरुणीनं तलावात उडी घेतली. अशा वेळी संभाव्य धोका ओळखून तातडीनं मदत करणं आवश्यक होतं. यावेळी अक्षयनं पुढाकार घेत थेट तलावात उडी घेतली आणि तरुणीला सुखरुप बाहेर काढलं आणि तिचे प्राण वाचवले. जलतरणाच्या सरावातून मिळवलेलं कौशल्य केवळ स्वतःपुरतं मर्यादित न ठेवता त्याचा उपयोग दुसऱ्याचं आयुष्य वाचवण्यासाठी करता येतो, हे अक्षयनं या घटनेतून दाखवून दिलं.
दिव्यांगत्व नव्हे, तर कौशल्य आणि जिद्द हीच खरी ओळख : समाजात अनेकदा एखाद्या व्यक्तीची ओळख तिच्या शारीरिक मर्यादांवरुन ठरवली जाते. मात्र, अक्षयची कहाणी अशा दृष्टिकोनाला छेद देते. त्याला ऐकू येत नाही, बोलता येत नाही; पण याचा अर्थ तो स्वतःचं कौशल्य विकसित करु शकत नाही, असा नाही. उलट, त्यानं आपल्या क्षमतांचा शोध घेतला, जलतरणात प्रावीण्य मिळवलं आणि त्याच कौशल्याच्या बळावर इतरांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारली. या जोरावत त्यानं अनेक स्पर्धा ही गाजवल्या आहेत आणि जिंकल्या आहेत.
एका वडिलांच्या निर्णयातून घडला प्रेरणादायी प्रवास : अक्षयच्या या प्रवासामध्ये त्याच्या वडिलांनी घेतलेल्या निर्णयाचे महत्त्वही अधोरेखित होते. ज्यावेळी अक्षयला स्विमिंग क्लासेस लावून दिले, त्यावेळी प्रशिक्षकांना त्याचे इशारे समजत नसायचं अशावेळी अक्षयच्या वडिलांनी अनेक महिने अक्षय आणि प्रशिक्षकांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका पार पाडली. कुटुंबाचा विश्वास, प्रशिक्षणाची संधी आणि स्वतःची मेहनत यांचा संगम त्याच्या प्रगतीत महत्त्वाचा ठरला.
इशाऱ्यांतून व्यक्त होणारी जिद्द, कृतीतून मिळणारी प्रेरणा : अक्षयकडे स्वतःची भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्द नसतील; मात्र त्याचं कार्य त्याच्या विषयी बरंच काही सांगते. हातांच्या इशाऱ्यांतून अक्षय विद्यार्थ्यांना पोहायला शिकवणारा हा तरुण एका बाजूला नव्या जलतरणपटूंना घडवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पाण्यातील संकटाच्या वेळी स्वतःचं कौशल्य उपयोगात आणून एका तरुणीचं प्राण वाचवण्यात यशस्वी झाला आहे.
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